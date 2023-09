Northvolt sur le point d’officialiser la construction d’une usine de batteries à McMasterville

L’entreprise suédoise Northvolt doit confirmer ce matin qu’elle construira une usine de fabrication de cellules de batteries sur le site de l’ancienne usine de fabrication d’explosifs de la Canadian Industries Limited (CIL), à McMasterville.

Les premiers ministres du Canada et du Québec, Justin Trudeau et François Legault, seront présents pour cette conférence de presse, prévue à 11 h.

Avec son usine de fabrication de cellules de batteries, l’entreprise viendrait combler le chaînon manquant de la filière batterie au Québec. Différents reportages ont évoqué la création de 4000 emplois pour un investissement de 7 milliards $. Le terrain choisi ferait 100 hectares, soit plus de 75 terrains de football.

Le projet est le secret le moins bien gardé du monde économique québécois. Le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, y a fait régulièrement allusion dans les dernières semaines et de nombreux reportages ont éventé des éléments du projet.

L’annonce soulève déjà des craintes dans la région, tandis qu’une pétition de 700 noms a été déposée au conseil municipal de McMasterville afin de bloquer le projet. Les signataires craignent que l’usine entraîne du bruit et de la pollution.

En entrevue sur les ondes d’ICI Radio-Canada Première, le maire de McMasterville, Martin Dulac, a fait valoir que les dires des opposants au projet étaient « un peu tendancieux » et qu’« il aurait été sage que les gens attendent d’avoir toute l’information sur la nature du projet avant de prendre une position aussi tranchée ».

« C’est sûr qu’on a un devoir de transparence envers nos citoyens », a-t-il expliqué en entrevue à l’émission Tout un matin, en se disant confiant d’« aller chercher une très, très large acceptabilité sociale ». Il s’est défendu de ne pas avoir informé ses citoyens plus tôt, plaidant que certaines informations ne pouvaient être divulguées jusqu’ici, et que l’implication d’Ottawa et de Québec avait compliqué le dossier.

Le maire Dulac dit avoir été constater que Northvolt était une entreprise responsable lors d’une visite de leurs installations en Suède, au début de l’année. « On a pu constater que c’étaient des entreprises avec un niveau de propreté très, très élevé, où toutes les mesures de santé et sécurité au travail [sont] impeccables, et toutes les règles en matière de santé environnementale sont appliquées de façon très, très scrupuleuses », a-t-il plaidé. « On n’a pas entendu de bruit, on n’a pas vu de fumée, on n’a pas vu de pollution lumineuse. »

M. Dulac a assuré qu’aucune terre agricole de sa municipalité n’allait être touchée par le projet, qui s’installera sur « une partie de l’ancien terrain qui était occupé par CIL ». L’autre partie « servira de zone tampon entre les résidences et les premières installations de l’usine. On parle d’une distance d’environ 350 mètres », a-t-il précisé.

Le ministre Fitzgibbon a aussi déjà dit croire que l’on devrait laisser la chance au coureur. « Ce qui est important, c’est que, quand un projet est annoncé, peu importe lequel, la société puisse expliquer aux citoyens quelle va être la nature du projet, comment la société va respecter les enjeux, qui sont légitimes, enjeu de bruit, enjeu de visibilité. Laissons à la compagnie [l’occasion] de pouvoir expliquer aux citoyens. »

Il juge qu’il est normal qu’il y ait des gens qui s’opposent à un projet économique. « L’histoire du Québec est telle que jamais un projet n’est 100 % accepté. »

Un écosystème qui prend forme

L’événement de jeudi s’inscrit dans une série d’annonces récentes dans l’écosystème de la batterie au Québec. Ottawa et Québec ont accordé une aide de 640 millions $ pour l’usine de Ford à Bécancour. Celle de GM-Posco, pour sa part, a profité d’un soutien de près de 300 millions $ des deux ordres de gouvernement.

Les sommes consacrées à la filière batterie ont toutefois fait l’objet de critiques. Le président et chef de la direction de la Banque Nationale, Laurent Ferreira, a critiqué, la semaine dernière, les subventions gouvernementales versées aux entreprises étrangères, notamment pour développer la filière batterie.

« Mon point là-dessus, c’est que quand on donne des subventions aux compagnies étrangères, c’est qu’elles vont directement dans la poche des actionnaires étrangers qui ne sont principalement pas canadiens, a dit M. Ferreira en entrevue, en marge d’une présentation devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM). Je doute de ce modèle, à plus long terme, dans la création de richesse. »

En réaction, M. Fitzgibbon a défendu l’aide, lors d’une mêlée de presse vendredi. « S’il n’y avait aucune subvention du gouvernement, il y aurait zéro dans la filière batterie au Canada. Ça serait aux États-Unis. »

Il a laissé entendre qu’il fournirait des données pour démontrer les bienfaits des investissements gouvernementaux, lors de l’annonce de jeudi. « Je reviendrai avec des chiffres pour montrer c’est quoi, l’impact de cette filière. »

Avec La Presse canadienne