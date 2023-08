Le patron de Shopify revient vivre à Montréal

Ce texte et tiré du Courrier de l’économie. Pour vous abonner, cliquez ici.

Le patron d’une des plus importantes entreprises du Canada est amoureux de Montréal. Imaginez ça!

Harley Finkelstein est né à Montréal. Il a grandi à Miami. Et il travaille à New York et à Ottawa. Un nouveau chapitre s’ouvre pour le président de Shopify et sa famille, car il a décidé de s’installer pour de bon à Montréal, une ville pour laquelle il semble avoir une passion peu commune.

Celui qui a intégré Shopify en 2010 pour devenir son directeur de l’exploitation en 2016, puis son président en 2020, vante la diversité culturelle de Montréal, qu’il qualifie de «ville la plus entrepreneuriale au monde». Ce qui n’est pas rien, venant d’un membre du conseil d’administration de la CBC qui est aussi conseiller du fonds OMERS, l’équivalent pour les employés du secteur public de l’Ontario de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Il pourrait vanter les mérites de Toronto. Mais non. Pour lui, Montréal l’emporte.

En entrevue à la fin juillet avec le magazine culturel anglo-montréalais Cult MTL, Finkelstein a résumé en deux mots ce qui distingue Montréal à ses yeux : la culture et la communauté. « On m’a déjà dit que pour comprendre la trajectoire de la culture d’une ville, il faut regarder ses artistes, ses musiciens et ses cuisiniers. Une ville qui a un nombre disproportionné d’artistes, de musiciens et de chefs a probablement une culture énorme. Miami et New York en ont beaucoup, mais Montréal en a à la pelletée. »

Les frontières tombent

Rappelons que l’espace de quelques mois, durant la pandémie, Shopify était la société ayant la plus importante valorisation parmi toutes les entreprises cotées à la Bourse de Toronto. Une première pour une entreprise technologique, et une rareté pour le TSX, généralement dominé par les banques et les pétrolières.

Shopify pointe ces jours-ci au cinquième rang des plus grandes capitalisations boursières canadiennes, avec une valeur d’environ 73 milliards de dollars.

C’est presque une anomalie : on ne peut pas dire que le Canada est un pays de technologies et d’innovation. Et pourtant, il pourrait le devenir, assure Harley Finkelstein. À l’occasion d’une allocution publique tenue à Montréal à la mi-juillet, l’homme d’affaires a exhorté le gouvernement et les entrepreneurs canadiens à repenser leur vision du pays.

Le moment est bien choisi selon lui pour que le Canada passe d’une économie de succursales pour les entreprises étrangères à une économie où ce sont les entreprises d’ici qui acquièrent leurs rivales d’outre-frontière.

Sa logique : nous entrons dans une ère de transformation où la culture et les créateurs changeront la donne. La technologie stimulée par les avancées en intelligence artificielle (IA) va transformer plusieurs secteurs d’affaires. Durant cette phase de transformation, plusieurs industries vont vivre une phase de consolidation et de changements qui seront certainement majeurs.

Le Canada possède une économie en santé et les capitaux y sont abondants. Le pays tente de se faire une niche dans des secteurs comme l’IA, justement, et la culture entrepreneuriale a grandement évolué dans les 20 dernières années.

Et s’il y a une ville au pays qui mène la charge, c’est bien Montréal. Une culture riche, une population diversifiée, une place prisée dans les technologies d’IA… Évidemment, elle est loin d’être parfaite, mais on comprend pourquoi le grand patron de Shopify est retombé amoureux de sa ville natale.