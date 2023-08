Mont-Tremblant s’offre un pôle d’innovation en sport et plein air

La Ville de Mont-Tremblant et la MRC des Laurentides cherchaient un moyen de diversifier l’économie de la montagne au-delà du tourisme. Leur solution : la création de l’incubateur Mont X, qui tentera d’attirer sur leur territoire les entreprises innovantes spécialisées dans le sport, le plein air et le bien-être mental et physique.

Mont X se présente comme un espace destiné à trois types de clientèle : les jeunes pousses intéressées à prototyper puis commercialiser un premier produit ou service, les entreprises en forte croissance désireuse de prolonger leur succès et les plus jeunes créateurs, des étudiants ou des entrepreneurs qui ont une idée mais qui ne savent pas tout à fait comment la concrétiser.

Les premiers candidats qui seront invités à intégrer ce qui devrait être un programme d’accompagnement s’étirant sur douze mois seront annoncés plus tard cet automne. Les dirigeants de Mont X disent avoir bouclé un financement d’un peu plus de 1,6 million de dollars qui devrait assurer son bon fonctionnement pour les trois ou quatre prochaines années.

Les autorités locales ont reçu l’aide financière du gouvernement provincial et du Mouvement Desjardins, entre autres. Des représentants du secteur québécois des startups et de l’entreprenariat comptent aussi aider Mont X à s’établir comme le pôle récréotouristique et sportif de l’innovation au Québec et au Canada.

L’incubateur montréalais spécialisé en tourisme, culture et divertissement MT Lab a été notamment approché tôt durant la mise en chantier de Mont X pour s’assurer qu’il cadrerait convenablement dans le portrait québécois de l’innovation.

« Il n’existe pas de pôle d’innovation dans le sport, le plein air et le bien-être au Québec. On en compte peu ailleurs en Amérique du Nord, mais ça existe. En parlant avec les gens de la région et du secteur québécois de l’innovation, on a découvert qu’on pourrait y trouver notre niche », résume au Devoir le directeur du Service de développement économique de la Ville de Mont-Tremblant, Louis-Martin Levac.

Un pôle naturel

Ça tombe à pic, car la municipalité laurentienne cherchait un moyen de diversifier son économie sans se lancer dans la construction d’usines ou d’énormes entrepôts comme ceux qu’on voit surgir dans d’autres régions de la province, notamment en Montérégie ou dans le Centre-du-Québec.

La MRC des Laurentides voit dans ce projet une évolution tout à fait naturelle de la situation économique de la région. « Depuis la pandémie, c’est difficile de recruter, d’attirer des gens. On a déjà beaucoup investi dans nos infrastructures de plein air. On sait que plusieurs entreprises viennent chez nous tester leurs produits — nouveaux skis, nouvelles lunettes, nouveaux vélos… On fait juste diversifier notre offre de tourisme et loisir : on va approcher ces fabricants, développer des services numériques, ainsi de suite », dit Paul Calcé, le directeur général du Centre local de développement des Laurentides.

« Ça peut être aussi simple qu’un lacet intelligent », poursuit-il. « Ça ne demande pas d’usines, on respecte l’ADN de la région. »

Avantage non négligeable pour Mont-Tremblant : la montagne attire des sportifs professionnels de tous les horizons, ainsi que des gens d’affaires qui voudront peut-être participer à l’aventure, en tant que mentors, coachs ou conseillers auprès des jeunes entreprises recrutées par Mont X.

Ses dirigeants l’espèrent, en tout cas. Le nouvel incubateur pourra d’ailleurs compter sur la collaboration d’Alexandre Lacroix, p.-d.g. de Lacroix Boards, un fabricant de planches électriques pour l’eau ou pour la route qui a aussi mis au point un remonte-pente personnel pour amateurs de ski de randonnée.

« Il y a beaucoup de nature à Tremblant mais il y a aussi beaucoup d’entrepreneurs qui ont probablement le goût de redonner », assure Frédérick Roussel, directeur général adjoint du MT Lab. « Alors ce qu’on fait, c’est reprendre la formule du MT Lab et l’adapter à la sauce du SportTech, comme on appelle ce secteur. On pense qu’il y a le potentiel pour créer un incubateur de calibre international. »

Matériel et services en tout genre

Comme d’autres, le marché de l’équipement de plein air et de bien-être est transformé ces jours-ci par une vague de nouvelles applications numériques et électriques. Mais ce n’est pas que ça. Dans le sport de pointe, les vêtements de performance, les matériaux durables et d’autres nouveautés ont créé une certaine effervescence dans ce secteur.

Le Québec compte déjà des fabricants établis, comme la marque de vélos Rocky Mountain. Mont X ne cible pas des entreprises de cette taille, mais si quelqu’un a une idée pour créer un accessoire de vélo révolutionnaire, l’incubateur ne dira pas non…

« On pense à des fabricants de planches, de maillots de bain », dit Marie-Ève Presseau, la gestionnaire responsable de Mont X. « On a l’oeil sur le fabricant d’une combinaison de ski adaptée aux conditions météorologiques particulières du nord-est canadien, où il fait très froid un instant et puis il fait 2 degrés l’instant d’après… »

Mont X espère surtout recruter entre 10 et 20 entreprises au cours des prochains mois. Les élus seront présentés en novembre. Bref, l’automne s’annonce chaud, à Tremblant.