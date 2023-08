Effervescence sur le marché des prêts-à-boire sans alcool

Eaux pétillantes, thés glacés, kombucha, matés, boissons énergisantes, sodas, mocktails… L’offre de boissons sans alcool en canette est en effervescence dans les commerces d’alimentation et les restaurants. Cette niche attireun grand nombre de jeunes entrepreneurs québécois, qui la perçoivent comme un nouveau Klondike.

Parmi eux se trouvent Mélanie Aumais et Pierre-Hugues Marois, copropriétaires de Fin Soda. Dans leur local de Verdun, des notes de citron pressé sur place et de verveine s’échappent de la cuve de macération à chaud. Après quelques heures, le liquide sera transféré dans d’autres machines pour être filtré et gazéifié, puis il passera à l’encannnage.

Les ingrédients frais, et souvent locaux, pour leurs différents arômes sont entreposés dans la même pièce. Non loin de là sont empilés des exemplaires de 250 ml de leurs quatre saveurs, soit camerise et sapin baumier, aperitivo, mule et, sans surprise, citron et verveine.

« On a démarré le projet à l’automne 2021. On est tous les deux bartenderde profession et on avait beaucoup de temps libre. On voyait venir la tendance du sans alcool dans plusieurs grandes villes du monde et on a prédit que ça s’en viendrait ici », raconte Mme Aumais.

Le couple prévoit de produire au moins 250 000 canettes colorées cette année, mais leur équipement a la capacité d’en produire six fois plus. Pour les rentabiliser, ils offrent la possibilité à d’autres compagnies en démarrage d’utiliser leurs installations. Les deux partenaires croient que ce marché va continuer de se développer dans les prochaines années.

Photo: Adil Boukind Le Decoie

« Pendant des années, les gens buvaient du Coke, du ginger ale et du Sprite sans se poser de question. Là, il y a une variété de produits qui peuvent être consommés du matin au soir. Par exemple, le café en canette le matin, le jus de fruits l’après-midi, les mocktails le soir. Il y a de la place pour tout le monde », estime Mélanie Aumais.

Comme de nombreux joueurs de cette industrie, les entrepreneurs croient qu’une part importante des consommateurs recherchent des produits originaux, moins sucrés et plus naturels. L’aspect pratique des canettes semble par ailleurs convenir à leurs vies occupées. Pierre-Hugues Marois affirme que sa compagnie est enpleine expansion, étant distribuée aussi loin qu’aux Îles-de-la-Madeleine et en Abitibi-Témiscamingue.

« C’est un peu l’âge d’or des boissons artisanales, des produits plus nichés, plus consciencieux de l’environnement et des besoins des gens », commente l’entrepreneur, qui porte une casquette jaune et de grosses lunettes.

D’Étienne Boulay à Maripier Morin

Jonathan Robin, de la station Agro-Biotech, à Saint-Hyacinthe, se souvient de la folie qui a suivi le lancement de sa gamme de prêts-à-boire sans alcool Atypique, en 2020. Le succès a été tel que la marque, cofondée avec l’ancien joueur de football Étienne Boulay, a été vendue au gérant Keurig Dr Pepper Canada. Depuis, la concurrence s’est accrue dans le domaine. On a vu entre autres l’animatrice et comédienne Maripier Morin lancer cet été la compagnie de mocktails Mox.

Plusieurs commerces d’alimentation voient de leur côté une augmentation de la demande, mais surtout de l’offre de boissons sans alcool. Joanie Gaudette, coordonnatrice marketing pour le groupe Epicia, qui détient quelques bannières, dont Valmont, remarque que plusieurs compagnies québécoises de thé glacé, de kombucha et d’eau pétillante les approchent.

« Je dirais que c’est difficile à suivre tellement il y a de nouvelles compagnies. Malheureusement, dans la mesure où nos succursales ont des espaces restreints, c’est difficile pour nous de tenir tous ces produits », a indiqué Mme Gaudette par courriel.

La bataille des tablettes est ardue contre les grandes compagnies, qui sécurisent beaucoup d’espace. Comment se démarquer ? M. Robin croit que le goût et le prix font la différence. Pour les prochaines années, la station Agro-Biotech prévoit d’agrandir son usine et de miser sur les « nouveaux breuvages innovants », selon le chef d’entreprise.

Thé des bois et guayusa

C’est d’ailleurs en étant créatives et authentiques que plusieurs petites compagnies espèrent avoir trouvé un créneau lucratif. Par exemple, les deux frères propriétaires de Produits sauvages — KEB, en Mauricie, cueillent eux-mêmes dans la forêt le thé des bois qui aromatise leur eau pétillante. Celle-ci est vendue depuis quelques mois, essentiellement dans leur région.

« Il y a peu d’étapes dans la production et on peut offrir un produit pas cher », explique Vincent Bussière-Lavallée, qui travaille encore à temps partiel à la SAQ.

Les cofondatrices d’Ooya Infusions, pour leur part, proposent ce qu’elles qualifient « d’alternative naturelle et saine aux boissons énergisantes » en utilisant le guayusa, une plante originaire d’Équateur. Mathilde Léger rapporte que leurs ventes ont plus que doublé entre leur première et leur deuxième année complète d’existence, pour atteindre 400 000 canettes.

La propriétaire de Mystea s’est, quant à elle, lancée dans les prêts-à-boire il y a environ un an et demi, en complément de la populaire boutique de thés qu’elle exploite depuis 12 ans à Sherbrooke. « On s’est dit qu’il n’y avait pas vraiment de canettes de thé glacé non pétillant québécois sur le marché », indique Anne Ricard.

Ces trois compagnies ont choisi de sous-traiter leur production à une autre entreprise québécoise étant donné les investissements importants que représente l’achat d’équipement spécialisé.

Annick Van Campenhout, vice-présidente au Conseil de la transformation alimentaire du Québec, croit que ce marché commence à être saturé, un peu comme les bières microbrassées. Elle fait d’ailleurs remarquer que les prêts-à-boire alcoolisés inondent aussi les tablettes. Elle conseille à ceux qui veulent se lancer maintenant dans ce secteur d’effectuer une solide étude de marché.