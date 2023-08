Les femmes minoritaires dans les métiers de l’environnement

Au Québec, les femmes sont moins nombreuses que les hommes dans les emplois d’avenir que sont les métiers de l’environnement. Elles représentaient 37 % de la force de travail de ce secteur en 2021, selon un rapport du comité sectoriel de main-d’oeuvre EnviroCompétences, qui souhaite changer les choses.

Aussi loin qu’elle se souvienne, Claude Maheux-Picard avait un intérêt pour la protection de l’environnement. Ingénieure chimiste, elle est aujourd’hui à la tête du Centre de transfert technologique en écologie industrielle.

« Je suis sur mon X. Je dirige une équipe qui travaille à réduire l’impact environnemental de l’activité industrielle. C’est vraiment important ce qu’on fait », soutient Mme Maheux-Picard.

Plus de 25 000 femmes occupent un emploi lié à l’environnement dans la province. D’après un sondage effectué par EnviroCompétences auprès de 500 répondantes, près de 75 % d’entre elles ont choisi de s’orienter vers ce secteur pour des raisons semblables à celles de Mme Maheux-Picard, soit des motivations écologiques.

25 000 C’est le nombre de femmes qui occupent un emploi lié à ce secteur au Québec.

Leurs postes sont toutefois grandement diversifiés. On compte, entre autres, des biologistes, des urbanistes, des conseillères, des opératrices d’installations de l’assainissement de l’eau, des préposées au nettoyage, des opératrices de centre de tri, des chauffeuses de camion de collecte de recyclage, des techniciennes en énergies renouvelables et des réparatrices d’éoliennes.

« Dans l’imaginaire de certains, il y a d’un côté les éboueurs et de l’autre côté les scientifiques avec leurs sarraus blancs. Mais entre ces deux extrêmes, il y a toute une panoplie de métiers à faire connaître », estime Dominique Dodier, directrice générale d’EnviroCompétences.

Certains métiers sont physiques et traditionnellement plus masculins, ce qui contribue à expliquer l’écart entre les hommes et les femmes. La parité est atteinte pour les conseillères et les scientifiques, alors qu’elles représentent 10 % des manoeuvres et 14 % des opératrices.

Défis pour se faire accepter

Plusieurs problèmes ressortent par ailleurs du sondage, dont une difficulté à gravir les échelons. Environ le quart des répondantes se sont aussi dites davantage à risque de violence ou de harcèlement au travail que les hommes.

« Quand elles arrivent sur des chantiers, avec différents corps de métier où il y a peu de femmes, il y a toutes sortes de réactions et de commentaires », rapporte Mme Maheux-Picard.

Elle constate qu’être une femme dans son domaine constitue « un triple défi ». « C’est d’abord de garder sa place quand on est en minorité pendant les études, puis de faire valoir ses compétences par ses pairs en milieu de travail, et finalement de gérer les réactions de la clientèle », énumère-t-elle, précisant qu’elle a des relations saines avec la majorité des gens qui gravitent autour de son travail.

Selon les données de Statistique Canada, les femmes dans ce secteur détiennent des diplômes universitaires en plus forte proportion que les hommes qui occupent les mêmes professions. « Les consultations effectuées auprès des femmes dans la présente étude permettent de comprendre qu’elles ont souvent l’impression d’avoir à démontrer davantage leurs expertises et compétences pour cheminer dans leur carrière », indique le rapport.

En recrutement

Malgré cela, la position des femmes progresse, puisqu’elles n’occupaient que 3 emplois en environnement sur 10 en 2016, selon les données de Statistique Canada décortiquées dans le rapport.

Pour faire avancer les choses plus rapidement, EnviroCompétences compte continuer de faire la promotion des métiers de l’environnement dans les écoles, notamment auprès des femmes. Et Mme Dodier croit que la cause environnementale est un bon argument de vente.

« On est à un tournant décisif, parce qu’il manque cruellement de main-d’oeuvre, et avec la filière de la batterie verte et l’électrification des transports, on va avoir besoin de cerveaux et de bras », souligne-t-elle.

Mme Maheux-Picard souhaite elle-même être une ambassadrice. « Ce qui m’a influencé dans ma carrière est que j’ai rencontré, à des moments jalons, des femmes qui m’ont servi de modèles », témoigne-t-elle, ajoutant que son milieu a besoin de gens aux parcours diversifiés. « Ces métiers sont une bonne manière de donner un sens à sa vie », conclut-elle