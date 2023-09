Contrer la pénurie de comptables

Ce texte fait partie du cahier spécial Profession comptable

Alors que le métier s’est considérablement diversifié ces dernières années, il demeure largement étiqueté comme étant ennuyeux. Une connotation que l’Ordre s’emploie à balayer afin d’amener plus de jeunes à s’y intéresser.

Jean-Philippe Langevin, associé directeur régional pour le Grand Montréal au cabinet comptable pancanadien MNP, entrevoit l’avenir de la profession de comptable professionnel agréé (CPA) d’un bon oeil.

« Quand j’ai commencé ma carrière il y a une vingtaine d’années, la profession de CPA était plus limitée, essentiellement constituée de divers actes de certification, mais aujourd’hui, les portes sont grandes ouvertes. Un CPA peut maintenant choisir plusieurs voies reliées au fonctionnement des affaires, comme la juricomptabilité ou l’évaluation et le financement d’entreprises. »

Et pourtant, selon Geneviève Mottard, présidente et cheffe de la direction de l’Ordre des CPA du Québec, il y a présentement une pénurie de comptables au Québec. Pénurie qui s’inscrit dans la pénurie générale de main-d’oeuvre, mais qui possède des caractéristiques propres à la profession.

« Ce n’est pas tant le nombre de nouveaux CPA qui sont agréés qui diminue ; bon an mal an, on se maintient autour de 1500 candidats, précise Mme Mottard, mais c’est la charge de travail qui a changé. La pandémie, avec les divers programmes gouvernementaux de soutien aux entreprises et aux particuliers ainsi que la montée du télétravail, a rendu les dossiers plus complexes, ce qui entraîne une importante surcharge de travail. Il nous faut plus de CPA pour simplement répondre à la nouvelle demande. »

Jean-Philippe Langevin constate la même pénurie dans son propre cabinet. « On a dû changer notre façon de gérer les dossiers. On travaille davantage en équipe et on n’exige plus que celle-ci soit dans la même pièce. Et on cherche à mieux utiliser l’ensemble de nos ressources. Par exemple, si un CPA dans un de nos bureaux se trouve dans une période creuse, on cherche aussitôt à lui attribuer un dossier sur lequel il peut prêter main-forte. On n’a pas le choix de s’adapter, parce que les besoins des clients n’ont pas disparu. »

Campagne publicitaire

Afin d’attirer davantage de jeunes vers la profession de comptable professionnel agréé, l’Ordre des CPA du Québec a mis en branle cet hiver une campagne de publicité intitulée Moi ?, qui demande aux jeunes s’ils n’ont jamais envisagé ce choix de carrière. La campagne s’est déployée en affichage dans le métro et sur les campus, sur le Web et sur les médias sociaux. Présentement, une seconde campagne publicitaire se déroule. Celle-ci sous le thème de Moi en cabinet ?

« La campagne Moi ? visait à présenter aux jeunes la profession de CPA et surtout à déconstruire le mythe selon lequel la profession est nécessairement ennuyante, précise Geneviève Mottard. La campagne faisait ressortir les multiples facettes du métier afin de démontrer qu’il est possible de personnaliser sa carrière afin qu’elle corresponde mieux à ses goûts et à ses habiletés. Avec Moi en cabinet ?, on poursuit dans la même veine, mais en mettant l’accent sur le travail en cabinet privé, car se sont les cabinets qui éprouvent la plus grande difficulté à recruter. Beaucoup de jeunes CPA aujourd’hui préfèrent exercer la profession au sein d’organisations, comme les entreprises ou les gouvernements, plutôt qu’en cabinet privé. La croyance selon laquelle le travail en cabinet est mal payé et répétitif est tenace. »

Une profession variée

Cette croyance ne tient évidemment pas la route, selon Jean-Philippe Langevin. « Quand j’accueille au sein de notre cabinet un jeune CPA, je lui dis toujours qu’il a choisi une profession où il n’y a pas deux journées pareilles. Un nouveau client, un nouveau problème, une nouvelle solution à trouver et ainsi de suite. »

Sans compter que la profession de CPA implique de jongler avec des dossiers plutôt complexes. Prenons, par exemple, une entreprise qui convoite l’acquisition d’une autre entreprise. « Le CPA affecté à ce dossier doit prendre en considération une foule de choses, poursuit M. Langevin. Est-ce que la culture de l’entreprise à acquérir est compatible avec celle de l’acquéreur ? Comment finance-t-on l’acquisition ? A-t-on besoin de partenaires, de subventions, de prêts ? Où les trouver ? Pour bien conseiller son client, le CPA doit examiner cette transaction sous tous ses angles. »

Et il y a une chose dont Geneviève Mottard peut assurer les futurs candidats à la profession. « Le temps du comptable portant des bas bruns est vraiment révolu. Aujourd’hui, nous formons nos CPA afin qu’ils deviennent de fins stratèges d’affaires. »

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.