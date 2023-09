Les avis de dommages aux cultures agricoles explosent

La saison agricole se confirme être l’une des pires de l’histoire récente. Les avis de dommages à la Financière agricole du Québec (FADQ) ont plus que doublé par rapport à l’an dernier. Leur nombre a aussi augmenté de 82 % par rapport à la moyenne de la dernière décennie et les indemnités versées dépassent de loin les moyennes précédentes.

Les plus récentes données publiées vendredi indiquent qu’en date de mardi dernier, des producteurs agricoles avaient présenté 6119 avis de dommages à la Financière pour obtenir indemnisation. Les cultures protégées par une assurance récolte comprennent les céréales, les légumes, l’apiculture, le maïs, le foin, les petits fruits, les pommes, les pommes de terre, le sirop d’érable et le miel.

Au total, la Financière a déjà versé 49,6 millions de dollars aux agriculteurs assurés, ce qui dépasse largement la somme totale pour 2022, une année toutefois particulièrement clémente. La somme dépasse également de loin la moyenne des cinq dernières années à pareille date, soit près de 21 millions de dollars.

« C’est clairement une année exécrable et on demande des mesures spéciales pour y faire », déclare Charles-Félix Ross, le directeur général de l’Union des producteurs agricoles (UPA) en entrevue avec Le Devoir. Aucun secteur végétal n’a été épargné, relate-t-il et « plusieurs entreprises sont lourdement affectées au niveau financier », insiste cet agroéconomiste.

Les producteurs subissent la pression inflationniste, le prix des intrants comme l’engrais, le carburant, les semences ou l’alimentation animale étant hausse. « Quand tu n’as pas de récolte, tu n’as pas d’argent pour rembourser ta marge de crédit prise au printemps » pour entamer la saison, expose M. Ross.

La FADQ se disait déjà en juillet « très consciente des difficultés engendrées par les précipitations importantes » dans la plupart des régions du Québec. L’excès de pluie a affecté la quantité et la qualité des cultures récoltées dans la majorité des régions, écrit cette instance vendredi. Les températures plus chaudes et plusieurs journées sans pluie ont cependant favorisé un certain avancement des récoltes de foin et la maturation de légumes ainsi que du soya, ajoutent les analystes un peu plus optimistes pour la suite.

Les maladies fongiques continuent à se propager dans les cultures, dont la majorité est encore en période de récolte, note aussi la Financière dans son bilan. Les régions de culture intensive ont reçu plus de pluie que la moyenne des 24 dernières années, cet excédent se hissant à plus de deux mètres supplémentaires en Estrie, dans le Centre-du-Québec et en Gaspésie.

L’intensité des précipitations a par moments couché certaines cultures par terre, fait pourrir des légumes racines ou compliqué les interventions aux champs à cause des tracteurs qui s’enfonçaient, rapportaient en août certains producteurs.

Les aléas climatiques n’ont évidemment pas affecté toutes les cultures la même façon. En Abitibi-Témiscamingue, c’est plutôt le manque de pluie a fait diminuer le rendement de la première fauche ainsi que la croissance des pâturages.

Un groupe de travail spécial a été mis en place à la mi-août en réaction aux conditions météorologiques difficiles subies par le secteur horticole, issu du comité de suivi de l’état des cultures de la Financière qui existait déjà. Il doit notamment suggérer des pistes d’amélioration au Programme d’assurance récolte (ASREC).

D’autres détails à venir.