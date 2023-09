Un secteur public chargé à bloc pour obtenir de meilleurs salaires

La hausse du coût de la vie et la rareté de la main-d’oeuvre donnent à la fois une motivation et un rapport de force supplémentaires aux employés du secteur public pour aller chercher des hausses salariales plus substantielles. Jusqu’où cela pourra-t-il les mener ?

« Il ne fait pas de doute que le salaire a grimpé dans l’échelle des priorités depuis la pandémie, dit la directrice générale de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA), Manon Poirier, des travailleurs québécois du secteur public comme des autres. Historiquement, il se classait souvent au quatrième ou au cinquième rang, mais il arrive aujourd’hui en première place dans nos enquêtes. Et comme la rareté de la main-d’oeuvre est toujours là, les gens sentent qu’ils ont un rapport de force plus grand. »

Dans leurs Prévisions salariales 2024, les CRHA prédisaient, la semaine dernière, des augmentations salariales moyennes de 3,7 % l’an prochain au Québec, après des hausses de 4 % en 2022 et de 3,5 % l’an dernier. Certains secteurs semblent destinés à recevoir des augmentations plus importantes en 2024, tels que le commerce de gros et de détail (4,1 %) ou les services professionnels, scientifiques et techniques (4,1 %). À l’inverse, l’ensemble des employés du secteur public (municipal, provincial et fédéral) ne devraient pas espérer mieux que 2,6 %, notamment parce que leurs salaires seront déterminés par des conventions collectives conclues avant l’accélération de l’inflation et donc toujours en vigueur, explique Manon Poirier.

En pleines renégociations de leurs conditions de travail, les quelque 600 000 employés du secteur public québécois n’auront toutefois pas cette contrainte. Et il ne fait pas de doute que la question salariale et l’évolution du pouvoir d’achat auront une importance particulière dans les discussions avec le gouvernement, observe Patrice Jalette, professeur à l’École de relations industrielles de l’Université de Montréal. « Ça fait des décennies qu’on n’a pas eu des négociations qui se sont déroulées dans un contexte d’inflation élevée. »

Un écart de 5 milliards par année

Pour le moment, l’écart entre les deux parties est considérable. Du côté du front commun, qui regroupe 420 000 travailleurs, on demande pour cette année et les deux prochaines des augmentations équivalant à l’inflation, soit 2 % en 2023, 3 % en 2024 et 4 % en 2025.

Le gouvernement, de son côté, offre 3 % cette année, puis 1,5 % par année pour les quatre prochaines années. Cela s’accompagnerait d’un montant forfaitaire équivalant à 1,5 % des salaires. D’autres avantages salariaux et financiers équivalant à une hausse de la rémunération globale de 2,5 % seraient aussi attribués aux emplois jugés les plus « névralgiques », avec pour résultat qu’ils auraient droit à des augmentations salariales récurrentes supérieures aux autres.





Pour les syndicats, les véritables offres d’augmentation salariale du gouvernement sont de 9 % sur cinq ans, soit bien en deçà de ses propres prévisions en matière d’inflation. Pour le gouvernement, on devrait plutôt parler d’une augmentation globale de 13 % sur cinq ans qui couvrirait le futur impact de l’inflation. Au total, cela lui coûterait 7 milliards par année, dit-il, à raison notamment d’une augmentation des dépenses de 600 millions pour chaque point de pourcentage d’augmentation salariale, alors que les demandes syndicales équivaudraient, à terme, à une hausse des dépenses annuelles de 12 milliards.

Selon les syndicats, la dernière envolée de l’inflation a effacé toutes les augmentations de pouvoir d’achat que les employés de l’État ont pu réaliser au cours des 30 dernières années, et les augmentations salariales réclamées permettraient de regagner le terrain perdu et favoriseraient un petit enrichissement tout à fait légitime. Pour le gouvernement, ses employés sont encore aujourd’hui environ 10 % plus riches qu’ils l’étaient en 2009-2010.

À l’époque où l’inflation était une préoccupation, il était courant d’intégrer une forme ou l’autre de mécanisme d’indexation dans les conventions collectives pour que les travailleurs ne soient pas les seuls à assumer le risque d’une inflation supérieure aux attentes, rappelle Patrice Jalette. « Ces clauses avaient presque totalement disparu avec le temps, mais elles vont probablement effectuer un retour un peu partout. »

C’est notamment le souhait du Front commun. Une forte majorité de Québécois appuieraient l’idée, selon un sondage commandé par la coalition syndicale. Le gouvernement ne l’a pas mise dans ses offres, mais il ne l’a pas formellement rejetée non plus.

Le secteur public et les autres

La dernière fois que l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) a comparé les employés du secteur public québécois aux autres salariés québécois, c’était en novembre 2022. À types d’emplois similaires, et pour les entreprises de 200 employés et plus, on constatait un retard de presque 12 % dans les salaires, mais d’un peu moins de 4 % lorsqu’on prenait en compte leur rémunération globale, c’est-à-dire le nombre d’heures travaillées, les congés, les régimes de retraite et d’autres avantages sociaux.

Le secteur public québécois accusait aussi un retard sur le secteur privé, exception faite de la rémunération globale dans le secteur privé non syndiqué, par rapport auquel on avait un avantage de 6 %. La comparaison, à ce chapitre, est particulièrement désavantageuse par rapport aux autres secteurs publics, fédéral, municipal, universitaire ou des sociétés d’État (-20,4 %).





Comparativement à il y a 20 ans, cette situation constituait généralement un recul sur le plan salarial, mais une amélioration sur le plan de la rémunération globale.

La mesure de la rémunération globale ne tient pas compte de la plus grande sécurité d’emploi offerte normalement dans le secteur public. Mais cet avantage a probablement perdu de son importance dans un contexte de rareté de main-d’oeuvre où les employeurs s’arrachent les travailleurs disponibles, note Patrice Jalette. « C’est quoi, la valeur réelle de la sécurité d’emploi pour les infirmières en ce moment ? La rétention des employés a sans doute beaucoup plus de valeur pour le gouvernement que la sécurité d’emploi pour les employés à l’heure actuelle. »

Le gouvernement n’est pas d’accord avec cette idée. Il rappelle que la sécurité d’emploi a un coût significatif pour lui et fait remarquer que les syndicats ne lui ont jamais proposé de l’abolir en échange de salaires plus élevés.

Condamnés à être déçus ?

Les syndicats et le gouvernement martèlent que les négociations en cours dans le secteur public ne sont pas seulement une affaire de salaires. Il s’agit, assurent-ils, au moins autant, sinon plus, d’offrir de meilleures conditions de travail pour attirer et conserver la main-d’oeuvre nécessaire et offrir de meilleurs services publics. Fidèles aux habitudes en la matière, ils ont d’ailleurs commencé leurs discussions sur ces points et choisi de repousser les questions salariales à la fin des négociations.

On devra, de part et d’autre, faire preuve d’une certaine prudence dans la gestion des attentes des travailleurs du secteur public, fait observer Manon Poirier. Les récentes histoires de travailleurs qui rejettent les accords de principe conclus par leurs propres représentants syndicaux parce qu’ils en voulaient plus montrent « qu’à force de dire que les travailleurs ont aujourd’hui le gros bout du bâton, ils peuvent avoir des attentes auxquelles leurs employeurs ne seront pas capables de répondre ».

« Ce sera aux uns et aux autres de savoir mettre en perspective l’ensemble des conditions de travail qui sont offertes et de savoir parfois aller au-delà des 2 ou 3 points de pourcentage d’augmentation salariale de plus qu’on aurait peut-être voulus. »

Avec Clémence Pavic