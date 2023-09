Les comptables bien placés pour lutter contre la maltraitance financière

Ce texte fait partie du cahier spécial Profession comptable

Les comptables ont obtenu des moyens renforcés pour soutenir les victimes d’abus, en particulier les aînés.

La maltraitance matérielle et financière, de quoi s’agit-il exactement ? D’après le Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale (CREGES) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, on la définit comme l’obtention ou l’utilisation frauduleuse, illégale, non autorisée ou malhonnête des biens ou des documents d’une personne via des violences, comme des pressions à modifier un testament ou bien, au contraire, des négligences, comme la non-gestion des biens. De nombreux indices peuvent ainsi alerter les comptables : transactions bancaires inhabituelles, disparition d’objets de valeur, manque d’argent pour les dépenses courantes, désinformation financière ou légale, etc. Pour Sarita Israel, coordonnatrice dans le domaine de la maltraitance envers les personnes aînées au CREGES, les « maltraitants » peuvent, par exemple, être un membre de la famille, un employé, un aidant, qui évolue dans « le cadre spécifique d’une relation où il peut y avoir de la confiance ».

Geneviève Mottard, comptable professionnelle agréée (CPA) et présidente et cheffe de la direction de l’Ordre des CPA du Québec, fait pour sa part remarquer qu’elle et ses collègues sont dans une position privilégiée pour détecter les signes de maltraitance matérielle et financière, cet « enjeu sociétal de plus en plus prévalent ».

« Quand on est CPA, on a accès aux documents financiers et légaux de nos clients qui peuvent être vulnérables, dont les personnes âgées », explique-t-elle. Et de poursuivre : « pour nous, dont le mandat est de protéger le public, c’est dur de trouver quelque chose de plus important. Nos CPA sont vraiment sur le terrain pour empêcher qu’une situation dégénère. »

Détecter des situations de maltraitance

Pour ce faire, une formation gratuite a conjointement été développée par l’Ordre des CPA du Québec et le CREGES dans le cadre du Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2022-2027. Celui-ci prévoit désormais qu’en cas de présomption de situation de maltraitance, les CPA peuvent passer outre le secret professionnel et la signaler. « Les CPA peuvent aujourd’hui jouer un rôle de premier plan dans le repérage de cette maltraitance », souligne Geneviève Mottard. Un CPA qui soupçonne chez un client de la maltraitance matérielle ou financière peut donc communiquer avec la Ligne aide maltraitance adultes aînés, une ligne anonyme, confidentielle et gratuite qui le redirigera vers les ressources appropriées.

Très populaire, ladite formation a déjà été suivie par plus de 6000 CPA qui ont été sensibilisés à ces questions. « Nous apprenons à nos membres à détecter des situations potentielles de maltraitance, nous les éclairons sur leurs obligations et nous leur donnons les outils pour accompagner leur clientèle », poursuit Geneviève Mottard. De son côté, Sarita Israel se réjouit d’une telle formation. « Les comptables sont des alliés de bon sens, car ils connaissent bien leurs clients et peuvent identifier les facteurs de risques, comme un début de perte cognitive. Ça ne veut pas toujours dire qu’une personne va être maltraitée, mais ils peuvent surveiller s’il se passe quelque chose », indique-t-elle.

Sarita Israel attire enfin l’attention sur les dommages collatéraux pour les aînés victimes d’une maltraitance matérielle et financière. « Parfois les finances sont la chose la moins importante, car il peut y avoir un impact sur la santé physique et mentale de la personne », conclut-elle.

Les principales victimes de fraude financière sont les jeunes Contre toute attente, plus de trois jeunes de 18 à 34 ans sur cinq (63 %) disent avoir été victimes d’au moins un type de fraude financière au cours de leur vie, selon une récente étude des Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada). Chez les 35 à 54 ans, la statistique baisse à près de deux sur cinq (39 %), tandis qu’un tiers (31 %) des plus de 55 ans sont touchés. Ces chiffres prennent ainsi une tout autre dimension lorsque l’on sait que la fraude la plus répandue est celle par carte de crédit, qui concerne 21 % de ses utilisateurs, et que 78 % des personnes sondées affirment effectuer leurs opérations bancaires sur Internet. Les 18 à 54 ans sont en effet presque deux fois plus susceptibles de magasiner en ligne que les plus de 55 ans. Pour éviter les fraudes, CPA Canada rappelle de respecter les règles de base et de redoubler de vigilance, notamment en ne partageant ses renseignements financiers que sur des sites sécurisés (ceux dont l’adresse commence par https) et jamais via des réseaux wifi publics. CPA Canada propose également des services gratuits, comme la mise à disposition de son catalogue de littératie financière, qui offre des ateliers et des ressources sur la prévention de la fraude.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.