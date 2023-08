Apple pourrait porter un dur coup aux chaînes sportives

Si la querelle entre Bell et Québecor fait mal à la télé spécialisée québécoise, ce n’est peut-être rien comparativement à ce qui se trame du côté des plateformes de diffusion en ligne. Nulle part cette tendance est-elle plus apparente que dans le sport télévisé, où les analystes y vont de prédictions fort ambitieuses, voire alarmantes pour les diffuseurs traditionnels.

Forte d’un succès un peu inattendu avec le baseball majeur et le soccer de la MLS, Apple pourrait avoir beaucoup d’appétit pour le reste du sport professionnel nord-américain, notamment.

« C’est l’évidence même. » Voilà ce que pense la firme d’analyse financière américaine Wedbush Securities à propos de l’éventualité de voir Apple débourser jusqu’à 50 milliards $US pour acquérir ESPN, la division sportive de Disney qui diffuse des matchs d’à peu près tous les sports professionnels en Amérique du Nord. En gros : LNH, NBA, NFL, PGA, WNBA, UFC, la Formule un et les grands chelems, au tennis.

« Il ne faut pas demander “si”, mais “quand” Apple posera ce geste », a déclaré en fin de la semaine dernière sur les ondes de la chaîne américaine CNBC l’analyste Dan Ives, de Wedbush. « C’est vraiment l’union parfaite. Le sport en direct est la poule aux oeufs d’or du contenu en ligne en ce moment. »

Une course aux abonnements

Dans le numérique, ce sont les abonnés qui dictent le ton. Et ce que les géants comme Apple, mais aussi Amazon, Netflix et les autres comprennent ces jours-ci, c’est que le sport en direct attire énormément de gens prêts à débourser des dizaines de dollars chaque mois pour ne rien rater des activités de leurs équipes préférées.

La direction d’Apple doit se pincer chaque matin d’avoir conclu le printemps dernier une entente de 10 ans d’une valeur de 2,5 milliards $US avec la MLS. L’arrivée au milieu de l’été de la mégavedette du ballon rond Lionel Messi, qui vient d’aider le Miami FC à remporter le premier trophée de son histoire dans la Coupe des ligues, a eu plus que l’effet souhaité. Les abonnements aux matchs de la MLS sur Apple TV ont plus que doublé depuis que Messi est en Floride, selon le propriétaire du Miami FC Jorge Mas.

L’arrivée d’Apple dans le sport professionnel n’est pas le fruit du hasard : l’entreprise de Cupertino réitère depuis quelques années l’importance des « services » pour la croissance soutenue de son chiffre d’affaires. Ces services englobent tout ce qu’Apple vend sous forme d’abonnement et qui n’est pas du matériel informatique. Cela inclut donc Apple TV.

Apple TV doit notamment rivaliser avec Netflix et Amazon, qui connaissent tous deux énormément de succès en diffusant du contenu à caractère sportif. Amazon diffuse le football de la NFL et le basketball de la WNBA, et songerait à lancer une plateforme sportive à part entière séparée d’Amazon Prime Video.

Apple pourrait faire bondir prodigieusement son nombre d’abonnés en mettant la main sur ESPN. Les propriétés numériques du diffuseur sportif américain accueillent chaque mois quelque 105 millions de visiteurs uniques. ESPN +, son propre service de diffusion en ligne par abonnement, compte 25 millions d’inscrits.

C’est ce qui fait saliver les analystes. Ils oublient peut-être que les rumeurs de rapprochement entre Apple et Disney existent depuis bien plus longtemps que la plupart des équipes qui composent la MLS. On en parlait déjà en 2006. Le p.-d.g. d’Apple à l’époque, Steve Jobs, était le plus important actionnaire individuel de Disney en plus d’être membre de son conseil d’administration.

Des chaînes sportives qui s’essoufflent

L’intérêt des géants du numérique envers le sport télévisé ne vise pas directement les chaînes spécialisées comme RDS ou TVA Sports. Les deux ont même légèrement amélioré leurs parts de marché respectives jusqu’ici en 2023, par rapport à la même période en 2022.

Malgré cette éclaircie, le nombre d’abonnés est en baisse. Le Groupe TVA a confirmé début août que les revenus provenant de ses abonnés ont reculé de 2,4 % au deuxième trimestre de 2023. « Des revenus d’abonnement provenant en grande partie de la chaîne TVA Sports », indique l’entreprise montréalaise. Les revenus publicitaires et d’abonnement de la chaîne sportive ont baissé respectivement de 15,1 % et de 4,3 % en un an.

Le grand patron de TVA et de Québecor, Pierre Karl Péladeau, a plus d’une fois pointé du doigt la concurrence des géants numériques pour expliquer la position inconfortable de TVA Sports. « On n’a aucune raison de croire que la situation va aller en s’améliorant », a par ailleurs admis la direction de TVA à la suite de la publication de ses derniers résultats financiers.