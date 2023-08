La «publicité durable» bonne pour le climat et les médias

La « publicité durable » aiderait à sauver le climat et les médias locaux. Contrairement à la publicité en ligne, qui pollue actuellement plus qu’on le pense. Et cela, en raison notamment de la façon dont fonctionnent ses principales plateformes, Google et Meta.

Décarboniser le marketing numérique serait donc un moyen de faire d’une pierre deux coups, affirme un expert de l’industrie.

Un placement publicitaire qui privilégie l’achat local aiderait à réduire la pollution générée par les entreprises en général et les annonceurs en particulier, indique le président et cofondateur de Scope3, Brian O’Kelley. Fondée à New York en 2022, l’entreprise a une seule mission : éliminer les émissions polluantes de l’industrie de la publicité numérique.

« Même au Québec, où l’électricité est considérée comme plus propre, la publicité qu’on trouve sur Internet est probablement hébergée par des serveurs qui se trouvent ailleurs et qui polluent », explique Brian O’Kelley.

En anglais, l’expression « scope 3 » englobe les émissions de gaz à effet de serre générées indirectement par les activités des entreprises : voyages d’affaires, trajet quotidien des employés entre la maison et le bureau, gestion des stocks, distribution, etc. Cela inclut également les publicités. Toutes ces activités indirectes représentent jusqu’à 90 % des émissions polluantes des entreprises.

Dans un rapport que l’entreprise vient de publier sur ce qu’elle appelle la « publicité durable », l’agence évalue à 7,2 millions de tonnes les émissions de GES produites l’an dernier par la publicité numérique. C’est l’équivalent des émissions annuelles de GES générées par le chauffage de tous les immeubles au Québec.

Selon Scope3, un million d’impressions publicitaires numériques générerait le même niveau d’émissions de dioxyde de carbone qu’un vol aller-retour Montréal-Bruxelles.

Des pièges à clics à éviter

Adopter une stratégie de « publicité durable » pour réduire cette empreinte carbone serait assez simple : évitez de tomber dans le piège des sites qui génèrent des impressions publicitaires rapides et, généralement, sans valeur.

Ces sites, appelés « made-for-advertising » en anglais, proposent du contenu souvent automatisé et de faible valeur, caché sous une tonne de placards publicitaires et de fenêtres surgissantes.

C’est l’équivalent, pour le monde publicitaire, de la malbouffe pour l’industrie alimentaire : beaucoup de calories vides. « Soyons honnêtes, l’essentiel de ce contenu, c’est de la merde, dit Brian O’Kelley. Et il ne sert qu’à afficher des tonnes de publicités, une par-dessus l’autre. »

Comme les principales plateformes publicitaires sur Internet sont elles aussi entièrement automatisées, elles laissent ces sites leurrer les annonceurs dans leurs pièges à clics en leur faisant miroiter des milliers, voire des millions d’impressions publicitaires faciles. « Et les grandes plateformes sont coupables de propager massivement ce contenu », assure Brian O’Kelley.

Or, ces millions de clics servent uniquement à enrichir les propriétaires de ces sites et des plateformes publicitaires sur lesquelles on les retrouve. Aussi, ils polluent beaucoup trop, et inutilement.

L’achat local est une solution évidente. « Le placement publicitaire directement auprès de sites authentiques, dirigés par des médias authentiques, dépensera non seulement moins d’énergie, il générera de meilleurs résultats », poursuit M. O’Kelley.

L’agence est arrivée à cette conclusion après avoir mené l’an dernier des projets pilotes de « publicité durable » et locale avec des partenaires annonceurs comme Audi, Mastercard et Philips.

Mouvement média d’ici

Au Canada, en raison notamment de la mise en application de la Loi fédérale sur les nouvelles en ligne, les médias tentent ces jours-ci de s’extirper de l’empoigne des géants numériques.

Google, Meta, Microsoft et Amazon sont les quatre plus grands réseaux publicitaires sur Internet à l’heure actuelle. La décision des deux premiers de bloquer les médias de leurs vitrines respectives les empêche d’accéder à une source importante de revenus, car le nombre de visites sur leurs pages diminue et, du même coup, les impressions publicitaires générées à chacune de ces visites.

En réaction à ce blocage par Google et Meta, l’Association des agences de communication créative (A2C) a lancé plus tôt cet été le Mouvement média d’ici, en appui aux médias canadiens. Ce mouvement vise à encourager les organismes privés et publics à transférer leurs dépenses publicitaires faites auprès des géants du numérique vers les médias locaux et nationaux. Plus d’une centaine d’annonceurs, dont Desjardins, les jus Lassonde, Metro et Via Rail, ont rejoint les rangs de ce mouvement.

Indirectement, ils verdissent aussi leurs campagnes publicitaires, indique Brian O’Kelley. Scope3 appuie d’ailleurs le Mouvement média d’ici et sa campagne d’information « J’appuie le Mouvement média d’ici ».

La firme dit appuyer tous les mouvements comme celui-ci, qui encouragent le placement local. « On en trouve dans la plupart des marchés publicitaires dans le monde », dit son président, qui cite comme exemple l’Alliance digitale en France, un regroupement d’annonceurs et de sites Web français qui est devenu le plus important réseau de publicité en ligne de l’Hexagone.

Peut-être y a-t-il là de quoi s’inspirer pour rendre la publicité numérique canadienne plus durable...