Air Canada suspend ses vols directs vers le Sud à partir de Québec

La compagnie aérienne canadienne suspend ses vols directs vers ses quatre « destinations soleil » à partir de l’aéroport Jean-Lesage de Québec pour tout l’hiver prochain.

Ce sont donc les vols vers Fort Lauderdale, Orlando, Cancún et Punta Cana qui sont suspendus. Les voyageurs de Québec qui désirent visiter ces destinations avec Air Canada peuvent toujours s’y rendre, mais doivent désormais faire escale à Toronto ou Montréal.

« Plusieurs facteurs nous forcent à prendre cette malheureuse décision, explique Christophe Hennebelle, porte-parole d’Air Canada. Il y a d’abord une forte demande pour les pilotes sur les marchés régionaux, et des enjeux persistants au niveau des chaînes d’approvisionnement. »

M. Hennebelle cite par exemple la maintenance des avions qui prennent « de plus en plus de temps » en raison d’une « plus grande difficulté » à obtenir certaines pièces. « Tout cela nous force à reconsidérer notre réseau », dit-il.

Air Canada assure toutefois que la suspension ne sera maintenue que pour l’hiver prochain, pour l’instant. « De toute façon, ce sont des destinations qu’on n’offre que l’hiver à partir de Québec, sauf Cancún, où les vols sont annulés à partir du 23 octobre », précise M. Hennebelle.

Ce dernier ajoute que les vols directs vers Cancún pourront reprendre au printemps et qu’il n’est plus possible d’acheter des billets pour Fort Lauderdale, Orlando, Cancún et Punta Cana pour l’hiver depuis une semaine.

Air Transat et Sunwing offrent par ailleurs toujours des vols vers ces quatre destinations à partir de l’aéroport Jean-Lessage.