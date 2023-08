Les mises en chantier poursuivent leur recul au pays

La construction neuve a poursuivi sa glissade en juillet, ajoutant encore plus de lourdeur à l’accessibilité au logement.

La tendance annuelle des mises en chantier d’habitations en juillet a chuté de 10 % par rapport à juin, d’après la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). Le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé des mises en chantier s’est établi à 254 966 logements en juillet, comparativement à 283 498 en juin.

Dans les centres urbains, la cadence annuelle a diminué de 11 % en juillet, pour s’établir à 234 857, tandis que le nombre de logements collectifs mis en chantier a chuté de 12 % et celui des maisons individuelles, de 4 %. Elle a chuté de 23 % à Vancouver et de 29 % à Toronto. À l’inverse, elle a progressé de 12 % à Montréal, de 33 % à Calgary et de 6 % à Edmonton.

Baisse mensuelle au Québec

Pour le Québec, l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) a fait ressortir que 2784 habitations avaient été mises en chantier le mois dernier, soit une diminution de 36 % comparativement à juillet 2022. « Il s’agit d’une onzième baisse mensuelle consécutive et d’un treizième recul au cours des quatorze derniers mois. »

On a coulé les fondations de 471 maisons individuelles le mois dernier, ce qui représente une baisse de 29 %. Le recul est un peu plus prononcé du côté des logements collectifs, avec 2313 mises en chantier, soit une diminution de 38 % comparativement à juillet 2022.

Malheureusement, avec la hausse récente des taux d’intérêt, les mises en chantier mettront encore plus de temps à sortir de leur torpeur.

L’APCHQ précise qu’elle compare les données réelles sur les mises en chantier pour le mois courant à celles du même mois de l’année précédente. De son côté, la SCHL publie des données désaisonnalisées et annualisées (DDA), ce qui permet de comparer des mois consécutifs. Dans ce cas, le nombre de mises en chantier en DDA au Québec pour le mois de juillet s’est élevé à 30 002 comparativement à 25 551 en juin. Il s’agit d’une augmentation de 17 %.

« Malheureusement, avec la hausse récente des taux d’intérêt, les mises en chantier mettront encore plus de temps à sortir de leur torpeur. En particulier, la construction locative est anémique actuellement en raison des conditions de financement, malgré le fait que la demande est pourtant forte dans ce segment », indique Paul Cardinal, directeur du Service économique de l’APCHQ.

Sur une base cumulative, le Mouvement Desjardins calcule que le total des mises en chantier est en recul de 8,1 % au Canada et de 40,3 % au Québec si l’on compare la période de janvier-juillet 2023 à celle de 2022.

Avec Le Devoir