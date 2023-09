L’avion électrique de Beta Technologies se pose à Montréal

Alia, l’avion électrique de Beta Technologies s’est posé à Montréal mercredi. C’est une première pour ce type d’appareil en sol québécois. La compagnie américaine, qui a ouvert une antenne montréalaise au printemps dernier, espère révolutionner le secteur de l’aviation et de la livraison.

« C’est le premier vol d’un avion entièrement électrique vers Montréal », a souligné Kyle Clark, le fondateur et p.-d.g. de Beta Technologies, jeudi, devant un parterre de gens du milieu venus célébrer l’occasion.

L’avion à la structure « inspirée du Sterne arctique » et d’une envergure d’environ 15 mètres s’est envolé de l’aéroport international de Plattsburgh à New York, et a parcouru 55 km durant environ 30 minutes, avant d’atterrir à Montréal.

L’avion électrique qui s’est posé à Montréal est du type CTOL – c’est-à-dire qu’il décolle et atterrit à la manière d’un avion conventionnel. « C’est un modèle qui peut être converti en VTOL, en rajoutant des hélices », explique M. Clark. Un tel appareil décolle et atterrit de façon verticale, comme un hélicoptère.

« La différence entre les deux, c’est que le premier nécessite des infrastructures aéroportuaires, tandis que le second peut atterrir directement à l’entrepôt d’une usine par exemple, ce qui peut sauver des coûts de transport et de logistique », détaille-t-il.

Transport de marchandises

Alia peut accueillir six personnes à bord, incluant le pilote et le copilote, mais ce n’est pas demain la veille que des passagers pourront embarquer à bord de ce genre d’appareil, qui en est encore à sa phase d’essais pour devenir certifié. « On veut entrer sur le marché de façon progressive. On vise d’abord le marché du transport aérien de marchandises », explique M. Clark.

« Le transport de colis sera autorisé avant qu’on puisse transporter des passagers dans des taxis aériens. Mais quand ce sera permis, on aura une longueur d’avance parce qu’on aura déjà une flotte et de l’expérience de vol », indique l’entrepreneur.

Son entreprise, basée à Burlington, au Vermont – là d’où il vient lui-même – a été fondée en 2017. En mars dernier, Beta Technologies s’est dotée d’un centre d’ingénierie au Québec. Celui-ci est situé à Dorval, tout près de l’aéroport international Montréal-Trudeau et compte déjà environ 70 employés.

Pour Mélanie Lussier, p.-d.g. de l’organisme AéroMontréal, qui représente la grappe aérospatiale du Québec, il s’agit d’un gage de reconnaissance de la métropole comme pôle d’innovation dans le secteur de « la mobilité aérienne avancée ».

« Notre force, c’est notre bassin d’expertise. On a des talents, des écoles, des programmes dédiés… », fait valoir Mme Lussier, qui travaille à faire reconnaître la Montréal comme une zone d’innovation aérospatiale.

Amazon et UPS misent sur Beta

Beta Technologies attire déjà l’attention de grandes entreprises. La compagnie du Vermont compte notamment Amazon, le mastodonte du commerce en ligne, comme actionnaire.

L’entreprise de livraison UPS a quant à elle déjà passer une commande pouvant aller jusqu’à 150 appareils auprès de Beta Technologies en 2021. Au moment de la signature, les 10 premiers appareils devaient être livrés en 2024.

« C’est toujours d’actualité », précise M. Clark, ajoutant que les avions seront déployés aux Émirats arabes unis. « On a déjà des licences d’opération précertification à plusieurs d’endroits dans le monde, incluant là-bas », indique-t-il.

Le prix d’un avion Alia coûte entre 3,5 et 6 millions de dollars, précise M. Clark. « C’est important aussi de considérer les coûts d’opération d’un tel avion, qui sont près de la moitié de ceux d’un avion à essence. Après trois ou quatre ans, l’achat est rentabilisé », plaide l’entrepreneur.