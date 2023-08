La Russie lance son rouble numérique s'appuyant sur la technologie de la blockchain

En pleine chute du rouble à l’échange, la Russie a lancé mardi la phase d’essai d’une version numérique de sa monnaie en s’appuyant sur la technologie de la blockchain, un moyen, espère Moscou, d’échapper à terme aux sanctions, tout en renforçant le contrôle sur ses citoyens.

Si l’introduction d’un rouble numérique était en réflexion en Russie depuis plusieurs années, la perte de l’accès à une partie système bancaire financier mondial du fait des sanctions occidentales a conduit Moscou à accélérer les choses. La Russie veut en effet rendre son système financier plus hermétique, moins sujet aux variations des marchés, tout en limitant l’impact des restrictions internationales et conter le dollar américain

Et ce n’est pas l’affaiblissement continu du rouble ces dernières semaines — qui a poussé mardi la Banque centrale russe à relever en urgence son taux directeur — qui fera changer d’avis les décideurs économiques du pays.

La Russie devient ainsi le 21e pays dans le monde à entrer en phase d’essai pour lancer une monnaie numérique, selon le comptage du groupe de réflexion Atlantic Council. Les autorités russes pourront ainsi « passer par la blockchain (une technologie qui permet des transactions directes à partir d’un registre décentralisé), qui est beaucoup moins facile à sanctionner et à attaquer », explique Mikkel Morch, fondateur de ARK36, un fonds d’investissement spécialisé dans la finance numérique et les cryptomonnaies.

Ainsi, le rouble numérique, qui sera émis par la Banque centrale russe (BCR) et stocké dans des portefeuilles électroniques, « va renforcer la capacité de la Russie à échapper aux sanctions, car elle n’aura plus besoin de passer par les banques commerciales », souligne-t-il auprès de l’AFP, les échanges pouvant se faire entre portefeuilles électroniques sans passer par le système SWIFT. La plupart des banques russes ont été bannies de ce système clé pour les transactions internationales, amenant la Russie à chercher à développer des alternatives et à dédollariser ses transactions.

Selon M. Morch, « le rouble numérique fait partie de la guerre géopolitique entre les pays dits “pro-dollar” et les pays “anti-dollar” », ces derniers voulant s’affranchir de la monnaie américaine pour commercer.

« Contrôle total »

En 2020, la BCR disait vouloir un rouble numérique « afin de rendre les paiements sûrs, protégés, rapides, pratiques et accessibles à tous les individus, partout en Russie ». Mais selon Mikkel Morch, cet argumentaire ne représente « qu’une seule face de la pièce ». « Cela permet surtout un contrôle total de la monnaie », assure-t-il. Ainsi, « si le gouvernement veut infliger une amende à un citoyen, s’il veut geler ses avoirs, alors il peut désormais le faire en un clic », alerte-t-il. « Avec le volume de données collectées (...), c’est l’ultime outil de contrôle social ».

En Russie, ce sont les services de sécurité du FSB qui supervisent la sécurité du système.

Certaines ONG et spécialistes ont ainsi déjà alerté contre de potentielles dérives. « Entre de mauvaises mains, les données (réunies) pourraient être utilisées pour espionner les transactions privées des citoyens, obtenir des informations sensibles en matière de sécurité sur des individus et des organisations, et même voler de l’argent », mettait en garde en septembre 2022 des chercheurs de l’ Atlantic Council.

Les Russes pas convaincus

En attendant, une majorité de Russes se montrent circonspects quant à l’utilité du rouble numérique, qui devient la troisième forme de monnaie développée dans le pays, après la monnaie fiduciaire et la scripturale utilisée pour les comptes bancaires. Selon un sondage publié le 9 août par l’institut VTsIOM, proche du Kremlin, près de six Russes sur dix ont une « faible compréhension » des objectifs du rouble numérique et autant se disent pas prêts à l’utiliser. Pour rassurer les inquiets, les autorités ont juré que son utilisation se fera uniquement sur la base du volontariat.

Selon Sofia Donets, économiste en chef pour la Russie chez Renaissance Capital, cette monnaie dématérialisée, dans les faits, « ne changera pas grand-chose à la vie des particuliers et des entreprises russes ». Mais elle estime auprès de l’AFP que l’introduction du rouble numérique est un signe que la Russie ne veut pas « être larguée dans le contexte (financier) mondial ».

Le rouble dévisse

Pendant ce temps sur le marché des changes le rouble, qui avait profité un temps des prix extrêmes des matières premières, se retrouve au plus bas face au dollar depuis mars 2022, miné par le tarissement des recettes d’hydrocarbures et une fuite de capitaux hors de Russie. Lundi, la devise est tombée à 102,23 roubles pour un dollar, et presque 111,70 roubles pour un euro, des niveaux plus vus depuis mars 2022, dans les premières semaines de l’invasion russe de l’Ukraine.

Si la BCR a tenté de voler au secours de sa monnaie mardi en relevant son taux directeur de 8,5 % à 12 % après une réunion d’urgence, le rouble n’a pas encore récupéré de cet accès de faiblesse.Mardi, il est simplement repassé sous le seuil des 100 roubles pour un dollar franchi la veille.

Pour faire face à la dégradation de la situation, l’institution avait déjà annoncé la semaine dernière la suspension, jusqu’à la fin de l’année, de ses achats de devises étrangères sur le marché national des changes.

Le taux de change du rouble face au dollar « n’est pas un taux de change flottant conventionnel », autorisé à fluctuer en d’autres termes, car il est étroitement contrôlé par les autorités russes, rappelle Tatha Ghose, analyste chez Commerzbank. « Lorsque la composante flux de capitaux est absente des moteurs d’un taux de change, les hausses de taux (que la BCR met actuellement en oeuvre) n’auront pas leur effet de soutien habituel », poursuit-il, expliquant que seules les données commerciales comptent.

Or « la balance commerciale se contracte régulièrement à mesure que la manne des prix élevés des matières premières (...) s’estompe », souligne Tatha Ghose. « Rappelons que l’excédent de la balance courante de la Russie s’est réduit de 85% entre janvier et juillet », souligne John Plassard, de Mirabaud.

Conséquence: la devise russe a dévissé d’environ 37 % sur les 12 derniers mois.

Manne financière des matières premières

La retombée des prix des matières premières constitue le principal facteur de baisse des recettes d’exportations du pays. Dans les premières semaines de l’invasion russe en Ukraine, le rouble s’était effondré « avant de se redresser fortement sous le double effet d’une politique de soutien du change (frein aux sorties de capitaux, hausse des taux d’intérêt pour inciter aux achats de rouble par exemple) et de l’envolée du prix des matières premières », explique Sylvain Bersinger, analyste chez Asterès.

Début mars 2022, le gaz européen a culminé à son prix record, et les deux références mondiales du brut évoluaient largement au-dessus des 100 dollars le baril, propulsés par les risques géopolitiques. L’essentiel du pétrole se négocie en dollars sur le marché mondial. La Russie récupère donc d’importantes sommes en billets verts provenant de la vente de son or noir, qu’elle convertit ensuite en roubles, ce qui soutient sa monnaie.

Moscou a d’ailleurs engrangé une somme colossale de plus de 400 milliards d’euros depuis le début de la guerre en Ukraine grâce à ses exportations de pétrole, de gaz et de charbon, dont 270 milliards rien que pour le pétrole, d’après le Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), un institut de recherche basé en Finlande.

Le niveau de prix extrême des matières premières compensait ainsi les salves de sanctions occidentales prises contre l’économie russe.

Mais depuis mi-2022, le rouble ne cesse de se déprécier. La rébellion avortée du groupe paramilitaire Wagner fin juin « a vraisemblablement conduit à une fuite des capitaux », « les craintes d’instabilité politique (poussant) des Russes à placer à l’étranger leurs capitaux, en dépit des obstacles administratifs », relève Sylvain Bersinger.

« La baisse des revenus des exportations de pétrole » cumulée à « la fuite des capitaux (et) la baisse de la demande des principaux partenaires d’exportation tels que la Chine et l’Inde » constituent ainsi une « menace importante pour les perspectives économiques de la Russie et donc sa devise », insiste John Plassard.

L’affaiblissement du rouble permet toutefois au Kremlin de renflouer ses caisses, car pour chaque dollar ou euro acquis actuellement, le gouvernement dispose de facto de plus de roubles pour couvrir ses dépenses colossales liées à la guerre.