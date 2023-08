La hausse des prix des produits d’épicerie continue de dépasser l’inflation globale

Les prix des produits alimentaires continuent d’augmenter à un rythme beaucoup plus élevé que l’inflation globale, malgré une certaine modération en juillet.

Les prix des produits d’épicerie ont augmenté de 8,5 % en juillet par rapport à l’an dernier, un élan moins prononcé que le gain de 9,1 % sur une année en juin, les prix des fruits frais et des produits de boulangerie ayant augmenté à un rythme plus lent.

Cependant, le taux de 8,5 % est encore bien supérieur à l’inflation globale de 3,3 %, qui a considérablement chuté après un sommet de plus de 8 % l’an dernier.

L’inflation des aliments devrait continuer de ralentir au cours des prochains mois, la baisse des prix des matières premières et l’atténuation des pressions sur la chaîne d’approvisionnement se répercutant sur les produits de détail, a indiqué l’économiste de RBC Claire Fan dans une note.

Certains prévisionnistes disent que le dernier rapport sur l’inflation a augmenté les perspectives d’une hausse des taux d’intérêt le mois prochain de la part de la Banque du Canada.

Une hausse n’est pas complètement écartée, mais il y a plus de données économiques à venir avant que la banque centrale ne prenne sa décision, a indiqué Marwa Abdou, directrice principale de la recherche à la Chambre de commerce du Canada, dans une déclaration.

« Une grande partie de l’élan à la baisse que nous avons observé au cours des derniers mois a été des progrès exagérés par rapport à la flambée des prix de l’essence il y a un an », a précisé Mme Abdou.

« Bien que ces effets aient maintenant atteint leur apogée et que les factures d’épicerie plus lourdes, les taux d’intérêt hypothécaires et les prix de l’énergie demeurent un point sensible pour les consommateurs canadiens, nous avons maintenant la chance de nous concentrer sur le vrai travail qui reste à faire. »

Mais d’autres experts disent qu’au milieu des signes persistants d’un affaiblissement de l’économie, la banque centrale devrait maintenir ses taux lors de sa prochaine réunion.

« Nous pensons que le ralentissement de l’économie atténuera encore les pressions inflationnistes à l’avenir et que les chances que la Banque du Canada renonce à une nouvelle augmentation du taux d’intérêt de financement à un jour en septembre sont toujours bonnes », a conclu Mme Fan.