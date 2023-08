Le retour des politiques industrielles

Officiellement en disgrâce depuis plus de 40 ans, les politiques industrielles effectuent un retour en force, notamment là où on les attendait le moins. Mais étaient-elles jamais vraiment parties ?

La multinationale américaine Ford a annoncé, la semaine dernière, la construction à Bécancour d’une nouvelle usine de cathodes qui entreront dans la fabrication des batteries de ses voitures sport Mustang et camionnettes F-150 électriques. La moitié du financement du projet de 1,2 milliard de dollars canadiens sera généreusement assurée par les gouvernements, à raison de 322 millions d’Ottawa et de la même somme de Québec.

La nouvelle faisait suite à l’annonce, ce printemps, d’une autre usine similaire dans ce qu’il y a lieu d’appeler désormais la « Vallée de la transition énergétique », mais de GM cette fois, et en échange de 300 millions des gouvernements fédéral et québécois. On pourrait aussi citer d’autres projets, comme celui de Volkswagen qui s’installera en Ontario en échange d’un peu plus de 16 milliards d’argent public sur dix ans.

Les entreprises en question n’ont pas caché qu’au-delà de l’électricité propre en grande quantité, la compétence de la main-d’oeuvre et l’accès à un grand marché, elles avaient été attirées par les généreuses subventions sans lesquelles elles seraient allées voir ailleurs, notamment juste au sud de la frontière.

C’est que, seulement avec son lnflation Reduction Act adopté l’an dernier, Washington fait miroiter une moyenne de 290 milliards $US d’incitatifs financiers par année à ceux qui viendraient notamment développer l’énergie verte aux États-Unis, a estimé cet été la banque d’investissement américaine Goldman Sachs. Aux côtés d’autres politiques visant à promouvoir le secteur technologique américain tout en bloquant celui de la Chine (CHIPS and Science Act), ou plus simplement à relancer l’économie et moderniser les infrastructures américaines (Infrastructure Investment and Jobs Act), la mesure marque un tournant de la politique économique américaine.

Une autre sorte de « consensus de Washington »

Plus de 40 ans après que Ronald Reagan a dit que le gouvernement n’était pas la solution, mais le problème, Joe Biden affirme désormais que la meilleure façon d’effectuer la transition verte, de créer de bons emplois pour la classe moyenne, d’assurer la sécurité des chaînes d’approvisionnement ou encore de rester devant le rival chinois n’est pas de se faire aussi petit que possible devant les marchés, mais de profiter de la capacité d’intervention de l’État pour aider ces marchés à aller dans la bonne direction.

Ce passage de la Reaganomics à la Bidenomics aux États-Unis avait déjà commencé, d’une certaine façon, avec Donald Trump et ses guerres commerciales tous azimuts, observait cet été le Financial Times. Il n’est pas passé inaperçu en Europe, au Japon ou en Corée du Sud qui, à l’instar du Canada, ont été forcés de déployer à leur tour des politiques similaires, ne serait-ce que pour ne pas voir toutes leurs compagnies prendre le chemin des États-Unis.

« Il se fait beaucoup de magasinage de subventions actuellement », constatait à ce sujet un expert cité le lendemain dans le même quotidien britannique. Bien que l’Europe avait déjà ses propres mesures du genre, les politiques beaucoup plus musclées aux États-Unis posent aujourd’hui le risque d’une sorte de chacun pour soi au sein même de l’Union européenne. On y hésite également à suivre les Américains trop loin dans leur volonté de « découplage » avec la Chine, entre autres, dit-on, parce qu’on sait l’importance de cette dernière dans le secteur des technologies vertes et que le virage vert reste la priorité absolue.

La plupart des économistes vous diront que ce retour en force des politiques industrielles est l’une des pires choses qui pouvaient arriver, préviennent les experts Réka Juhász, Nathan Lane et Dani Rodrik dans une mise à jour de l’évolution des connaissances sur le sujet publiée ce mois-ci par le Bureau national de recherche économique (NBER, en anglais).

Ces opposants vous expliqueront notamment que parce qu’ils ne sont pas omniscients et qu’ils s’exposent, par ce genre de politiques, à toutes sortes de jeux d’influence qui n’ont rien à voir avec la réalité du terrain, « les gouvernements ne peuvent pas choisir les bons gagnants ». Ils vous citeront un tas de précédents historiques qui montreraient qu’au mieux, ces politiques sont coûteuses et inefficaces et, qu’au pire, elles sont coûteuses et dommageables.

Pas ce que vous croyez

Cela n’a toutefois pas empêché les gouvernements de se mêler souvent de la marche de leur économie, particulièrement dans les pays riches et même ceux de champions du laisser-faire économique comme Ronald Reagan et Margaret Thatcher, note l’étude du NBER. En fait, les politiques industrielles n’ont jamais disparu et le nouvel engouement dont elles font l’objet a probablement commencé il y a une demi-douzaine d’années déjà.

Cette « ubiquité » des politiques industrielles tient notamment au fait qu’il n’y a pas qu’en santé, en éducation ou en matière de grandes infrastructures publiques que les marchés ne savent pas faire les choses seuls. C’est aussi le cas pour la recherche scientifique fondamentale, la création de nouveaux pôles économiques ou le virage économique vert.

Faute, jusqu’à tout récemment, d’outils d’analyse suffisamment raffinés, on a trop souvent associé les politiques industrielles à du protectionnisme qui serait animé par une vision tournée sur soi-même et qui serait décidé par des bureaucrates coupés de la réalité du terrain. Or, dans les faits, la plupart d’entre elles visent plutôt la conquête de marchés extérieurs et sont souvent le résultat d’un processus collaboratif avec les acteurs sur le terrain, rapportent Juhász, Lane et Rodrik.

Quant aux effets des politiques industrielles, on constate qu’ils peuvent être non seulement positifs, mais durables aussi lorsqu’on se donne la peine de les étudier comme il faut, expliquent-ils. Cela est plus souvent vrai lorsque ces politiques ne se limitent pas à des mesures coûteuses et pas toujours efficaces, comme les subventions et les politiques commerciales, mais que l’aide prend plutôt la forme, par exemple, de services publics ciblés.

Non seulement les politiques industrielles ne sont pas la catastrophe que bien des économistes décrivent, en conclut l’étude du NBER, mais il faudrait, au besoin, les étendre à d’autres secteurs que l’habituelle industrie manufacturière. Notamment celui des services dont le poids relatif dans l’économie est beaucoup plus grand et qui fait face, lui aussi, à plusieurs défis.