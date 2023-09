La pénurie de main-d’oeuvre connaît une accalmie dans le secteur manufacturier

La machine manufacturière du Québec a encore besoin de plus de 21 300 rouages pour fonctionner à plein régime. Malgré une légère accalmie au deuxième trimestre, la pénurie de main-d’oeuvre continue d’affecter la presque totalité des entreprises du secteur et représente le principal obstacle à son essor.

Les plus récentes données de Statistiques Canada indiquent qu’il restait encore 21 325 postes à combler au deuxième trimestre de l’année. Le chiffre représente une modeste amélioration par rapport au début 2023, où il manquait 22 695 travailleurs et travailleuses, mais il constitue surtout une embellie marquée par rapport à la même période en 2022, où il fallait trouver 32 000 personnes pour combler tous les postes disponibles.

Selon Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ), une association qui revendique 1100 membres, quatre domaines accusent particulièrement le coup : l’alimentation, la métallurgie, la fabrication de machinerie et de matériels de transport.

Trois régions comptent près de la moitié des postes à combler au Québec. Seulement à Montréal, en Montérégie et en Chaudière-Appalaches, il manque 11 330 travailleurs et travailleuses pour combler tous les besoins de l’industrie.

C’est toutefois dans Lanaudière, le Bas-Saint-Laurent, le Centre-du-Québec, la Côte-Nord et le Nord-du-Québec où le taux de vacance se fait le plus douloureusement sentir.

Selon un sondage mené par le MEQ auprès de ses membres, 98 % des entreprises affirment avoir des postes à combler. Le coût de ce manque de main-d’oeuvre se chiffre à sept milliards de dollars pour l’économie québécoise. À titre comparatif, le secteur manufacturier représente 86,8 % des exportations québécoises et a engendré près de 213 milliards de dollars en 2021.

Pour soulager la pénurie, MEQ demande à Québec une hausse significative de son seuil d’immigration. Pour répondre au besoin de main-d’oeuvre, il faudrait admettre 90 000 immigrants permanents par année d’ici 2027.

Pour encourager une immigration francophone et régionalisée, MEQ propose notamment d’« élargir l’accessibilité à la francisation avant l’arrivée au Québec » et de permettre la francisation « en amont » des époux et des conjoints des travailleurs accueillis.

MEQ suggère également d’offrir un incitatif financier aux immigrants qui s’enracinent à l’extérieur des grands centres, avec notamment une mesure inspirée du crédit d’impôt pouvant remettre jusqu’à 3000 $ par année à ceux et celles qui choisissent de vivre en région.