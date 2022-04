La carpe asiatique ne progresse pas au Québec

Ce texte est tiré de notre infolettre « Le Courrier de la planète » du 26 avril 2022. Pour vous abonner, cliquez ici.

La présence de la carpe asiatique dans les cours d’eau du Québec suscite de vives inquiétudes depuis déjà quelques années, en raison des ravages causés par cette espèce envahissante dans plusieurs régions des États-Unis. Mais il semble que ce poisson venu d’Asie ne soit pas en augmentation, selon les informations obtenues par Le Devoir auprès du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP).

Depuis 2015, le gouvernement du Québec finance un programme de suivi de la présence de la carpe asiatique, qui regroupe en fait quatre espèces : la carpe de roseau, la carpe argentée, la carpe à grosse tête et la carpe noire.

Jusqu’à présent, seule la carpe de roseau — qui peut atteindre une longueur de 1,25 mètre et peser plus de 100 livres — a été détectée par les experts du MFFP, essentiellement grâce à l’« ADN environnemental » (ADNe). Cette technique permet en fait d’isoler des séquences d’ADN d’une espèce en récoltant des échantillons dans l’environnement, par exemple dans un cours d’eau.

Il a ainsi été possible de constater la présence de la carpe de roseau dans le Saint-Laurent, essentiellement entre Montréal et le lac Saint-Pierre, mais aussi dans la rivière Richelieu. Deux carpes ont aussi été capturées accidentellement par des pêcheurs, dont une femelle fertile de 64 livres dans le secteur de Contrecœur en 2016.

Cette arrivée au Québec était d’autant plus préoccupante que cet herbivore vorace peut éliminer une bonne partie des plantes aquatiques dont dépendent plusieurs autres espèces, comme le chevalier cuivré. La carpe risque aussi de trouver ici un habitat propice semblable aux cours d’eau d’Asie où elle vit naturellement.

Pas de hausse

Depuis cinq ans, le MFFP ne constate toutefois pas d’augmentation de l’espèce, contrairement à ce que redoutaient certains experts. « Aucune carpe envahissante ne fut capturée lors de la saison 2021 et aucune observation suspecte ne fut faite par le ministère, les citoyens ou ses différents partenaires », confirme le MFFP par courriel.

Dans le cadre des travaux de l’équipe du « Programme québécois de lutte contre les espèces envahissantes », trois échantillons, sur 593 au total, ont permis de détecter la présence de la carpe de roseau. Ils ont été prélevés dans des sites au sud des îles de Sorel (2) et dans le secteur de Contrecœur (1).

« Ce résultat est comparable [à ceux] des années précédentes, bien qu’il se positionne parmi les résultats les plus faibles obtenus depuis 2017. Selon l’interprétation du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, les signaux ADNe pour la carpe de roseau demeurent faibles et sans tendance à l’augmentation », conclut le ministère. Les travaux vont néanmoins se poursuivre au cours de l’été 2022.

Grands Lacs

Il faut dire que la carpe de roseau est déjà bien présente dans les Grands Lacs, qui sont reliés au Saint-Laurent. Uniquement l’an dernier, 183 carpes de roseau ont été capturées par les agences de gestion de la faune de l’Ohio. Qui plus est, la reproduction de l’espèce a été confirmée dans deux rivières qui se déversent dans le lac Érié.

De ce côté-ci de la frontière, les experts redoutent donc le scénario américain. Les carpes asiatiques ont été importées aux États-Unis dans les années 1970 à des fins d’aquaculture. À la faveur d’inondations, elles ont pu atteindre le fleuve Mississippi, pour ensuite envahir les cours d’eau rattachés à celui-ci sur une distance de plus de 1500 kilomètres.

Dans la rivière Illinois, à quelques dizaines de kilomètres des Grands Lacs, les carpes représentent à certains endroits plus de 90 % de la biomasse animale du cours d’eau. Aucune mesure prise pour tenter de l’éliminer ou de contrôler sa présence n’a fonctionné aux États-Unis.

Selon un rapport de Pêches et Océans Canada publié en 2019, si la carpe de roseau s’installe dans les Grands Lacs, reliés au Saint-Laurent, elle « pourrait devenir l’espèce dominante au détriment des espèces indigènes », « éliminer presque complètement les plantes aquatiques » et même être « nuisible » à l’habitat des espèces d’oiseaux.