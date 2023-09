Quatre nouveaux iPhone 15 vitaux pour Apple

Les analystes prédisent une année 2024 chargée pour Apple, alors qu’une part importante des quelque 1,2 milliard de propriétaires d’un iPhone dans le monde devraient renouveler leur mobile ces douze prochains mois. Il reste à voir si le nouvel iPhone 15 avec port USB-C et caméras améliorées les séduira.

Dans une des nombreuses vidéos préenregistrées qui composaient la conférence automnale tenue par Apple dans le Steve Jobs Theater de son campus de Cupertino, le p.-d.g. Tim Cook a vanté l’impact important qu’ont sur le quotidien de leurs utilisateurs les téléphones ou les montres aux couleurs de sa marque.

Il doit souhaiter un impact similaire en bourse, où le titre d’Apple est malmené depuis que le gouvernement chinois a décidé d’interdire l’utilisation d’un iPhone à ses fonctionnaires. Apple devra trouver sa croissance ailleurs.

Ça tombe bien. L’analyste Dan Ives de la firme américaine Wedbush, qui suit de près Apple depuis plusieurs années, pense que l’iPhone 15 pourrait profiter d’un « supercycle » de renouvellement en 2024 en vertu duquel près du quart des 1,2 milliard de propriétaires d’un iPhone dans le monde seraient tentés d’acheter un nouveau téléphone.

Apple espère donc séduire ces acheteurs potentiels. L’opération sera suivie de près par les économistes. Apple a la plus grande valeur de la bourse américaine. Sa santé financière est perçu par plusieurs comme un baromètre de la santé du marché mondial de la consommation.

L’iPhone 15 en quatre saveurs

Les quelque 2000 personnes présentes sur place et les internautes qui ont suivi la conférence sur Internet ont donc vu Apple présenter l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus, deux téléphones dont les dimensions ne changent pas, par rapport aux modèles précédents, mais qui reprennent des éléments jusque-là exclusifs à leur version Pro, plus coûteuse.

Forcé dans cette direction par une nouvelle législation européenne, Apple abandonne le connecteur Lightning exclusif à ses mobiles en faveur d’un port USB-C plus universel, puisqu’il s’agit du même port de recharge qu’on trouve sur à peu près tous les autres appareils électroniques sur le marché.

Entre autres nouveautés empruntées aux modèles Pro de l’an dernier, on trouve une bulle noire interactive appelée Dynamic Island et située autour de l’écouteur logé au haut de l’écran de 6,1 ou de 6,7 pouces de cet iPhone vendu en deux formats. Sa caméra est aussi rehaussée : son capteur passe à 48 mégapixels. Son logiciel optimise ensuite le cliché pour créer des images d’une résolution de 12 mégapixels qu’Apple dit plus nettes et plus colorées, même dans des conditions sombres.

L’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max ont aussi été dévoilés. Ces deux-là ont droit à un boîtier en titane plus mince et plus rigide. Les nouveaux venus brisent une tradition en laissant tomber la touche de mise en sourdine, au profit d’une touche dont la fonction peut être personnalisée de plein de façons.

Comme le veut la tradition, leurs processeurs sont plus puissants. Leurs graphismes sont plus détaillés. Leurs caméras sont plus performantes. Apple va jusqu’à affirmer que l’iPhone 15 Pro peut utiliser ses trois objectifs de façon à faire croire à son utilisateur qu’il en possède en réalité sept.

Apple se rabat sur ce qu’il appelle la « photographie informatique », la combinaison d’algorithmes de retouche d’image incluse dans son téléphone. L’iPhone 15 Pro Max a aussi droit à un nouvel objectif périscopique 5x, comparable à un téléobjectif de 120 mm, plutôt que le téléobjectif 3x du Pro tout court. Ce n’est pas le téléobjectif 10x que possèdent certains téléphones de marques asiatiques rivales d’Apple, mais c’est un nouveau jalon pour l’iPhone.

L’iPhone 15 Pro peut aussi créer des vidéos stéréoscopiques conçues exprès pour le casque de réalité mixte Vision Pro qui sera mis en marché par Apple le printemps prochain.

Une Apple Watch plus écolo

Du côté des accessoires, Apple veut continuer de convaincre les consommateurs que sa montre connectée, l’Apple Watch, est plus qu’un simple gadget. Témoignages à l’appui de gens qui ont eu la vie sauve grâce à leur montre, l’entreprise insiste : la Watch est un appareil de santé à part entière.

Appelée Apple Watch Series 9, la nouvelle génération de la montre est une mise à niveau relativement modeste pour cet accessoire connecté somme toute assez unique. Aucune autre montre connectée n’offre la combinaison de services et de connectivité qu’Apple a réussi à entasser dans son petit ordinateur de poignet. Cela comprend l’échange rapide de sa carte de visite virtuelle d’une montre à une autre, et une interface qui remplace le clavier d’un gadget plus large par la voix et certains gestes du bras ou de la main.

L’Apple Watch Ultra est aussi révisée. C’est la version à 1100 $ de cette montre conçue pour rivaliser avec les produits haut de gamme de marques comme Garmin et Polar, spécialisées dans le sport et le plein air. La nouvelle venue est plus lumineuse et plus polyvalente. Son autonomie, la plus courte de la catégorie, demeure inchangée à 36 heures.

Apple en a profité pour passer un message un peu plus fort qu’à la normale quant à sa responsabilité environnementale. L’entreprise recourt notamment à de l’aluminium recyclé ou produit sans émission de carbone — entre autres grâce à une technologie développée au Québec. Dans la foulée d’autres géants technos américains comme Microsoft, Apple s’engage à ce que sa fabrication soit carboneutre d’ici 2030.

Déjà, Apple assure que sa nouvelle Apple Watch Series 9 est « entièrement carboneutre ». Cupertino cesse également d’utiliser du cuir, et incorpore plus de plastique recyclé dans ses accessoires.

Alain McKenna est l’invité d’Apple en Californie.