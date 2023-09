Quand l’Ontario recrute ses travailleurs étrangers… au Québec

Ça joue dur en Abitibi pour recruter des travailleurs étrangers. Le voisin ontarien, dont le processus d’immigration est plus rapide, recrute de plus en plus d’employés invités et formés aux frais d’entreprises québécoises.

Simon Bertrand pensait bien avoir recruté la perle rare. Un spécialiste en dessin industriel originaire d’Amérique du Sud terminait il y a quelques mois son stage en entreprise. Le contrat de travail était sur le point d’être signé. Mais « quand est arrivé le temps de l’embaucher, il a décidé d’aller en Ontario », se désole le directeur des ressources humaines de Meglab, une entreprise spécialisée en technologie minière.

La question a trouvé écho parmi les cinq travailleurs étrangers déjà employés par l’entreprise de Val-d’Or. « Est-ce que je ne pourrais pas, moi aussi, me faire embaucher par des compagnies en Ontario ? » Les salaires y sont semblables, le travail y est presque identique, et pas besoin d’apprendre le français…

Et puis l’attente de la résidence permanente est bien plus courte de l’autre côté de la frontière, à quelques kilomètres. « Ils ne voient pas le moment où ils vont pouvoir avoir ce document-là. Et le français reste un problème », résume M. Bertrand.

L’attrait de l’Ontario se compare à « une épée de Damoclès » pour les entrepreneurs de l’Abitibi-Témiscamingue, renchérit Julie Pelletier, propriétaire du IGA Extra de Val-d’Or. Elle-même a vu deux de ses employés originaires des Philippines passer à l’ouest dans la dernière année, attirés par des papiers plus faciles à obtenir, et ce, malgré les cours de francisation offerts par son entreprise. « C’est toujours dans l’air. C’est quand, le prochain à partir pour l’Ontario ? »

« Entrée express » en Ontario

Des employés qui décident de traverser la frontière, « on voit ça régulièrement », confirme Jean-Yves Poitras, le commissaire industriel de Val-d’Or. « Certains viennent trois-six mois, et après… “Salut, bye !” »

L’exode serait si fort que, parmi les industriels que M. Poitras représente, « certains ont ouvert des succursales à Timmins ou Sudbury » afin de faire appel à leurs propres travailleurs en sous-traitance sous une législation plus clémente.

Cette fuite des travailleurs s’explique surtout par le programme d’« entrée express » offert par l’Ontario. Cette voie permet à un immigrant qui se conforme aux exigences du marché du travail d’obtenir sa résidence permanente en l’espace de seulement trois mois.

Au Québec, pour obtenir le précieux papier permettant de se libérer d’un permis de travail fermé, il faut pouvoir s’exprimer dans un niveau de français intermédiaire. Autrement dit, il faut pouvoir conjuguer les verbes au conditionnel, à l’imparfait, et « mener des conversations de la vie courante », selon la formulation du gouvernement. Et pour certaines catégories d’immigrants, le délai d’obtention d’une résidence permanente peut grimper jusqu’à 25 ans, a récemment révélé Le Devoir.

Beaucoup de ces Néo-Québécois préférant finalement l’Ontario sont issus de la vague de Philippins débarqués dans la province ces dernières années. Le français étant souvent leur troisième langue, la province de Doug Ford se présente rapidement comme une meilleure destination pour eux que le Québec.

Jusqu’à 20 000 $ par travailleur

Éric Beaupré a été l’un des premiers entrepreneurs de l’Abitibi à lancer des missions commerciales aux Philippines pour y recruter de la main-d’oeuvre. Grâce à ce travail de pionnier, il emploie aujourd’hui un peu moins d’une trentaine de travailleurs étrangers. « C’est la plus belle affaire que j’ai jamais faite », lance-t-il dans son bureau de Technosub, une entreprise spécialisée dans le pompage d’eau de canalisations souterraines.

Ses affaires vont très bien. Il a décroché des contrats pour le REM de Montréal, le métro de Paris et des tunnels de New York. Or, dit-il, « mon plus gros défi, c’est l’Ontario ». Il doit tout faire pour garder ces précieux ouvriers dans son usine : « Ça se parle. Il y a des agences qui viennent voler nos travailleurs ! »

Perdre ne serait-ce qu’un seul de ses employés viendrait sérieusement bousculer ses colonnes des chiffres. Il estime devoir dépenser jusqu’à 20 000 $ pour recruter, former, franciser et loger convenablement un seul travailleur. « Il y a même de la bière dans le frigo quand ils arrivent », précise l’homme d’affaires.

Sur le plancher de l’usine de Technosub, le Philippin Emmanuel Suerte, 51 ans, comprend ce qui peut pousser ses compatriotes à préférer l’Ontario. Bien qu’il dise ne jamais avoir senti de racisme autour de lui au Québec, qu’il parle un français correct et qu’il adore ses collègues, reste que de ne pas pouvoir inviter le reste de sa famille en région éloignée après plusieurs années en Abitibi le décourage. « Si je pouvais faire venir ma famille ici, ça me ferait rester au moins 15-20 ans de plus ! »

Ce reportage bénéficie du soutien de l’Initiative de journalisme local, financée par le gouvernement du Canada.