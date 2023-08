Immigrants recherchés sur les chantiers du Québec

Les nouveaux arrivants, sur qui le ministre fédéral de l’Immigration compte pour bâtir des maisons, sont en fait peu nombreux sur les chantiers. Il s’agit même d’un problème, selon la Commission de la construction du Québec (CCQ), qui travaille sur une opération séduction.

« On a lancé un plan d’action qui est un petit peu à l’image de ce qui avait été fait pour les femmes il y a quelques années. […] On souhaite faire la même chose pour les travailleurs immigrants et issus de la diversité, parce qu’ils sont encore très peu nombreux et restent très peu dans l’industrie », explique Marie-Noëlle Deblois, porte-parole de la CCQ.

Le problème ne touche pas que le Québec. En 2022, seulement 5,5 % des immigrants arrivés au cours des cinq dernières années travaillaient sur les chantiers de construction du pays, selon Statistique Canada. C’est une hausse par rapport aux 4,8 % de nouveaux arrivants qui travaillaient dans ce secteur en 2021, mais encore bien en deçà de la population générale, dont 8,8 % occupent un emploi dans la construction.

Selon le nouveau ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Marc Miller, les nouveaux arrivants représentent une solution à la pénurie de logements que traverse le Canada. « Ces gens-là vont bâtir des maisons », a-t-il dit au sujet des 500 000 personnes que souhaite accueillir chaque année le fédéral.

Immigration ciblée

Le ministre Miller promet qu’une « approche stratégique et économique de l’immigration » donnera un coup de pouce à l’industrie de la construction, qui souffre d’un manque de travailleurs.

En août a par exemple été ouverte la première ronde d’invitations au programme Entrée express pour les nouveaux arrivants disposant d’une expérience dans certains métiers spécialisés, comme la menuiserie, la plomberie ou la soudure.

« C’est trop peu. Ça devrait être l’ensemble des métiers de la construction », croit Guillaume Houle, de l’Association de la construction du Québec. Il croit notamment que le fédéral devrait augmenter l’accessibilité aux travailleurs étrangers temporaires pour pallier le manque criant d’employés sur les chantiers.

Pour avoir le droit de construire légalement des maisons au Québec, la démarche n’est pas différente pour un immigrant et pour quelqu’un qui est né ici, explique la CCQ. Il ne s’agit toutefois pas d’un processus automatique.

Obtenir ses cartes

Les personnes intéressées peuvent d’abord compléter un programme d’études, comme un diplôme d’études professionnelles (DEP), ce qui peut prendre plus d’un an. Il est aussi possible d’entrer dans l’industrie par un métier où il y a une forte pénurie, dans une région donnée, ce que la CCQ nomme l’« entrée par bassin ».

Les immigrants, comme les autres, ont ainsi le droit de travailler comme apprentis auprès d’employeurs disposés à leur fournir 150 heures de travail, à condition de parler suffisamment français ou anglais pour suivre un cours sur la santé et la sécurité. Près de 16 000 de ces certificats ont été délivrés pour pallier les pénuries régionales en 2022, selon la CCQ. Ce nombre est en hausse par rapport aux 11 000 accordés en 2020.

Il est aussi possible de faire reconnaître son expérience professionnelle. La démarche prend jusqu’à trois mois à partir du moment où le dossier est complet, estime Mme Deblois, qui reconnaît que « c’est parfois plus difficile pour une personne immigrante d’avoir les documents requis » pour prouver son savoir-faire.

La CCQ doit d’ailleurs poursuivre cet automne sa réflexion quant aux manières de réduire les contraintes à l’intégration des nouveaux arrivants sur les chantiers.