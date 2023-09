François Trahan prédit que l’économie sera «dans le trouble» à partir de 2024

François Trahan l’admet, la majorité de ses clients et de nombreux économistes croient que l’économie mondiale est sur une bonne voie et qu’une récession sera évitée. Mais le réputé stratège financier est catégorique, c’est l’inverse qui va se produire : débandade sur les marchés boursiers, récession, hausse du taux de chômage.

« Ça fait 28 ans que je publie de la recherche macroéconomique et je n’ai jamais vu un contexte aussi dangereux, même celui qui précédait la crise économique américaine », a rapporté le fondateur de Trahan Marco Research, en marge d’une conférence jeudi à Montréal devant des membres de CFA Montréal, une association de professionnels de la finance.

Il y a quelques mois, le Québécois qui habite en Virginie avait qualifié l’horizon économique d’apocalyptique. Or, même si cette catastrophe n’est pas encore avérée, il persiste et signe. Sa connaissance des cycles économiques lui indique une tendance claire.

« Depuis près d’une centaine d’années, c’est le mouvement des taux d’intérêt qui dictent l’économie », explique M. Trahan. Les importantes hausses de taux ont toujours précédé des récessions, car elles touchent la consommation des ménages, au coeur des économies développées. Le Canada ne serait donc pas épargné.

Selon lui, les effets de ces hausses se font toujours sentir sur l’économie avec environ deux ans de décalage. C’est donc à partir de 2024 que sa prophétie risque de se réaliser.

« Une baisse du marché est une baisse de la richesse personnelle pour la plupart des gens. Le message est de comprendre qu’un environnement risqué s’en vient et qu’il faut penser à nos avoirs dans ce contexte-là », a-t-il conseillé.

Lors de son allocution, M. Trahan a multiplié les exemples d’économistes et de dirigeants qui ont fait des prévisions optimistes peu avant le déclenchement des dernières crises économiques.

« Il y a des reprises temporaires qui ressemblent beaucoup au début d’une hausse de marché soutenue. Alors les gens qui n’ont pas une bonne compréhension du cycle économique ont tendance à penser que c’est le début de quelque chose à plus long terme », s’est désolé l’économiste.

Il croit par ailleurs que l’institution, tout comme la Banque du Canada, est allée trop loin dans son escalade. « Les deux variables qui pèsent le plus sur leur décision, soit le taux d’inflation de base et le taux de chômage, sont deux indices qui sont en retard sur le cycle économique. Ils ont donc tendance à hausser plus qu’ils ne le devraient et couper plus qu’ils ne le devraient. La conséquence est qu’on a un cycle qui a plus de volatilité que ça en aurait s’il y avait à sa tête des gens compétents », a-t-il critiqué.

Le caractère mondial des difficultés économiques actuelles inquiète d’autant plus M. Trahan. Par le passé, les difficultés vécues aux États-Unis ont été contrebalancées par des croissances économiques dans d’autres régions. Le stratège a nommé l’Allemagne post-réunification dans les années 1990 et la Chine d’il y a 20 ans.

« En ce moment, on est tous dans le même bateau. Toutes économies font face à une hausse des taux d’intérêt ou de l’inflation et toutes les grosses économies ont des problèmes d’endettement et de finances publiques », a exposé M. Trahan.

D’autres détails suivront.