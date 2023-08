Québec est bien engagé sur la voie de la soutenabilité budgétaire, sauf que…

Malgré le choc démographique, le gouvernement du Québec n’aura pas vraiment besoin d’augmenter ses impôts ou son endettement pour permettre aux prochaines générations de bénéficier du même niveau de services qu’aujourd’hui, constatent pour la première fois en plus de 15 ans des experts. Mais cela, c’est à condition, justement, de se satisfaire du niveau actuel des services publics, de ne pas vouloir en faire plus notamment en matière d’environnement et en partie grâce aux transferts d’Ottawa.

Si l’on projette sur une quarantaine d’années les tendances actuelles en matière de dépenses et de revenus du gouvernement québécois, on constate qu’il manquera généralement de bien peu l’équilibre budgétaire chaque année, a rapporté la Chaire en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke dans une étude dévoilée jeudi.

Or, la première fois que la Chaire avait fait l’exercice en 2007, elle avait conclu que Québec ne serait pas en mesure de garantir la pérennité des services publics et l’application du principe d’équité intergénérationnelle à cause notamment de l’explosion des coûts en santé et de la perte de croissance économique liées au vieillissement de la population.

Elle était arrivée au même constat toutes les autres fois qu’elle avait refait le point sur la question. Cela avait encore été le cas en 2018, où elle avait rapporté une lente amélioration de la situation, mais avait projeté tout de même qu’à ce rythme le gouvernement allait replonger au bout de dix ans dans des déficits budgétaires annuels récurrents, qui allaient finir par dépasser 43 milliards, ou -2,8 % du produit intérieur brut (PIB), trente ans plus tard.

Elle projette maintenant que ce manque à gagner pourrait être dix fois moindre d’ici une quinzaine d’années (entre -0,2 % et -0,3 % du PIB par année) et rester à ce niveau par la suite.

Du côté de l’endettement, il commencerait par diminuer un peu en proportion de la taille de l’économie avant de remonter doucement, tout en se maintenant, encore au début des années 2060, en dessous de son niveau projeté dans quatre ans (36 % du PIB en 2027), et ce, même s’il venait au gouvernement la mauvaise idée de ne faire aucun effort pour réduire, même un peu, ces déficits projetés.

Un monde en changement

Ce changement de portrait découle du développement de la connaissance et du raffinement des outils de mesures et de prévisions, mais surtout de l’évolution de la situation, a expliqué en entrevue au Devoir le professeur et chercheur principal à la Chaire, Luc Godbout, l’un des coauteurs de l’étude, avec Yves St-Maurice et Suzie St-Cerny.

« Il s’est passé exactement ce qu’on disait depuis le départ. C’est-à-dire que ces chiffres n’étaient pas des prédictions, mais de simples projections qui n’allaient pas se réaliser parce que les décideurs politiques allaient procéder à des changements pour corriger la trajectoire. »

Parmi les changements importants apportés au fil des ans, il y a bien sûr eu l’adoption des lois sur l’équilibre budgétaire (1996) et sur la réduction de la dette, ainsi que la création du Fonds des générations (2006), mais pas seulement.

On constate aussi entre autres que les derniers changements apportés aux transferts fédéraux leur assureront un rythme de croissance plus important dans les coffres du gouvernement que celui de ses propres revenus autonomes. Du moins jusqu’à ce que la Colombie-Britannique commence à avoir droit à une part du gâteau de la péréquation à partir de 2052, selon les prévisions du Directeur parlementaire du budget (DPB) à Ottawa.

Ce qui permet d’avoir un peu plus d’assurance devant ces tendances, expliquent les experts, c’est que le Québec est déjà à mi-chemin de la période allant de 2011 à 2037 durant laquelle les effets du choc démographique doivent se faire plus violents. Durant cet intervalle, la proportion de la population âgée de 20 à 64 ans doit dégringoler de 63 % à 54 % de la population totale, en même que bondira celle des 65 ans et plus de 15 % à 26 %.

Toutes ces projections dépendent d’une multitude de variables difficiles à prédire, mais sur lesquelles on peut également essayer d’agir, rappelle l’étude de la Chaire.

On s’attend, par exemple, à ce que la part des dépenses de la santé dans le budget de Québec passe de 38 % en 2027 à 44 % en 2039, avant d’atteindre 50 % en 2063. Mais il suffirait, par exemple, que le rythme de croissance des dépenses liées à l’utilisation de nouveaux médicaments ou de nouvelles technologies soit 0,2 % moins rapide ou plus rapide par année pour que le gouvernement enregistre cette dernière année-là un surplus budgétaire équivalent à 0,6 % du PIB ou un déficit de -1,3 %.

Et si l’on veut plus ?

Les auteurs de l’étude ont essayé d’intégrer l’impact économique et budgétaire des bouleversements climatiques en se basant sur l’estimation que le DPB en fait. Mais cette approche ne permet pas toutefois de tenir compte notamment des dépenses publiques supplémentaires qu’ils infligeront très certainement dans l’avenir.

De dire que les finances publiques québécoises sont bien engagées sur la voie de soutenabilité budgétaire à long terme ne prédit pas un avenir radieux aux générations futures, répète Luc Godbout.

« Tout ce qu’on avance, c’est qu’elles devraient pouvoir avoir le même accès au même genre de services publics qu’aujourd’hui, dit-il. Mais est-ce qu’on va vouloir réduire les temps d’attente ? Résorber le déficit d’entretien des infrastructures ? Consacrer plus de ressources à la transition verte et à l’adaptation aux changements climatiques ? Ça se peut. C’est même probable. »