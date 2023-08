Le recours à l’IA en finance attire les jeunes Canadiens

Les jeunes Canadiens sont plus susceptibles d’utiliser l’intelligence artificielle (IA) pour gérer leurs finances que les personnes plus âgées, révèlent les résultats d’un sondage réalisé par la Banque Royale du Canada.

Pas moins de 65 % des personnes interrogées âgées de 18 à 34 ans perçoivent l’IA de manière positive pour la gestion de leurs finances personnelles. L’enquête, menée en ligne par Ipsos, montre que les Canadiens se tournent vers l’IA pour automatiser leur épargne, faire des calculs de budget, donner un aperçu des entrées et des sorties de fonds à venir et offrir des informations financières rapides.

Les personnes âgées de 35 ans et plus semblent plus méfiantes lorsqu’elles utilisent l’IA pour la gestion financière personnelle. Environ 38 % des personnes âgées de 35 à 44 ans étaient intéressées par l’IA pour leurs finances, tandis que seulement 11 % des personnes âgées de 55 ans et plus faisaient confiance aux capacités de l’IA.

Le sondage, mené du 12 au 14 avril auprès de 1501 Canadiens, montre que même si 75 % des répondants étaient méfiants envers l’IA, bon nombre d’entre eux utilisent peut-être cette technologie sans s’en rendre compte.

Un autre sondage, réalisé pour le site WealthRocket, ajoutait qu’« un Canadien sur cinq (20 %) va vouloir faire sa propre recherche, en se tournant vers les blogues financiers et les sites d’information ». Près de 28 % d’entre eux se tournent vers l’IA et d’autres sources non répertoriées.

Pour 39 % des Canadiens, cela signifie consulter les médias sociaux. Parmi ceux qui sont proposés dans l’enquête, les choix allaient vers Reddit (11 %), TikTok (8 %), Instagram (7 %) ou encore Facebook (6 %). Pourtant, 49 % des répondants considèrent ces médias comme une source de conseils financiers pas digne de confiance (26 %) ou plus ou moins digne de confiance (23 %), contre seulement 15 % disant leur faire confiance.

Le groupe d’âge de 18 à 34 ans est le plus susceptible de consulter les médias sociaux pour obtenir des conseils financiers et les suivre, 9 % d’entre eux allant même jusqu’à les trouver « extrêmement dignes de confiance ».

Avec Le Devoir