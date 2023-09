Le géant agricole québécois Premier Tech fête son centenaire

C’était jour de fête, le 9 septembre dernier, à Rivière-du-Loup. Plus de 4000 personnes en provenance de 28 pays étaient sur place pour célébrer les 100 ans d’existence de Premier Tech, un géant des technologies agricoles du Bas-Saint-Laurent qui avait au moins une autre bonne raison de fêter.

L’entreprise a d’abord été fondée à New York en 1923 par deux immigrants allemands, avant de déménager au Québec dix ans plus tard. Des Québécois en sont devenus les proprié­taires en 1978, l’ont ensuite inscrite en Bourse, puis l’ont à nouveau privatisée en 2007. Puis, l’an dernier, l’entreprise a franchi le seuil du milliard de dollars en revenus annuels, une cible symbolique que son président et chef de la direction, Jean Bélanger, avait fixée un peu plus tôt.

Son défi, désormais, consiste à prévoir les 100 prochaines années. Ce que le climat changeant, l’urbanisation effrénée et la surexploitation des sols partout sur la planète rend plus périlleux que jamais, constate en entrevue au Devoir Jean Bélanger.

La liste des défis qui attendent le secteur agricole est longue. Il rappelle notamment que la population mondiale continue de grandir, et que sa diète elle aussi évolue et devient plus exigeante pour la nature et l’industrie alimentaire. « Dans les pays développés, on mange déjà beaucoup de viande. En Chine, en Inde et en Afrique, la montée des classes moyennes pousse aussi les gens à abandonner les céréales au profit des protéines », dit-il.

« Ça met toute une pression sur nos sols. Les villes et l’étalement menacent aussi la disponibilité des terres arables. Les produits de synthèse ont leur limite — la terre ne peut pas être plus stimulée pour être sans cesse plus productive. Il va falloir ramener la vie dans les sols. C’est un défi qui n’est pas minime, qui ne va pas se régler d’un seul coup. Il y a encore plusieurs solutions qui seront à inventer. »

Entre tradition et révolution

Premier Tech était à la base un producteur de tourbe de mousse de sphaigne, qui s’est diversifié dans les fertilisants et les engrais, puis dans d’autres produits et services agricoles. L’idée de se lancer dans les biotechnologies — comme on les appelait alors — a germé au début des années 1980. À l’époque, Premier Tech s’est mise à étudier le rôle des bactéries dans l’agriculture, ce qui a mené à la création d’un catalogue de micro-organismes spécialisés qui comprend une centaine de variantes pouvant servir aussi bien le secteur agricole qu’en horticulture.

Souhaitant investir le marché naissant des protéines alternatives, Premier Tech a plus tard mis la main sur une société de Bécancour appelée Verantia, spécialisée dans la culture de la luzerne. La luzerne contient par ailleurs de la saponine, un bio-insecticide bien connu que personne jusque-là n’était parvenu à extraire en grande quantité.

Premier Tech a réussi à le faire, vient de breveter le procédé, et a une usine en place pour produire la saponine en vue de la commercialiser à grande échelle à partir de 2025.

« Les biotechnologies sont une stratégie importante pour mettre en valeur notre expertise, dit Jean Bélanger. On voit des déclinaisons du côté de la santé humaine et animale. On pense qu’il y a encore beaucoup de nouvelles technologies à développer pour aider le secteur alimentaire. »

Premier Tech possède d’ailleurs à Rivière-du-Loup l’un des rares centres de recherche et développement situés à l’extérieur des grands centres urbains. L’entreprise y emploie 225 personnes, « des gens qui ont des doctorats, des maîtrises, qui sont très compétents dans plusieurs secteurs différents et qui font de nous une société technologique présente dans plusieurs créneaux industriels », se félicite son grand patron.

Concilier niveau de vie et durabilité

Le Québec, on le répète souvent, fait partie de ces régions du monde où le secteur alimentaire est parmi les plus énergivores. Les aliments transformés, l’omniprésence des produits bovins et la production importante de déchets tout au long de la chaîne alimentaire sont des enjeux auxquels la province devra bien un jour s’attaquer si elle espère maintenir son niveau de vie actuel, croit le président de Premier Tech.

« Ce sont les mêmes défis partout en Occident, mais le Québec — comme le Canada — est un pays de ressources naturelles. Les défis de société devant nous sont peut-être plus apparents. La province a quand même posé des gestes dernièrement qui nous placent dans la bonne direction, mais il faudra accélérer le rythme, sinon ce ne sera pas suffisant. »

Respecter le territoire agricole dans un contexte où la province veut doubler sa production d’énergie, à l’aide de barrages et d’éoliennes, exigera notamment des compromis. Mais Jean Bélanger demeure optimiste. « Le changement devra venir de la population. Tout ne se réglera pas d’un coup de baguette magique. Mais si on se comporte de la bonne façon, nous serons encore là demain », conclut-il.

Ou même dans 100 ans.