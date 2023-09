Une panne de l’ascenseur social en région?

Le Canada et le Québec aiment bien se voir comme de meilleurs endroits que les États-Unis pour vivre le « rêve américain », c’est-à-dire pouvoir aspirer à un meilleur avenir économique que celui de ses parents. Mais ce bel ascenseur social connaît des ratés et le plus sûr moyen pour un jeune de milieu défavorisé d’accéder à cette « mobilité sociale » en région pourrait être d’être mobile tout court et de partir vers la grande ville.

Juste avant la pandémie de COVID-19, le Forum économique mondial de Davos avait dévoilé un nouvel outil de mesure des chances d’un enfant pauvre de gravir l’échelle sociale au cours de sa vie ou de faire le chemin inverse s’il est issu, au contraire, d’un milieu socioéconomique privilégié. Cet outil se basait sur une cinquantaine d’indicateurs, dont l’éducation, la santé, les conditions de travail, le filet social, le fonctionnement des institutions et même l’accès aux technologies.

Comme souvent dans ce genre d’exercice, ceux qui étaient arrivés aux premiers rangs de ce classement de 82 pays en fonction de leur « indice mondial de mobilité sociale » étaient des pays d’Europe du Nord, à commencer par le Danemark, suivi par la Norvège, la Finlande et la Suède. Au 15e rang, le Canada était le premier pays qui ne soit pas d’Europe et devançait confortablement les États-Unis, au 27e rang.

Trois ans plus tôt, l’Institut du Québec (IdQ) s’était prêté à un exercice similaire en calculant la part du revenu d’une personne attribuable à celui qu’avaient ses parents. Au Canada, cette proportion était en moyenne de 19,4 %, alors qu’aux États-Unis, c’était presque la moitié (48 %) du revenu des gens qui pouvait essentiellement être liée à ce que gagnaient avant eux leurs parents. Parmi les provinces canadiennes, le Québec (17,6 %) arrivait en milieu de peloton, faisant mieux que l’Ontario (19,1 %), mais moins bien que la Saskatchewan (13 %), tout en affichant des écarts de richesse moins prononcés qu’ailleurs au pays.

Le « modèle redistributif québécois égalise davantage le revenu en faisant décroître l’inégalité du revenu, mais il ne semble pas favoriser la mobilité intergénérationnelle au-delà de ce qui s’observe dans le reste du Canada », avaient alors observé les auteurs de l’étude.

Cette performance du Québec se révélait toutefois fortement plombée par Montréal (22 %) et sa difficulté, alors, de favoriser l’ascension économique notamment des populations issues de l’immigration. En effet, le « Québec hors Montréal » (16 %) faisait beaucoup mieux. Mieux même « que les pays scandinaves dans leur ensemble », tout en restant derrière la Colombie-Britannique (14,3 %) et la « Colombie-Britannique hors Vancouver » (12,8 %), avait noté l’IdQ.

Le pauvre des villes et le pauvre des champs

Au début du mois, des chercheurs affiliés au CIRANO ont publié une étude venant jeter un nouvel éclairage sur l’effet du lieu de résidence sur la mobilité sociale. Pour leur travail, ils ont eu accès à des données statistiques qui leur ont permis de suivre la trajectoire de près de 1,4 million de jeunes de différentes cohortes nés entre le milieu des années 1960 et le milieu des années 1980.

Leur premier constat est que les perspectives de mobilité sociale des jeunes ont diminué au fil du temps, particulièrement pour les plus pauvres, alors qu’en même temps se creusaient les inégalités de revenus. Dans les années 1960, la probabilité qu’un petit Québécois voie le jour dans une famille dont les parents appartenaient à la cinquième et dernière tranche de revenu la plus faible et qu’il y soit encore plus de 30 ans plus tard était de 25 %. Pour les enfants nés dans les années 1980, la probabilité d’être toujours coincés, à l’âge adulte, dans le quintile inférieur avait grimpé à 33 %.

On l’a dit, le recul de la mobilité sociale est principalement le fait des jeunes issus des milieux les plus modestes, mais particulièrement de ceux qui sont nés dans les régions rurales et qui y sont restés. À l’inverse, les jeunes de milieux modestes qui sont nés dans une région rurale, ou dans une petite agglomération, et qu’on a retrouvés, à l’âge adulte, dans une ville plus grande, voire dans l’une des sept régions métropolitaines du Québec, étaient aussi les plus susceptibles d’avoir gravi des échelons socioéconomiques.

De façon générale, la migration des jeunes vers de plus grands centres est liée à la poursuite d’études postsecondaires ou à la recherche d’un emploi, notent les auteurs de l’étude. Ces derniers se gardent bien d’en conclure que le seul fait de déménager vers une plus grande ville suffit pour améliorer son sort.

Il se peut, en effet, que ceux qui prennent la décision de partir aient aussi des qualités particulières qui les aident dans la vie. Il se peut aussi que les revenus supplémentaires que l’on gagne en allant vivre dans une plus grande ville soient effacés par un coût de la vie plus élevé.

La semaine dernière, une étude de l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS) rapportait, toutefois, qu’il en coûte généralement beaucoup plus cher pour les familles à revenu modeste de vivre en région, en dépit du logement souvent moins cher, en raison, notamment, de l’obligation d’y avoir une voiture et du coût plus élevé de l’alimentation.

Revitaliser plutôt que dévitaliser

Comme l’étude du CIRANO s’est arrêtée aux enfants nés au milieu des années 1980, elle ne permet pas de mesurer l’effet qu’a pu ensuite avoir l’introduction de certaines politiques sociales importantes, comme la mise sur pied d’un réseau public de services de garde et l’augmentation des transferts sociaux aux familles avec enfants, y admet-on volontiers.

Si on peut comprendre qu’un jeune fasse le choix individuel de partir vers une grande ville dans l’espoir d’élargir ses perspectives économiques, le Québec ne peut pas, collectivement, souhaiter que ses régions se vident encore plus de leur jeunesse, disait en entrevue au Devoir la professeure d’économie à l’Université du Québec à Mont­réal Marie Connolly, coauteure de l’étude avec les professeurs Yacine Boujija et Xavier St-Denis, de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS-Urbanisation, culture et société). « Il faudrait plutôt chercher comment offrir dans ces régions ce que la migration apporte aux jeunes qui partent. Que ce soit en matière de possibilités d’éducation et de formation ou en matière de perspectives d’emplois. »