L’amélioration de l’abordabilité du marché résidentiel est provisoire

L’accessibilité du logement s’est améliorée pour un troisième trimestre d’affilée au Canada, mais cette embellie tire à sa fin et est loin d’avoir effacé les reculs subis depuis deux ans.

Il coûtait proportionnellement moins cher aux Canadiens de s’acheter un logement au début de l’été que trois mois auparavant, rapporte la Banque Nationale dans une analyse qui devait être dévoilée mardi. Établie en fonction du prix moyen des maisons, du revenu médian des ménages et des taux d’intérêt hypothécaires, l’abordabilité de la propriété résidentielle en était même, au mois de juin, à sa troisième amélioration trimestrielle de suite depuis la fin de l’année dernière au Canada.

Un ménage disposant du revenu médian qui se portait acquéreur d’un logement dans une ville canadienne au mois de juin devait ainsi s’attendre, en moyenne, à faire des paiements hypothécaires équivalents à un peu moins de 60 % (59,3 %) de son revenu. C’était un peu moins que trois mois auparavant (60,9 %), mais bien mieux encore qu’au troisième trimestre de l’an dernier (66,4 %), durant lequel les coûts de remboursement du prêt hypothécaire approchaient des sommets qui n’avaient pas été atteints depuis le début des années 1980.

Cette amélioration de l’abordabilité du logement est le fait d’une baisse en un an du prix des maisons, d’une hausse des revenus et d’une modeste correction à la baisse des taux hypothécaires à cinq ans, explique la Banque Nationale. Elle reste toutefois loin d’être suffisante pour compenser l’escalade du coût relatif du logement des deux dernières années et tout aussi loin de ramener les paiements hypothécaires des nouveaux propriétaires à leur moyenne depuis le début des années 2000 (42,5 % du revenu médian, contre 59,3 % au dernier trimestre).

Toutes ces moyennes cachent de grands écarts entre les marchés immobiliers les plus chers, comme Toronto (80 %) et Vancouver (94 %), et d’autres, notamment au Québec. Dans la région métropolitaine de Montréal, on parle plutôt de paiements hypothécaires qui sont passés en moyenne de 46,4 % du revenu médian au troisième trimestre de 2022 à 42,7 % au début de 2023, puis à 42,1 % au deuxième trimestre. On reste toutefois bien au-delà de la moyenne depuis le début des années 2000, qui est de 30,7 %.

Beaucoup plus abordable et stable ces derniers mois, le marché de la région de Québec a vu ce coût relatif moyen se maintenir un peu au-dessus de 30 %, ce qui reste sensiblement plus élevé que sa moyenne historique (23,2 %).

Nouvelle dégradation en vue

Il ne faut malheureusement pas s’attendre à ce que les choses s’améliorent dans les prochains mois sur le plan de l’abordabilité de la propriété résidentielle, préviennent les économistes Kyle Dahms et Alexandra Ducharme dans l’analyse de la Banque Nationale. Les derniers chiffres sur le marché immobilier font état d’une augmentation du nombre de transactions ainsi que d’un rebond du prix des logements à la faveur notamment d’une demande nourrie par l’immigration et des acheteurs qui ont cessé d’attendre que la Banque du Canada commence à baisser ses taux d’intérêt pour passer à l’action.

La hausse répétée et massive des taux d’intérêt par la banque centrale dans sa guerre contre l’inflation n’alourdit pas seulement les coûts d’emprunt pour les acheteurs, notent les deux économistes. Elle pèsera aussi de plus en plus sur l’activité économique en général de même que sur l’emploi et les perspectives d’augmentation salariale en particulier, venant, encore là, plomber l’accessibilité du marché résidentiel