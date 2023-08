La CDPQ affiche un rendement moyen de 4,2% sur six mois

Lors d’une mise à jour de ses résultats au 30 juin 2023, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a indiqué avoir enregistré un rendement moyen de 4,2 % sur six mois. Ce rendement est en ligne avec son indice de référence qui est de 4,1 %.

Sur cinq et dix ans, le portefeuille du bas de laine des Québécois affiche un rendement de 6,0 % et 7,9 %, respectivement.

Ces deux valeurs sont supérieures aux indices de référence de la Caisse, qui sont de 5,0 % sur cinq ans et de 7,0 % sur 10 ans.

Dans les documents de présentation de la mise à jour de ses résultats financiers déposés mercredi matin, la CDPQ indique qu’au 30 juin 2023, les rendements de ses huit plus grands déposants se situent entre 3,8 % et 5,2 % sur six mois. Sur cinq ans, leurs rendements annualisés varient entre 4,4 % et 6,8 %, et sur dix ans, entre 6,5 % et 8,9 %.

« Depuis trois ans, nous avons fait évoluer notre portefeuille pour continuer d’augmenter notre capacité à faire face à la volatilité des marchés. Dans ce contexte, nous avons généré des rendements qui nous permettent d’assurer la santé financière des régimes de nos déposants », a affirmé Charles Emond, président et chef de la direction de la CDPQ.

Probabilité élevée de récession

M. Emond a d’ailleurs souligné que l’année 2023 est marquée par des signaux contradictoires, « tels que la direction de l’inflation, des taux, de l’emploi ou encore des marchés ». Dans un tel contexte d’incertitude, « la vigilance et la discipline restent de mise ».

Vincent Delisle, premier vice-président et chef des Marchés liquides de la CDPQ, estime à « au-dessus de 50 % » la probabilité d’une récession aux États-Unis au cours de la prochaine année.

Il a ajouté que les nombreux investissements en infrastructures aux États-Unis, grâce notamment à la loi sur la réduction de l’inflation, expliquent pourquoi l’économie américaine résiste actuellement à la hausse des taux d’intérêt.

« Je pense que ça peut réduire un peu les probabilités de récession vis-à-vis les modèles historiques », a ajouté M. Delisle, qui s’est dit « plus optimiste que les modèles les plus pessimistes ».

Certains modèles évaluent à 65 % le risque de récession aux États-Unis dans la prochaine année.

« Si une récession est évitée, il faut se demander quel sera le niveau de croissance qu’on aura devant nous. Cette question est importante, autant que s’il va y avoir une récession ou pas », a ajouté Charles Emond.

Le président et chef de la direction de la CDPQ a expliqué que « même si une récession était légèrement évitée, il est fort probable qu’on se retrouve devant un engin de croissance qui est de beaucoup diminué ».