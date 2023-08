Une usine Ford de matériaux de batteries sera implantée à Bécancour

Une nouvelle usine de production de matériaux de batteries, destinés aux véhicules électriques de l’entreprise Ford, sera implantée à Bécancour, dans le Centre-du-Québec.

Le premier ministre François Legault en a fait l’annonce jeudi matin, aux côtés de son ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon et du député de Nicolet-Bécancour, Donald Martel, ainsi que du ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne.

L’usine, qui sera construite par Ford Motor Company et les entreprises coréennes EcoProBM et SK On, représente un projet de 1,2 milliard de dollars, qui permettra de créer 345 emplois.

M. Legault a affirmé que l’usine permettra de créer des emplois « bien payés », et passionnants.

« Ce que je souhaite, c’est que les jeunes, nos jeunes, aient des défis ici, au Québec » , a déclaré le premier ministre.

Outre les objectifs économiques derrière la construction de l’usine, elle a aussi des buts écologiques, a souligné M. Legault.

« Il va falloir aller vers des autos électriques, a-t-il affirmé. On est capable maintenant d’attirer des gros joueurs, comme Ford. Pour moi, c’est une grande fierté. Ça vient confirmer que le Québec est vraiment en train de se positionner comme un leader mondial de l’économie verte. »

Le gouvernement du Québec octroie un financement de 322 millions pour la construction de cette usine, tout comme le gouvernement du Canada.

Il est estimé que l’usine produira en moyenne 45 000 tonnes de matériaux actifs pour la fabrication de cathodes chaque année. Elle devrait amorcer sa production en 2026.