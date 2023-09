Changement de garde dans les PME

Ce texte fait partie du cahier spécial Profession comptable

« Le transfert d’entreprise, c’est une histoire de passion, d’amour, de pouvoir, de conflit, de générations, de deuil », explique Éric Dufour, CPA et vice-président régional, leader national en transfert d’entreprise chez Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT). « Trop longtemps, les comptables ont traité ces questions de manière froide, purement comptable. Mais en 2023, la dimension humaine et psychologique est centrale dans notre travail. »

L’enjeu économique du transfert d’entreprise est énorme, explique-t-il, parce que la génération des entrepreneurs issus du baby-boom vieillit et que 80 % des PME sont familiales. Les PME sont un important moteur de croissance, et assurer leur pérennité est donc vital pour l’avenir économique du Québec.

Pour l’entrepreneur qui veut accrocher ses patins, faut-il vendre ou transférer ? La vente pure et simple a l’avantage d’être rapide, mais l’acquéreur fera comme bon lui semble. Et il arrive qu’un lointain siège social vide alors l’oeuvre de toute une vie de ses fonctions principales.

« Un transfert d’entreprise, c’est moins facile qu’une vente. Pour l’entrepreneur, c’est un voyage, parfois long, qui ne lui donnera pas plus, mais qu’il juge important pour son héritage, son entourage, sa communauté », explique Pascal Moffet, associé, services-conseils finance corporative chez MALLETTE.

Autant dans cette firme comptable que chez RCGT, les équipes responsables des transferts d’entreprises ont depuis longtemps modifié leur approche pour placer l’humain au centre de leur activité. Le travail s’appuie désormais sur les ressources humaines et la psychologie du cédant et des releveurs. La finance et la fiscalité viennent après.

Tout part du diagnostic

Le plan de transfert commence par une photo, explique Éric Dufour. On examine la situation de l’entreprise dans son marché, la validité de son plan d’affaires, mais on s’attarde longuement à la personnalité du cédant. « On veut connaître sa vision, ses rêves, sa planification financière personnelle. »

On pose ensuite les mêmes questions à ceux qui sont identifiés comme releveurs et aux principaux cadres de l’entreprise. « On force des discussions qui n’ont souvent jamais eu lieu, dit Pascal Moffet. Parfois, des feux rouges s’allument, les visions divergent, les releveurs anticipés n’ont pas l’intérêt, la capacité ou le goût [de se lancer dans cette aventure]. »

Une fois la relève trouvée, on passe au « plan de transfert » proprement dit. Il faut ordonner le rôle de la relève, et à quel rythme les décisions et les prérogatives seront transmises.

« De nos jours, 70 % des transferts sont hybrides, c’est-à-dire qu’ils impliquent à la fois la famille et des cadres. L’entrepreneur unique, c’est fini, dit Éric Dufour. Alors on établit une table paritaire qui regroupe le cédant et les releveurs, et qui peut parfois impliquer le conseil de famille. »

Dans l’esprit de Pascal Moffet, un des éléments essentiels consiste à éduquer. Le cédant doit accepter de partager les risques, les avantages, les responsabilités, les décisions. Mais les releveurs doivent aussi comprendre dans quoi ils s’embarquent. « Être patron, ça ne veut pas juste dire jouer au golf, rigole-t-il. C’est aussi des nuits blanches à essayer de régler des problèmes. »

Ce n’est qu’une fois les dimensions psychologiques et humaines bien cadrées que les firmes comptables font intervenir la mécanique classique : valeur, fiscalité, convention de vente, convention d’actionnaires, etc.

« Il faut compter trois à cinq ans pour réaliser un plan de transfert réussi, explique Éric Dufour. Ça ne s’organise pas à la dernière minute. »

Tant Pascal Moffet qu’Éric Dufour jugent que la question de la finance est secondaire dans le processus. Les sources de capital traditionnel sont abondantes pour les entreprises dotées d’actifs concrets (bâtisses, usines, camions, machinerie). Et le financement d’autres sources ne manque pas non plus. Capital Desjardins, Fondaction, Fonds de solidarité FTQ et les nombreuses sociétés de capital de risque savent investir sur la base denotions « ésotériques » comme la compétence de l’équipe, le plan de relève, le plan de transfert, le plan d’affaires.

Cris et châtiments

Dans l’exécution du plan, les comptables doivent constamment composer avec la dimension psychologique. « Il y a des releveurs qui m’appellent en pleurant parce que le cédant ne tient pas ses promesses. Des fois, c’est le cédant qui m’appelle en me disant : “Je ne suis pas capable. Qu’est-ce que je vais faire ?” »

C’est ici que le capital externe devient vraiment utile : il permet au cédant de décaisser son patrimoine et de le sécuriser psychologiquement. « C’est un de nos trucs, admet Éric Dufour. Le cédant est alors plus enclin à participer, à accepter les décisions des autres. »

Le processus est très évolutif, explique Pascal Moffet. « Il est très rare que le transfert final soit identique au plan de départ. Bien souvent, les 10 actionnaires initiaux ne sont plus que trois ou quatre en fin de course. »

Les deux comptables conviennent qu’il arrive que, malgré tous les efforts, le transfert n’ait pas lieu et que l’entrepreneur soit obligé de vendre. Soit parce que les releveurs n’ont pas les moyens qu’ils croyaient avoir, ou encore que le père et le fils sont à couteaux tirés…

Mais il faut être philosophe, explique Pascal Moffet. « L’essentiel est qu’ils s’en soient rendu compte avant de conclure le transfert, parce que défaire une transaction, c’est toujours très difficile. Heureusement, dans presque 100 % des cas, le transfert se passe correctement parce que tout avait été bien réfléchi et correctement structuré. »

