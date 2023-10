Des «condovilles» sortent de terre à Val-d’Or

Bien qu’elle soit largement bâtie sur des caps de roches ou des milieux humides, l’Abitibi-Témiscamingue affiche un niveau d’investissement en constructions résidentielles parmi les plus élevés au Québec. Pour y arriver, les entrepreneurs n’attendent pas, et les pouvoirs publics multiplient les astuces. Tour d’horizon.

Dans son bureau de l’hôtel de ville de Val-d’Or, la mairesse extirpe de son bureau une feuille dont elle ne dévoile pas la teneur. Il y a là une liste de tous les projets de constructions dans sa municipalité. « On n’a jamais vu ça », laisse tomber Céline Brindamour, pourtant en politique municipale depuis plus de 20 ans.

Après presque une décennie de latence, des immeubles résidentiels sortent de terre en Abitibi-Témiscamingue. À Rouyn-Noranda, la construction des appartements en copropriété « Terrasses Ossisko » en est à la « phase 7 ». À Val-d’Or, un immeuble de 100 logements émerge là où poussait l’an dernier une forêt. Dans ces municipalités qui ne manquent pas d’espace, des rangées de multilogements s’érigent dans des rues fraîchement ouvertes.

« Oui, c’est luxueux, mais ça va libérer des maisons pour des familles », explique Céline Brindamour. « On a un des taux d’inoccupation les plus bas au Québec, mais à partir de l’année prochaine, on devrait remonter. »

Rien n’est pourtant facile dans cette région nordique. Le sol est capricieux, et les coûts de construction sont ici plus élevés qu’ailleurs au Québec, par une marge de 20 % à 35 %, selon à qui on pose la question. Malgré ces freins à l’investissement, les dépenses en constructions neuves y ont augmenté de 48,7 % l’an dernier par rapport à 2021. L’Abitibi se classe ainsi au deuxième rang des régions québécoises avec la plus grande progression sur le plan des sommes investies en logement, derrière la Côte-Nord.

Cette progression s’explique entre autres parce qu’un peu tout le monde y met du sien.

L’an dernier, Val-d’Or a adopté une « taxe sur les terrains non desservis » par les réseaux d’aqueduc et d’égouts afin de forcer la main aux détenteurs de territoire. « Ce n’est pas une grosse taxe. Ça ne fait pas une énorme différence, mais ça permet d’en parler », explique Mme Brindamour.

Des mesures « anti-spéculations » poussent aussi dans le dos des détenteurs de terrain. Ces carrés de terre vendus par la Corporation de développement industriel de Val-d’Or ne peuvent être revendus à profit. Tout terrain revendu qui n’a pas été investi par des promoteurs doit être revendu à la corporation au même prix.

Des « camps de ville »

Il faut croire que tous les moyens sont bons pour augmenter son offre de locations. À Rouyn-Noranda, une entreprise minière a déployé en début d’année un « camp de ville ». Jusqu’à 64 travailleurs peuvent loger dans ces roulottes de chantier installées aux limites de la ville, alors que ces baraquements se trouvent en général posés en forêt ou près des mines, soit dans les coins éloignés de cette région ressource.

Photo: Jean-Louis Bordeleau Le Devoir

L’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) multiplie aussi les astuces. Elle a tenté en début d’année d’acheter un motel au Témiscamingue pour y loger quelques dizaines d’étudiants.

Des détails ont fait dérailler le projet, mais l’administration ne se laisse pas décourager. Gérer des logements n’a jamais été le « core business » de l’UQAT, mais tourner le dos au problème n’est pas possible. « L’objectif, à terme, c’est de se doter d’un parc immobilier », dit le recteur, Vincent Rousson.

Deux résidences ont déjà été trouvées à Rouyn-Noranda et une à Val-d’Or. « On travaille également un dossier à Rouyn-Noranda pour construire deux résidences supplémentaires », avance le recteur.

Il estime que, dans les cinq à dix prochaines années, le besoin de logements étudiants augmentera de 800 à 1000. L’Université aimerait aussi doubler le nombre d’étudiants étrangers entre ses murs, pour l’instant estimé à environ 500 personnes. « On dit à nos équipes “Faites de la promo, mais n’en faites pas trop” parce qu’on n’a pas de logements actuellement pour les accueillir », ajoute le recteur.

La zone tampon, pas pour demain

Il reste que la démolition de 82 immeubles à proximité de la Fonderie Horne, et donc le retrait de 200 logements dans le chef-lieu de l’Abitibi, risque de contrecarrer les récents progrès réalisés en habitation.

Ce processus d’expropriation n’en est encore qu’à la phase de sondage quant aux besoins. Et puisque la construction de bâtiments neufs précédera la destruction de la zone tampon, ces expropriations ne sont pas pour demain, affirme la responsable du dossier à Rouyn-Noranda, Samuelle Ramsay-Houle. « C’est une occasion d’aller chercher plus de logements », dit-elle en soulignant que c’est Québec qui assume l’essentiel des frais de cette démarche. « Généralement, les gens veulent rester en ville. […] On va densifier la ville. »

Déjà, cet été, plus d’une centaine de logements nouveau genre ont vu le jour dans la capitale du cuivre : des bâtiments de 4, 6 ou 16 logis.

Aux prises avec un problème de location courte durée alimenté par le fly-in fly-out, la Ville se dit aussi « en réflexion » pour réglementer Airbnb cet automne, car c’est un poids pour le marché locatif.

Et le logement social dans tout ça ? La plupart des responsables de la région montrent du doigt le gouvernement, qui, selon l’avis d’experts presque unanimes, devrait financer ces constructions qui sortent des limites du marché.

