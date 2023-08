La Chine accuse le coup du découplage commercial

La Chine a vu ses exportations accuser leur plus fort repli en plus de trois ans, victimes du ralentissement économique et de la distance commerciale que prennent avec elle certains pays occidentaux, contrairement au Canada.

Les ventes de produits chinois destinés à l’étranger ont reculé de 14,5 % sur un an le mois dernier, selon les chiffres en dollars publiés mardi par les Douanes chinoises.

Il s’agit de leur plus fort repli depuis janvier-février 2020 (-17,2 %), quand l’économie chinoise avait été pratiquement mise à l’arrêt par les débuts de la pandémie de COVID-19.

Cette baisse de régime était attendue par des analystes sondés par l’agence Bloomberg, mais pas d’une telle ampleur. En juin, les exportations chinoises s’étaient déjà contractées de 12,4 % en glissement annuel.

Les menaces de récession aux États-Unis et en Europe, combinées à une inflation élevée, contribuent à affaiblir ces derniers mois la demande internationale en produits chinois.

Les tensions géopolitiques avec les États-Unis et la volonté de certains pays occidentaux de réduire leur dépendance à l’égard de la Chine ou de diversifier leurs chaînes d’approvisionnement expliquent également ce repli.

Le mois dernier, les exportations vers les États-Unis avaient ainsi diminué de 18,6 % sur un an, alors que celles vers l’Union européenne étaient inférieures de 8,9 %.

Découplage ? Quel découplage ?

Bien que le gouvernement canadien ait lui aussi plusieurs fois dit vouloir une certaine forme de découplage commercial avec la Chine, l’économie du pays ne semble pas encore avoir commencé à prendre ses distances.

Au mois de juin, l’ensemble des exportations de marchandises du Canada avait diminué de 2,2 %, tandis que les importations avaient reculé de 0,5 %, a rapporté mardi Statistique Canada. Cela a notamment eu pour conséquence de plomber encore un peu plus la balance commerciale canadienne, qui était toujours positive en avril — avec un peu plus d’un milliard de surplus —, mais qui s’est transformée en déficit en mai (-2,7 milliards), lequel s’est encore creusé en juin (-3,7 milliards).

Et la Chine, dans tout cela ? Elle continue de faire partie des économies avec lesquelles le Canada accuse un déficit commercial (-3,4 milliards), contrairement aux États-Unis, notamment (+7,4 milliards). Mais elle continue aussi à avoir généralement le même poids dans les échanges commerciaux du Canada.

Un rapide coup d’oeil aux statistiques officielles et un petit calcul permettent de constater qu’elle comptait pour 8,2 % des importations au Canada — comparativement à 62,1 % pour les États-Unis, à 9,9 % pour les pays de l’Union européenne et à 3,4 % pour le Mexique. Ce poids relatif de la Chine est légèrement inférieur à celui qu’elle avait à pareille date l’an dernier (9,2 %), mais supérieur à son niveau prépandémie (7,6 %) ou à celui qu’elle avait, par exemple, en 2015 (6,6 %).

Ces chiffres n’étonnent pas Hubert Rioux, conseiller économique à la Fédération des chambres de commerce du Québec. « En fait, les importations canadiennes en provenance de la Chine ont fortement augmenté au cours des 10 ou même des 5 dernières années, tant en termes relatifs qu’en termes absolus. Les exportations vers la Chine ont, quant à elles, stagné, d’où un déficit commercial croissant », a expliqué mardi au Devoir l’expert, qui s’est beaucoup penché sur les questions de relocalisation industrielle et de substitution aux importations.

Est-il trop tôt pour mesurer l’effet des efforts de découplage du Canada ou est-ce que ce découplage est simplement trop difficile compte tenu du rôle dominant que joue la Chine dans plusieurs secteurs économiques ? « C’est un peu des deux », dit l’expert. Il est vrai qu’il ne sera pas facile de se passer de sa contribution en matière d’électronique, de matériel électrique ou encore d’intrants chimiques et pharmaceutiques.

Portrait embrouillé

Mais le Canada n’a pas non plus déployé les mêmes efforts que les États-Unis, notamment, pour se distancier de la Chine, poursuit Hubert Rioux. Il en veut pour exemple les dernières politiques fédérales visant à stimuler la filière économique verte, qui ne viennent pas avec les mêmes conditions de contenu local que leurs équivalentes américaines.

Les obstacles commerciaux dressés par Donald Trump contre les produits chinois, et maintenus par son successeur, Joe Biden, ont contribué à réduire la place de la Chine dans les importations américaines, de 21 % en 2018 à 16 % l’an dernier, rapportait mardi le Financial Times. L’Union européenne a connu nettement moins de succès dans ses efforts visant à prendre ses distances de ce qu’elle qualifie désormais de « rivale systémique », ses importations de la Chine ayant, au contraire, doublé.

Il faut toutefois se méfier de toutes ces statistiques, prévenait le Financial Times. Elles pourraient, par exemple, faire passer pour des importations du Vietnam, du Bangladesh ou de la Thaïlande des biens produits par des compagnies chinoises qui auraient simplement pris le parti de s’y installer.

