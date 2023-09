Apple Watch : l’inexorable passage du temps

On ne peut face au passage du temps que de le regarder passer. Ce que peu de gens prennent la peine de faire. Ni même Apple, si pressée de commercialiser sa nouvelle Apple Watch qu’elle n’a pas pu y intégrer à temps sa plus grande nouveauté, une interface gestuelle appelée Double Tap.

Annoncée comme une des deux principales améliorations apportées exclusivement à la toute nouvelle Apple Watch Series 9 (la neuvième du nom, en d’autres mots), l’interface Double Tap sera activée plus tard en octobre, grâce à une mise à jour de son micrologiciel.

L’autre nouveauté est la présence à même la montre de la commande vocale Siri, qui jusque-là était hébergée dans le fameux nuage informatique. Cela signifie qu’on peut interagir par la voix avec l’Apple Watch Series 9 même lorsqu’elle n’est pas connectée à un téléphone ou à Internet. Ses capacités demeurent quand même assez limitées : elle n’a pour le moment accès qu’à ce qui se trouve sur la montre, soit les données d’activité physique, les minuteurs, les alarmes, ainsi de suite.

Peut-être que des créateurs indépendants d’applications mobiles trouveront le moyen de décliner une version de leurs applis qui stockent davantage d’information localement, pour être utilisée en mode hors ligne. Mais ce n’est pas le cas pour le moment. Espérons aussi qu’ils tireront profit de la fonction Double Tap, qui permet de contrôler la montre d’une seule main, en tapant du pouce sur l’index deux fois rapidement.

On espère aussi qu’Apple explorera davantage cette avenue. Les montres Wear OS de Google offraient une interface gestuelle et sans contact beaucoup plus complète aussi tôt qu’en 2015.

S9

Le marché mondial des montres intelligentes s’essouffle depuis le début de l’année. Le rythme des ventes a reculé de 20 % en un an dès les premiers mois de 2023. Le coup de frein est au moins aussi important pour Apple, qui a vu sa domination dans ce marché passer de 32 % à 26 %, depuis le début 2022, révèlent des statistiques de la firme d’analyse Counterpoint Research.

Ça suffit à relancer les rumeurs qu’Apple pourrait vouloir se secouer un peu les puces en 2024 ou en 2025 avec ce que la rumeur Internet appelle l’« Apple Watch X », une montre redessinée et plus sophistiquée qui offrirait une autonomie de plus d’une journée par charge. Vu la durée de vie assez longue de la montre d’Apple, les propriétaires d’un modèle plus âgé pourraient vouloir patienter d’ici là pour mettre la main sur un modèle qui leur durera une autre décennie, ou presque.

Car entre-temps, l’Apple Watch Series 9 n’est qu’une mise à jour timide. L’appareil a les mêmes dimensions de 41 et de 45 mm que sa prédécesseure. Son processeur peut accomplir certaines tâches jusqu’à 2 fois plus rapidement (ce qui se remarque au quotidien), et il est 25 % plus efficace. On a quand même décidé de limiter son autonomie à moins d’une journée entière. Difficile alors de l’utiliser pleinement, à la fois pour suivre ses activités physiques le jour, et l’état de son sommeil la nuit, sans la brancher deux fois par jour.

Au moins, son affichage demeure allumé en permanence, ce qui est pratique, et on a rehaussé sa luminosité à 2000 nits, soit l’équivalent de 2000 chandelles allumées qui tiendraient dans un petit boîtier de moins de 5 cm de large. Elle détecte les collisions et peut envoyer une alerte, une fonction qui ne manquera pas de rassurer bien des gens.

Elle coûte 549 $ de base, 20 $ de plus que le modèle qu’elle remplace. L’Apple Watch SE à 329 $, moins puissante mais aussi polyvalente, est probablement le meilleur des deux choix cette année.

Lumineuse Ultra

L’Apple Watch Ultra 2 est une montre plus haut de gamme qui est elle aussi revisitée cet automne. La grande nouveauté est la luminosité de son affichage, qui passe de 2000 à 3000 nits. Cet éclairage transforme la montre en lampe de poche fort utile en camping, surtout ces jours-ci, vu les journées écourtées.

L’Apple Watch Ultra 2 s’adresse aux amateurs de plein air et d’activités physiques les plus intenses. Ses 36 heures d’autonomie s’étirent jusqu’à 72 heures en réduisant la sensibilité des capteurs. Elle peut vous suivre durant un triathlon Iron Man entier (3,8 km de natation, 180 km de vélo, 42,2 km de course). Son interface logicielle est probablement la plus lisible sur le marché, même quand on court, qu’on pédale ou qu’on nage.

Remarquez, que ses rivales de même prix signées Garmin, Polar et autres en font autant. La Garmin Epix peut tenir jusqu’à 30 heures avec réception GPS active. Aucune autre montre dans cette catégorie n’offre toutefois les fonctions connectées de l’Apple Watch : connexion cellulaire LTE, musique sur demande, paiement sans contact, etc.

Aucune autre montre connectée n’est par ailleurs vendue avec la promesse que sa fabrication est entièrement carboneutre. Jumelée au bracelet approprié, l’Apple Watch n’utilise que des matériaux recyclés et de l’énergie renouvelable. Ce qu’il reste d’émissions polluantes est compensé via l’achat de crédits carbone « de haute qualité », dit Apple.

Ça peut sembler secondaire, comme détail, mais les grands détaillants d’articles de plein air vous confirmeront que la responsabilité environnementale – ou à tout le moins, son apparence – figure haut parmi les critères d’achats d’amateurs du grand air quand ils s’équipent pour aller jouer dehors.