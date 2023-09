À la défense de leurs terres, des Australiens luttent contre l’empire du charbon

À quelque 500 kilomètres de Sydney, nichée dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud, la forêt de Pilliga intéresse Santos. L’entreprise veut y développer un projet de gaz de charbon. Mais une alliance australienne d’aborigènes, de fermiers et d’environnementalistes s’y oppose fortement.

Étendue sur plus de 3000 km2, la forêt de Pilliga est un repaire de biodiversité. Cet habitat naturel repose sur le grand bassin artésien, un vaste aquifère souterrain qui correspond à un cinquième du continent australien.

« Pilliga, c’est le poumon de notre peuple », explique Karra Kinchela, une aborigène de la communauté Gomeroi, qui habite à Narrabri, au nord de la forêt. « On doit la protéger pour des raisons environnementales, mais aussi culturelles », dit-elle.

À lire aussi Ce texte est publié via notre section Perspectives.

Or, c’est sur une partie de cet espace de nature que Santos veut construire un projet gazier. Celui-ci, évalué à 3,6 milliards de dollars australiens — soit environ 3,1 milliards de dollars canadiens —, a reçu l’approbation du gouvernement fédéral en 2020. Fin 2022, le Tribunal national des titres aborigènes a lui aussi donné son feu vert au projet, malgré l’opposition du peuple Gomeroi. La décision a été portée en appel.

Si le projet va de l’avant, la compagnie prévoit construire près de 850 puits de forage, sur une zone de 10 km2, pour extraire le gaz piégé dans les veines de charbon souterraines. « Ils ont déjà fait des essais. Et autour, la végétation ne repousse pas », déplore Karra Kinchela en désignant un puits situé au milieu d’un espace aride et grillagé, au sein duquel il est interdit de pénétrer.

« Ils disent que c’est une aire de réhabilitation, mais ça fait plusieurs années que ça reste comme ça », ajoute-t-elle.

Des fermiers eux aussi préoccupés

Margaret Fleck, une éleveuse bovine de la région, est elle aussi inquiète des effets néfastes du projet de Santos sur l’environnement. « On dépend du grand bassin artésien pour notre eau potable, notre agriculture… Beaucoup de gens craignent que l’eau soit polluée par des produits chimiques », explique la fermière, qui travaille avec l’organisation de lutte contre l’industrie du charbon en Australie Lock the Gate.

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

À la suite d’une sollicitation du Devoir pour une entrevue, Santos nous a simplement dirigés vers les informations affichées sur son site Internet. L’entreprise y explique notamment croire que ses méthodes « n’auront pas de répercussions sur les ressources d’eau locales ».

Mais cette promesse de l’entreprise ne suffit pas à rassurer Margaret Fleck. « La menace est réelle. Au-delà des risques de pollution de l’eau, c’est aussi un projet qui va à l’encontre des efforts à déployer pour endiguer les émissions de gaz à effet de serre et la crise climatique. »

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

« En agriculture, il faut déjà manoeuvrer dans des conditions difficiles, faire face aux sécheresses, aux années creuses financièrement… C’est du stress, se battre contre cette industrie. Ça fait déjà plus de 10 ans que Santos veut faire ce projet. Mais on ne se laisse pas faire », affirme Margaret Fleck.

Dans la région, l’industrie du charbon est pourtant déjà bien implantée. La compagnie minière Whitehaven a plusieurs sites en activité dans les alentours de Narrabri.

La propriété de Sally Hunter, une fermière de deuxième génération, est entourée par cinq mines de Whitehaven dans un rayon de 30 km. La mère de trois garçons y vit avec son conjoint, Geoff, leurs deux chiens et une quinzaine de chevaux.

« Ici, l’industrie du charbon a de l’influence. Elle injecte de l’argent dans notre communauté, promet des emplois, sponsorise la bibliothèque, le club de football… Donc il y a beaucoup de gens qui dépendent de ce secteur et qui l’appuient », dit l’agricultrice.

En 2019, lors de la forte sécheresse qui s’est abattue sur l’Australie, et quand les tempêtes de sable rythmaient le quotidien des habitants de la région, Sally Hunter a dû vendre son troupeau de bovins. « Durant cette période, alors que les agriculteurs souffraient, la compagnie Whitehaven a volé de l’eau », dit-elle, de l’émotion dans la voix.

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Deux ans plus tard, la minière a finalement été condamnée à payer une amende de 200 000 $ pour avoir « illégalement prélevé 1000 mégalitres d’eau dans sa mine de Maules Creek entre 2016 et 2019 », rapportait à l’époque ABC, le diffuseur public national australien. « Un montant dérisoire », selon Sally Hunter.

« J’ai grandi à Roma, dans le Queensland, où Santos exploite un site gazier, raconte-t-elle. J’ai vu mes parents se battre contre l’industrie du charbon. Au bout du compte, il y a quelques années, ma mère a fait une dépression à cause de tout le stress que cela créait, et ils se sont séparés. »

Poumon économique de la région

Russell Stewart, président de la chambre de commerce de Narrabri, est quant à lui un fervent défenseur du secteur du charbon, « la principale source de prospérité économique » dans la région.

« Si on veut retenir nos jeunes ici, il leur faut des perspectives d’emploi. La richesse créée par le charbon ruisselle dans l’économie… On a un hôpital, des boutiques — autant d’endroits où les jeunes peuvent travailler et rester. Ce n’est pas tout le monde qui veut devenir fermier », indique M. Stewart. « Chez Whitehaven, les salaires sont dans les six chiffres ! » avance-t-il.

Approchée par Le Devoir, l’entreprise minière a décliné notre demande d’entrevue.

Selon M. Stewart, « les écolos répandent des rumeurs » sur le charbon. « Ils disent que le ciel va nous tomber sur la tête et que les fermes seront ruinées. C’est du grand n’importe quoi ! » L’homme d’affaires croit que les changements climatiques ne sont pas dus à l’activité humaine.

C’est pourtant le cas. Les combustibles fossiles — que sont le charbon, le pétrole et le gaz — sont « responsables de plus de 75 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre » et sont « de loin les plus grands contributeurs au changement climatique mondial », selon l’Organisation des Nations unies.

Et pour limiter le réchauffement planétaire, qui entraîne « une augmentation de la fréquence et de l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes », une réduction « radicale » et « rapide » des émissions est nécessaire, selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).

Néanmoins, M. Stewart n’en démord pas. « Je trouve ça hypocrite, tous ces gens des grandes villes qui descendent dans les rues pour manifester contre le charbon. À Sydney, tout est toujours illuminé. Vous pensez qu’elle vient d’où, toute cette électricité que vous consommez ? Elle vient en grande partie du charbon. Il faut se regarder dans le miroir avant de nous critiquer », lance-t-il.

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Le solaire comme option

Déterminée à changer les choses, Sally Hunter a lancé Geni. Energy, une organisation communautaire faisant la promotion des énergies renouvelables, il y a presque trois ans.

« On veut aider les ménages à économiser de l’argent grâce aux solutions solaires », explique-t-elle. L’organisme, qui a pignon sur la rue principale de Narrabri, est situé à quelques portes à peine du bureau de Santos.

Sally Hunter prêche par l’exemple. « On a équipé la maison de panneaux solaires et d’une batterie de recharge, et on dispose d’un véhicule électrique. Notre facture d’électricité est passée d’environ 250 $ à 35 $ par semaine. Si l’argument environnemental ne suffit pas à convaincre les gens, on veut montrer qu’il y a aussi un incitatif financier », souligne-t-elle.

Ce reportage a été financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat-Le Devoir.