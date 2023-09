L’Inde coûte que coûte

On ne connaissait pas encore les accusations explosives que le Canada allait faire à l’endroit de l’Inde, mais on a vu tout de suite que les choses n’allaient pas entre Justin Trudeau et son hôte, Narendra Modi, au sommet du G20, à New Delhi, les 9 et 10 septembre. Alors que plusieurs autres invités avaient droit à de longues rencontres bilatérales formelles, c’est tout juste si les deux premiers ministres s’étaient parlé quelques minutes en marge de l’événement.

Quelques jours auparavant, le Canada avait annoncé qu’il entendait marquer une pause dans ses négociations commerciales avec l’Inde et quelques jours après, il remettait à une autre fois une mission commerciale qui devait y faire le mois prochain. Tout ce qu’on savait de la brouille entre les deux pays était que le Canada en avait contre une certaine ingérence indienne dans ses affaires et l’Inde encore et toujours contre la présence d’indépendantistes sikhs au Canada.

Ce n’est que cette semaine qu’on a appris l’ampleur de l’affaire, le Canada accusant des agents indiens d’être impliqués dans l’assassinat sur son territoire d’un citoyen canadien d’origine indienne lié au mouvement indépendantiste sikh au mois de juin. S’en est suivi un appel au calme et à la coopération à l’enquête policière par l’un, une réponse outrée et furieuse de l’autre, puis une escalade des habituelles représailles diplomatiques. Les Canadiens ont tout de suite senti monter en eux une désagréable impression de déjà-vu après des années de tensions avec la Chine. Mais peut-être plus frappant encore, une réaction molle ou un silence gêné des États-Unis, du Royaume-Uni et des autres « alliés traditionnels » du Canada.

On ne devrait pas tellement s’en étonner maintenant qu’on sait qu’Ottawa avait déjà partagé avec ces alliés avant la tenue du G20 les accusations qu’ils entendaient porter et qu’on voit avec quelle ardeur ils y ont quand même continué de lui faire la cour. « En ce qui a trait à nos négociations en cours avec l’Inde, elles visent la conclusion d’un accord commercial et nous ne cherchons pas à mêler cela avec d’autres sortes d’enjeux », a déclaré mardi le bureau du premier ministre britannique, Rishi Sunak, qu’on a littéralement vu au G20 s’adonner à de grandes embrassades avec Narendra Modi. Plus tôt cet été, le premier ministre indien avait été reçu en grande pompe à la Maison-Blanche et au Congrès américain.

Remplacer la Chine

Il y a une raison simple à cela. Le camp des pays développés cherche activement une façon de réduire sa dépendance économique et commerciale à l’égard d’une Chine qu’il perçoit de plus en plus comme une rivale, mais tout en continuant de profiter du formidable dynamisme économique de la région asiatique. Et puis, qu’est-ce qu’il reste des fameuses grandes puissances émergentes du BRIC (pour Brésil, Russie, Inde et Chine), écrivait cet été dans le Globe and Mail un gestionnaire de fonds canadien, lorsqu’on enlève la Chine, l’État paria qu’est devenue la Russie et un Brésil à la dérive économique et politique ? L’Inde.

Il est vrai que les perspectives d’affaires y sont alléchantes. Déjà la cinquième plus grande économie en dollar courant et la troisième à parité de pouvoir d’achat, l’Inde est devenue cette année le pays le plus populeux au monde, avec plus de 1,4 milliard d’habitants. De 7,2 % l’an dernier, sa croissance économique devrait rester la plus forte des principales puissances cette année (6,3 %) et l’an prochain (6 %), prévoyait cette semaine l’OCDE.

Sa main-d’oeuvre est jeune, ne coûte pas cher et parle souvent l’anglais. Phénomène rare pour un pays en développement, environ 40 % de ses exportations sont dans le secteur des services, notamment des technologies de l’information, notait cet été la revue The Economist. Sa croissance économique rapide fait miroiter un immense marché intérieur. Son marché boursier est déjà le quatrième plus grand, derrière celui des États-Unis, de la Chine et du Japon. Autrefois fragile, son secteur bancaire a été assaini et l’endettement de ses entreprises est faible. Comme la Chine, l’Inde dispose aussi d’importantes réserves de devises. Qui plus est, elle est la plus grande démocratie du monde, a été bâtie sur le principe de l’état de droit et peut compter sur une presse libre de qualité.

Pas sans failles

Elle n’est toutefois pas sans failles, soulignent les experts. Souvent analphabètes, seulement la moitié de ses 900 millions de personnes en âge de travailler font effectivement partie de la main-d’oeuvre, peut-être seulement 60 millions d’entre elles occupent un emploi formel. Chose étrange pour un pays à cette étape de son développement, observait cet été l’économiste et chroniqueur du Financial Times, Martin Wolf, son secteur manufacturier n’est pas en croissance, mais en recul et ne comptait que pour 13 % du produit intérieur brut l’an dernier, comparativement à 28 % en Chine.

Encore trop souvent victime de sa bureaucratie, du copinage de ses élites et de son protectionnisme, l’Inde a souvent déçu les espoirs de décollage qui avaient été placés en elle, notait le mois dernier le Financial Times dans un éditorial. La tentation autoritaire de Narendra Modi et ses attaques répétées, et souvent violentes contre les minorités religieuses soulèvent des doutes chez les investisseurs étrangers et de nombreuses critiques des organismes de défense des droits de la personne.

Et si l’Inde dit aujourd’hui vouloir resserrer ses liens avec les pays occidentaux, elle se garde bien de tourner le dos à une tradition de méfiance et d’indépendance à leur égard. Il n’a échappé, par exemple, à personne qu’elle a refusé de participer aux sanctions contre la Russie après l’invasion de l’Ukraine et qu’elle est même devenue la première acheteuse de pétrole russe.

Le Canada comme les autres

Le Canada savait tout cela, en mars 2022, lorsqu’il a relancé des négociations de libre-échange avec l’Inde après une première tentative infructueuse de 2010 à 2017. Sept mois plus tard, il imitait plusieurs de ses partenaires et dévoilait à son tour une stratégie pour l’Indo-Pacifique où l’Inde était présentée comme « un partenaire essentiel du Canada ».

Les discussions entre les deux pays semblaient aller bon train, au plus grand plaisir des milieux d’affaires canadiens, avec 11 séries de négociations en 13 mois. Plutôt que de chercher à conclure tout de suite un traité de libre-échange général, on disait vouloir commencer par trouver de nouvelles règles améliorant la coopération entre les deux pays dans quelques domaines « tels que les produits agricoles, les produits chimiques, les technologies vertes, les infrastructures, l’automobile, l’énergie propre, l’électronique ainsi que les minéraux et les métaux ».

On espérait pouvoir arriver à une entente dès cet automne. C’était en mai. Un mois avant que ne soit assassiné un Canadien d’origine indienne sur son territoire.