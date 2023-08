À Lévis, Pharmalab met 170 employés à pied pour «une durée indéterminée»

Dur retour de vacances pour les 170 employés de Pharmalab, une entreprise fondée il y a 70 ans à Lévis. Plusieurs ont appris lundi matin, en se cognant le nez contre une porte fermée et des gardiens de sécurité, leur mise à pied « temporaire pour une durée de moins de six mois ».

« Pharmalab inc. est présentement confrontée à des difficultés économiques et financières très sérieuses qui ont pour effet de mettre en péril la poursuite de ses activités, à court et à moyen terme », explique un avis distribué lundi matin aux travailleurs et aux travailleuses qui se rendaient, boîte à lunch en main, reprendre le travail après deux semaines de congé.

Selon la lettre, datée du 11 août, l’entreprise établie depuis 1953 à Lévis a demandé à son personnel, la semaine dernière, « de ne plus [se] présenter au travail » à compter du 12 août.

Avec cette mise à pied, c’est l’ensemble du personnel de Pharmalab qui se retrouve sans emploi « pour une durée indéterminée ». La présidente, Dawn Halkuff, domiciliée en Floride, ajoute que « selon notre estimation », la mise à pied « ne devrait pas excéder une durée de six mois ».

« Il s’agit de circonstances extraordinaires qui commandent des mesures qui n’ont jamais été considérées auparavant », écrit encore la présidente de Pharmalab. Sur son site Internet, l’entreprise affirme fabriquer des produits pharmaceutiques, naturels et alimentaires.

« Le succès de Pharmalab repose sur le sentiment d’appartenance, le professionnalisme, l’engagement, l’effort maximum et la solidarité de ses employés », indique encore le portail en ligne de l’entreprise.

Dawn Halkuff préside aussi les Laboratoires C.O.P, établis à Gatineau et affiliés à la marque Ideal Protein. Le Devoir a parlé avec Julie Dubé, identifiée comme la responsable des relations avec la clientèle chez Ideal Protein sur LinkedIn. Celle-ci a expliqué que l’entreprise n’avait « aucun commentaire à émettre », avant de raccrocher sans confirmer ni infirmer que les déboires financiers de Pharmalab éclaboussaient aussi Ideal Protein.

Les Laboratoires C.O.P, selon le registre des entreprises, comportent entre 50 et 99 employés. Son actionnaire principal partage la même adresse que Pharmalab, sur le boulevard Guillaume-Couture, à Lévis.