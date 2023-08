Telus supprimera 6000 emplois

L’entreprise de télécommunications Telus a annoncé vendredi qu’elle supprimera 6000 emplois.

La société de Vancouver affirme que la suppression concerne 4000 travailleurs dans sa principale entreprise Telus et 2000 autres chez Telus International.

Dans un communiqué annonçant ses résultats pour le deuxième trimestre, Telus a annoncé « avec regret » qu’elle visait cette réduction, qui s’effectuera notamment avec « l’offre de primes de retraite anticipée et de départ volontaire », précise-t-on.

« Bien qu’il s’agisse de décisions difficiles à prendre, elles sont nécessaires afin de stimuler l’innovation pour nos clients et d’assurer une croissance rentable pour notre entreprise et nos investisseurs », a déclaré Doug French, vice-président à la direction et chef des services financiers de Telus.

Selon la société de données sur les marchés financiers Refinitiv, Telus comptait 108 500 employés à la fin de l’année dernière.

L’entreprise a par ailleurs annoncé que son bénéfice net au deuxième trimestre avait chuté de près de 61 % par rapport à la même période l’an dernier, pour s’établir à 196 millions $.

Le bénéfice net de la société s’est élevé à 14 cents par action pour le trimestre terminé le 30 juin, contre 34 cents par action un an plus tôt.