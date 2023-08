Le géant du paiement en ligne PayPal lance sa propre « cryptomonnaie stable », adossée au dollar américain. Les consommateurs des États-Unis pourront bientôt effectuer des transactions en ligne en utilisant le « PayPal USD ».

L’entreprise californienne a annoncé lundi le lancement de son nouveau « stablecoin », un type de cryptomonnaie qualifiée de « stable », puisqu’elle est adossée à une autre monnaie, en l’occurrence le dollar américain. 

« C’est intéressant, parce que PayPal c’est un gros nom, qui est connu par rapport aux autres joueurs de l’industrie », indique Louis Roy, président de Catallaxy, filiale spécialisée dans les actifs numériques de Raymond Chabot Grant Thornton.

Avec PayPal USD, l’entreprise de paiement en ligne cherche ainsi à se frayer une place dans le marché mondial des cryptomonnaies stables, en ce moment largement dominé par le USDT de Tether, qui détient 67 % des parts de ce marché, suivi du USD Coin avec 21 % des parts.





Cette nouvelle cryptomonnaie sera « progressivement » rendue disponible aux États-Unis, indique PayPal par communiqué. Pour l’instant, l’entreprise n’a pas mentionné vouloir étendre ce service à d’autres pays.

« L’annonce du lancement d’un stablecoin en dollars américains ne fait référence qu’au marché américain et n’est disponible que sur celui-ci. Nous ne pouvons pas commenter une extension potentielle à d’autres marchés », a précisé un porte-parole de PayPal par courriel, en réponse aux questions du Devoir.

Le PayPal USD sera émis par Paxos Trust Company, une entreprise de technologie financière basée à New York et spécialisée dans la chaîne de blocs.

Il sera garanti « par des dépôts en dollars, des bons du Trésor américain et autres équivalents de trésorerie similaires », précise-t-on, et pourra être échangé à un taux de 1 dollar américain pour 1 PayPal USD. Pour s’en procurer, il faudra posséder un compte PayPal.

Une « suite logique » pour l’entreprise

« C’est une suite logique pour PayPal. Ils offrent déjà à leurs clients la possibilité d’acheter de la crypto, et le fait d’avoir un stablecoin, ça manquait à leur offre », estime M. Roy. « Leurs clients qui font des transactions en crypto vont fort probablement acheter ce stablecoin plutôt qu’un autre. Donc je pense que c’est une bonne décision d’affaires pour eux. »

Le but des cryptomonnaies stables est de réaliser des transactions, rappelle-t-il, ce qui est moins le cas des cryptomonnaies traditionnelles, dont la valeur fluctue beaucoup. « Si on regarde le Bitcoin et l’Ethereum, c’est très volatile. Or, le critère d’une monnaie d’échange, c’est d’être stable », souligne M. Roy.

Selon des données de la Banque du Canada, environ un Canadien sur dix possédait des bitcoins en décembre 2022. De ces détenteurs de Bitcoin, uniquement le tiers l’utilisait fréquemment pour effectuer des paiements.





« Les cryptomonnaies stables ont été créées dans l’attente de voir des monnaies numériques de banques centrales. En gros, c’est un jeton qui représente une devise. Et la raison pour laquelle il est stable, c’est que chaque jeton émis a la devise correspondante dans un [fonds fiduciaire], vérifié et audité », explique M. Roy.

Pour lui, la sûreté du PayPal USD n’est pas comparable à celle du Terra USD. Cette dernière a subi une débâcle en mai 2022, et son fondateur, le Coréen Do Kwon, fait désormais face à des allégations de fraude portées par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

Étant dans le domaine du paiement depuis plusieurs années, PayPal « est un joueur qui est bien vu par les autorités réglementaires », croit M. Roy. « Les autres ont créé des stablecoins et ont ensuite fait les démarches pour être régulés, alors que dans le cas de PayPal, c’est le contraire. Ils ont commencé le processus l’année dernière et avaient déjà leurs permis. »

Lundi, l’action de PayPal était en légère hausse à la clôture des marchés, enregistrant une augmentation de 2 %, pour s’établir autour de 64 dollars américains. Toutefois, sa valeur reste largement inférieure à son sommet historique de juillet 2021, alors qu’elle se situait à environ 308 dollars, ce qui représente une chute de près de 80 %.