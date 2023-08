Pharmalab et Ideal Protein se placent à l’abri de leurs créanciers

Pharmalab, Ideal Protein et Laboratoires C.O.P se placent à l’abri de leurs créanciers, au lendemain de la mise à pied « temporaire » de ses 235 travailleurs et travailleuses.

Dans un communiqué, l’entreprise annonce que la Cour supérieure du Québec a accepté, mardi, d’accorder à la société, composée de Pharmalab, de Laboratoires C.O.P et d’Ideal Protein, tous présidés par l’Américaine Dawn Halkuff, la protection prévue en vertu de la loi sur les arrangements avec les créanciers.

« Malgré les efforts déployés par Ideal Protein pour restructurer ses activités, les mesures mises en place par la société n’étaient pas, à elles seules, suffisantes pour compenser les impacts de la pandémie de COVID-19 et les tendances négatives associées à l’industrie de la perte de poids », explique le communiqué. « Ideal Protein regrette sincèrement l’impact que la restructuration de son entreprise aura sur ses précieuses parties prenantes. »

Lundi, à Lévis, le personnel qui se présentait à la porte de Pharmalab se heurtait à des portes closes et à une affichette intimant de ne pas les franchir. « Les caméras enregistrent », avertissait même la note. L’avis de mise à pied temporaire, présenté à l’ensemble de 170 employés, mentionnait que le retour au travail aurait lieu, selon l’estimation de l’entreprise, dans « moins de six mois ».

Le communiqué émis mardi annonce la restructuration de l’entreprise et ne cache pas son intention de trouver un acquéreur. « La société prévoit qu’elle demandera sous peu l’approbation de la cour pour amorcer un processus formel de vente et de sollicitation d’investissement, indique l’entreprise, dans le but de mettre en oeuvre une transaction. »

La Cour a confirmé la nomination de RC Benson Consulting pour diriger la restructuration de l’entreprise et a nommé la firme Ernst&Young pour superviser les opérations dans le cadre de la procédure en vertu de la loi sur les arrangements avec les créanciers.

Une situation financière désastreuse

Dans les documents présentés à la Cour supérieure lundi apparaissent les déboires financiers du groupe. En 2017, l’entreprise rapportait un bénéfice net de 75,9 millions de dollars. Cinq ans plus tard, cette performance avait fondu de 87 % et Ideal Protein comptabilisait des revenus nets désormais réduits à 10,2 millions de dollars.

Au cours des six premiers mois de 2023, la société a enregistré une perte nette de 10,5 millions de dollars.

Les actifs de l’entreprise se chiffrent à 98,4 millions de dollars en 2023, en baisse de 35 % par rapport à l’année précédente. Ses passifs, eux, s’élèvent à 232,6 millions de dollars, selon les documents préparés par le contrôleur Ernst&Young. L’entreprise doit notamment 192 millions de dollars à la Banque de Montréal et à Desjardins, plus 20 millions de dollars en arriérés. En 2023, souligne le document, la société n’a effectué aucun paiement à ses prêteurs, ni en capital ni en intérêts.

La convention de prêt, conclue en 2015, devait arriver à échéance en septembre 2020.

« En résumé, indique les documents préparés par le contrôleur Ernst&Young et présentés à la Cour supérieure lundi, Ideal Protein a encaissé et continue d’encaisser des pertes substantielles, l’érosion de son capital est complète et ses liquidités sont limitées, au point où l’entreprise n’est plus solvable. »

Un total de 235 employés affectés

La société composée de Pharmalab, d’Ideal Protein et de Laboratoires C.O.P. se présente comme « une entreprise spécialisée dans la création de solutions pour la santé et le bien-être basée sur un protocole cétogène ». L’entité produisait des produits « diététiques », « naturels » et des suppléments alimentaires distribués et vendus dans plus de mille points de vente autorisés au Québec et aux États-Unis.

Selon la requête présentée en cour, la société compte environ 235 employés, dont 40 à 50 se trouvaient à l’emploi d’Ideal Protein, tous aux États-Unis, et environ 170 à l’emploi de Pharmalab, à Lévis. La COVID aurait précipité la chute de l’entreprise. Même si ses activités de fabrication et de distribution ont pu se poursuivre malgré la pandémie, la fermeture forcée de ses points de vente a mis à mal son modèle d’affaires et tari sa principale source de revenus.

Sur Facebook, la page anglophone d’Ideal Protein revendique 185 000 abonnés et abonnées. Ideal Protein-Québec, qui affichait des discussions en direct, des recettes et des témoignages bienveillants à l’endroit du « protocole Ideal Protein », en comptait environ un millier.