Metroland met fin à ses éditions papier de journaux communautaires

Metroland Media Group a annoncé son intention de mettre fin aux éditions imprimées de ses journaux communautaires et de se retirer du secteur des circulaires, alors qu’il demande une protection en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité pour mettre en place un plan de restructuration.

Cette décision entraînera la perte de 605 emplois, soit environ 60 % de la main-d’oeuvre totale.

Metroland affirme que cette décision est le résultat de pertes financières insoutenables résultant de l’évolution des préférences des consommateurs et des annonceurs.

Dans le cadre de ce plan, les publications communautaires de Metroland passeront à un modèle uniquement numérique.

Entre-temps, les six quotidiens de l’entreprise, dont le Hamilton Spectator, le Peterborough Examiner, le St. Catharines Standard, le Niagara Falls Review, le Welland Tribune et le Waterloo Region Record, continueront de paraître en version papier et en ligne.

Metroland appartient à NordStar Capital, qui possède également le quotidien Toronto Star. Le Star ne fait pas partie de la restructuration.