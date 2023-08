MDA obtient un contrat de 2,1 milliards $ pour la fabrication de satellites

Un important contrat pour l’usine montréalaise du fabricant d’antennes de satellite MDA peut finalement aller de l’avant, maintenant que son client, Télésat, a complété son montage financier.

D’une valeur de 2,1 milliards $, ce contrat, le plus important dans l’histoire de MDA, lui permet de lancer une nouvelle technologie de satellite numérique, explique le président et chef de la direction de l’entreprise, Mike Greenley, en entrevue vendredi.

« Ce contrat est tellement gros qu’il permet de commercialiser ce produit avec un grand volume de production. C’est un excellent point de départ qui va nous mettre sur une bonne lancée pour vendre ce produit à d’autres clients. »

L’entente prévoit que 198 satellites seront construits à Sainte-Anne-de-Bellevue sur l’île de Montréal. Le contrat prévoit des options permettant l’achat de jusqu’à 100 satellites supplémentaires. Ces satellites en orbite basse permettront notamment de connecter les régions éloignées à l’Internet.

« Le contrat va entièrement être exécuté à Montréal, confirme M. Greenley. Il va impliquer plusieurs centaines d’employés et nécessiter un agrandissement de nos installations », commente-t-il.

MDA a suffisamment d’employés pour entamer la production « dès maintenant », assure le dirigeant. « Dans les deux à trois prochains trimestres, nous allons embaucher un nombre significatif de personnes en raison de ce contrat. En tenant compte du projet de Télésat et des futurs contrats de satellites numériques, nous allons ajouter quelques centaines de nouveaux employés. »

Les premiers satellites de Télésat devraient être envoyés en orbite en 2026 en vue d’offrir un service commercial en 2027. En 2021, Télésat anticipait un lancement en 2023.

Un projet longtemps attendu

Télésat faisait miroiter le projet depuis 2021, mais l’entreprise n’avait pas encore les fonds suffisants pour confirmer la commande, malgré une promesse de soutien financier d’environ 2 milliards $ de la part du fédéral et de Québec.

Chez Télésat, on explique que la nouvelle technologie numérique permettra de réduire la facture du projet de près de 2 milliards $US par rapport aux précédentes estimations. « C’est une économie significative et ça améliore grandement la rentabilité estimée du projet », déclare Télésat dans un communiqué.

La réduction des coûts ne vient pas avec une baisse de la qualité, assure M. Greenley. « Nous pouvons ajuster en temps réel la performance du satellite pour cibler la communication où et quand le consommateur en a besoin. Ça donne une grande flexibilité à Télésat pour offrir une communication optimale à leurs clients. »

Dans l’ensemble, le programme a une valeur de 3,5 milliards $US (4,69 milliards $). Télésat dit qu’elle financera le projet à hauteur de 1,6 milliard $US (2,14 milliards $).

Les investisseurs ont bien réagi à la nouvelle tandis que l’action de MDA gagne 1,97 $, soit 23,34 %, à 10,41 $ à la Bourse de Toronto en avant-midi.