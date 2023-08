La Chine déprime

On craignait presque que le redémarrage de l’économie chinoise soit trop brutal après la levée de la très stricte politique « zéro COVID ». On craint aujourd’hui qu’il soit trop faible, beaucoup trop faible.

C’est le monde à l’envers. Au Canada et aux États-Unis, on ne cesse d’annoncer une récession économique qui n’arrive pas malgré les hausses de taux d’intérêt répétées des banques centrales dans leur effort visant à mettre au pas l’inflation. En Chine, l’extraordinaire moteur économique n’arrive pas à redémarrer, même après avoir longtemps été freiné, au point où l’on évoque désormais le spectre de la déflation.

Pendant des mois, il a été question du terrible effet social et économique de la politique « zéro COVID » en Chine et du mouvement de contestation populaire grandissant qu’elle nourrissait. Quand Pékin a annoncé sa levée, en décembre dernier, les experts ont présumé qu’elle se traduirait notamment par une formidable libération d’énergie économique contenue qui relancerait à la hausse la demande pour tous ces biens et services dont a normalement soif la deuxième puissance économique du monde. Et, par le fait même, qu’elle viendrait nourrir encore plus l’inflation contre laquelle se battaient plusieurs pays.

Seulement, le puissant moteur économique chinois a à peine eu le temps de rugir qu’il a tout de suite calé. Entre le premier et le deuxième trimestre, l’économie de la Chine a crû de seulement 0,8 %, ce qui remet sérieusement en cause ses chances d’atteindre l’objectif de croissance relativement modeste de 5 % du gouvernement. Modeste, expliquait la semaine dernière The Economist, parce que très loin de ce à quoi nous a habitués le pays dans les 40 dernières années, et du fait qu’on n’a pas fait mieux que 3 % l’an dernier.

Cela a incité, par exemple, la banque Barclays à réviser à la baisse ses prévisions de croissance à 4,5 % pour cette année et à 4 % pour l’année prochaine, rapportait mercredi le New York Times.

On a aussi appris, la semaine dernière, que les exportations chinoises avaient encore reculé le mois dernier, de 14,5 % sur un an. Autres témoins du manque de vigueur du secteur manufacturier local, les importations n’ont pas fait mieux, avec un cinquième mois négatif d’affilée (-12,4 %).

Loin de s’arranger, la crise immobilière serait aussi en train de faire une nouvelle victime de taille, l’un des plus importants promoteurs chinois, Country Garden, se rapprochant de plus en plus dangereusement de la faillite. Cela arrive alors que les prix immobiliers accusent un recul dans 49 des 70 plus grandes villes du pays et que l’investissement dans le secteur se raréfie depuis cinq mois.

On aurait aussi pu apprendre, la semaine dernière, que le chômage des jeunes s’est creusé pour un septième mois de suite, si le gouvernement n’avait pas décidé, soudainement, de suspendre la publication de ce genre de statistique. Leur taux de chômage était rendu à 21,3 % en juin.

Mais, point plus préoccupant encore, les prix ont baissé de 0,3 % le mois dernier. Le phénomène, qui ne serait pas si grave s’il était isolé, arrive au terme de sept mois dont la moyenne n’a été que de 0,5 %, notait Le Monde la semaine dernière, soit bien loin de la cible de 3 % des autorités monétaires et beaucoup trop près du seuil à partir duquel on commence à parler de déflation.

Hantise des pouvoirs publics, la spirale déflationniste peut se résumer par l’enchaînement d’une baisse des prix qui incite les consommateurs à reporter sans cesse leurs dépenses, ce qui entraîne un ralentissement économique et ainsi mène à de nouvelles baisses des prix.

Une autre sorte de COVID longue

Comme tous les phénomènes complexes, cette mauvaise passe de l’économie chinoise est attribuée à un ensemble de facteurs souvent interreliés.

Le recul des exportations découlerait notamment du ralentissement économique mondial et de la distance que plusieurs pays occidentaux ont décidé de prendre par rapport à la Chine.

L’explosion du chômage des jeunes tiendrait, quant à elle, non seulement au ralentissement général de l’économie, mais aussi au fait que les bouleversements provoqués par la pandémie ont retardé l’entrée de plusieurs d’entre eux sur le marché du travail et qu’ils arrivent aujourd’hui tous en même temps, expliquait le New York Times mardi.

Quant au secteur immobilier, c’est l’histoire d’une bulle spéculative qu’on essaie, depuis quelques années déjà, de dégonfler doucement sans qu’elle éclate d’un coup. L’un des seuls moyens pour les Chinois d’accumuler du patrimoine, le secteur est aux prises avec des prix à la baisse et avec des promoteurs tellement endettés qu’ils en viennent à financer la fin de la construction de logements qui resteront vides en vendant d’autres logements encore sur papier.

Déjà très économes parce qu’ils ne peuvent pas compter sur un véritable filet social en cas de coup dur, les consommateurs chinois se sont mis à plus épargner encore (+15 % en un an), notait le mois dernier l’Institut Peterson d’économie internationale (PIIE).

Les enquêtes sur la confiance des ménages ne rapportaient presque aucune amélioration depuis la levée de la politique « zéro COVID » jusqu’à ce que les autorités décident, là encore, d’interrompre leur publication au printemps.

La solution, dans de pareilles circonstances, est normalement toute trouvée. La banque centrale devrait réduire ses taux d’intérêt et les gouvernements devraient déployer de juteux programmes de relance économique, surtout si l’on fait face à un danger de déflation.

Les autorités chinoises l’ont déjà fait par le passé, avec succès. Mais jusqu’à présent, elles n’ont accouché que de bien timides mesures, observait le Financial Times la semaine dernière. Peut-être parce que les gouvernements, surtout locaux, y sont déjà plus endettés que jamais (presque 300 % du PIB).

Peut-être parce qu’elles craignent que l’injection de nouvelles liquidités aille encore à des immeubles et à des routes dont personne n’a besoin, alors que le président Xi Jinping a dit vouloir que son pays accède à un stade supérieur de développement économique, observait le week-end dernier le Globe and Mail. Le problème, c’est qu’avec toutes ses interventions musclées contre quiconque dans le China inc. risquait de lui faire ombrage — comme le président-fondateur d’Alibaba, Jack Ma —, mais surtout avec sa politique « zéro COVID », Xi Jinping a semé un doute profond dans l’esprit des consommateurs et des entreprises, écrivait au début du mois le président du PIIE, Adam Posen, dans Foreign Affairs. On se dit qu’à tout moment, l’État chinois peut venir faire sa loi, quelles que soient les règles en vigueur jusque-là ou les conséquences économiques. « Appelez cela : un cas de “COVID longue économique”. »

« Bombe à retardement »

« La Chine est une bombe à retardement », a déclaré Joe Biden la semaine dernière. Pas seulement en raison de son poids dans l’économie mondiale, mais aussi parce que « quand les personnes mauvaises ont des problèmes, elles font de mauvaises choses », a affirmé le président américain.

Il est vrai qu’à elle seule, la Chine a compté pour près de 40 % de la croissance économique mondiale des 10 dernières années, contre 22 % pour les États-Unis et 9 % pour la zone euro.

Ce n’est pas la première fois qu’on annonce l’effondrement de l’économie chinoise, et toutes les fois, elle s’en est plutôt bien sortie, ont assuré plusieurs analystes au journal Les Échos la semaine dernière. Après des années de croissance artificiellement soutenue par le financement public d’infrastructures inutiles, la Chine est engagée dans une délicate opération de normalisation qui devrait bien se terminer, a fait valoir l’un d’eux.