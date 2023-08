L’abolition de 240 postes insuffisante pour compenser les pertes publicitaires chez Québecor

L’abolition de 240 postes en février dernier chez Québecor — dont 140 au sein du Groupe TVA — n’a pas réussi à combler les pertes importantes de leurs revenus publicitaires, a noté Pierre Karl Péladeau, le p.-d.g. du conglomérat.

« Les résultats du deuxième trimestre continuent d’être affectés par une baisse de rentabilité qui touche l’ensemble de nos secteurs d’activité et les différentes industries dans lesquelles nous évoluons. La mise en place du plan de restructuration annoncé le 16 février dernier n’a pas encore généré des économies suffisantes pour compenser les impacts importants découlant d’un marché publicitaire en baisse et de l’absence de productions étrangères dans nos studios », a indiqué le Groupe TVA dans un communiqué diffusé vendredi.

Selon les résultats financiers pour le deuxième trimestre de 2023, Groupe TVA a enregistré une baisse de ses revenus de 8,7 millions de dollars par rapport à la même période l’année précédente. Le président et chef de la direction de l’entreprise a encore une fois blâmé les géants du Web ainsi que Radio-Canada pour cette décroissance.

« Il est impératif de poursuivre rapidement la mise en place d’un cadre législatif et réglementaire régissant les géants du Web et exigeant une contribution financière au système de radiodiffusion canadien », a-t-il soutenu. M. Péladeau a également rappelé sa demande pour le retrait des publicités sur les plateformes de Radio-Canada, qui profite du financement public, et qui « rivalise de façon déloyale avec les diffuseurs privés en faisant la course aux cotes d’écoute et aux revenus publicitaires ».

Malgré leurs défis cette année, le Groupe TVA a réussi à diffuser quatre des cinq émissions les plus regardées au Québec ce trimestre, dont Indéfendable, La Voix, Alertes et la nouvelle téléréalité Sortez-moi d’ici. Trois de ces émissions ont attiré des auditoires moyens de plus de 1,5 million de personnes au cours de cette saison.