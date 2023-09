Faciliter l’accès des Autochtones aux produits financiers

Ce texte fait partie du cahier spécial Profession comptable

Le comptable Jean Vincent a dédié sa carrière à adapter des outils financiers aux besoins des Premières Nations.

Même s’il a grandi avec un père qui était banquier, M. Vincent n’était pas prédestiné à une carrière de comptable. Après avoir terminé ses études secondaires, c’est en étant à l’emploi de la Banque Nationale qu’il a trouvé sa voie. « Moi qui n’avais jamais pensé à l’administration, finalement, j’ai aimé ça, les chiffres. J’ai commencé au bas de l’échelle. Mais j’étais plus ambitieux que ça et je visais plus le top », explique celui qui détient les titres de FCPA et FCA.

Fort d’un certificat en administration, il est embauché par le ministère des Affaires autochtones et du Nord Canada, aujourd’hui remplacé par les Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC), et Services aux Autochtones Canada. Il retourne alors sur les bancs de l’université. « J’étais marié, j’avais deux bébés. Mais je me disais “si je veux faire une carrière à la hauteur de mes ambitions, il faut que je retourne aux études” », se souvient le membre de la nation huronne-wendate de Wendake.

Un meilleur accès pour les Autochtones

Il est « problématique » pour les Autochtones de pouvoir obtenir du financement, résume Jean Vincent. Et ces difficultés surviennent notamment en raison de la Loi sur les Indiens, dont l’article 89 stipule que les biens situés sur une réserve sont insaisissables.

Plusieurs communautés sont éloignées des grands centres urbains et certaines ne sont pas connectées à l’Internet ou au réseau cellulaire. « Et évidemment, il y a les différences culturelles qui font que les banquiers traditionnels sont un peu plus frileux quand ils ne connaissent pas un marché », ajoute M. Vincent.

C’est en vue de faciliter l’accès au financement commercial des membres de plusieurs Premières Nations du Québec qu’il crée la Société de crédit autochtone (SOCCA) en 1992. À ce jour, la corporation à but non lucratif a épaulé environ 800 projets avec plus de 100 millions de dollars en prêts, évalue le comptable. « Au cours des premières années, on s’est aperçus que nos gens d’affaires n’avaient pas assez d’argent pour faire une mise de fonds dans leur entreprise », se souvient-il. En 2001, le fonds de capital de risque Investissement Premières Nations du Québec voit le jour pour pallier cette difficulté.

Dans les années qui suivent, la Société d’épargne des Autochtones du Canada (SEDAC) est fondée afin de soutenir la croissance de la SOCCA. L’organisme vise à fournir des produits d’épargne et des prêts, notamment dans les secteurs de l’habitation et de l’immobilier. « En 2005, on a fait une première émission d’obligations, et, le jour précédent, tout était déjà vendu », raconte Jean Vincent. À ce jour, la SEDAC a procédé à plus d’une vingtaine d’émissions d’obligations pour plus de 50 M$. « Et cet argent a été réinvesti sous forme de financement dans les communautés », ajoute-t-il.

Des défis en matière d’habitation

La SEDAC vise également à aider les Autochtones à devenir propriétaires immobiliers. « Il y a beaucoup d’individus qui ont des emplois, des revenus, mais qui n’ont pas de possibilité d’emprunter pour acheter ou construire une maison. Alors, nous, c’est particulièrement ce créneau qui nous intéresse », indique-t-il.

Si les institutions financières et les gouvernements proposent déjà des initiatives pour simplifier l’accès à la propriété aux Autochtones vivant sur une réserve, celles-ci viennent souvent avec de nombreuses conditions. « Supposant qu’une banque offre un programme de prêts à l’habitation dans une communauté, cela prend un endosseur. Et l’endosseur, c’est la Première Nation, le conseil de bande. C’est un peu comme si on demandait à la Ville de Montréal d’endosser tous les prêts hypothécaires des citoyens de la Ville de Montréal. Ça n’a pas de bon sens », estime M. Vincent.

Comme il manque actuellement du capital disponible pour permettre de répondre à tous les besoins des Autochtones en matière d’immobilier, la SEDAC travaille maintenant à développer une initiative pancanadienne en ce sens. « Les gens pourraient emprunter sans passer par la garantie de leur conseil de bande, c’est un changement majeur », dit-il.

Une initiative autochtone nationale

Pour M. Vincent, dans les prochaines années, l’accès des populations autochtones au capital passera surtout par des initiatives venant des Premières Nations elles-mêmes. Il travaille notamment à la création d’une Banque de développement autochtone pancanadien, pouvant totaliser 20 G$. « Il y a beaucoup d’argent disponible, mais qui est placé dans des fiducies. L’idée serait de regrouper tout cela à l’intérieur d’une caisse de dépôt et de placement autochtone », avance-t-il.

Mais une chose est sûre, les différentes communautés seront au coeur de la réalisation de ces nouveaux projets. « Dans le contexte actuel de la réconciliation, les Autochtones ne sont plus en attente. Il faut véritablement que la prise en charge se fasse au niveau des Premières Nations par les Premières Nations », conclut-il.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.