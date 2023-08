Le taux de chômage continue d’augmenter au Canada pour s’établir à 5,5%

Le taux de chômage a faiblement augmenté de 0,1 le mois dernier au Canada pour s’établir à 5,5 %, ce qui a représenté une troisième hausse mensuelle consécutive, du jamais vu depuis les premiers mois de la pandémie de COVID-19.

Au Québec, Statistique Canada signale que le taux est resté stable le mois dernier, à 4,5 %.

L’agence fédérale rapporte qu’en juillet, l’emploi a peu varié au pays. Il a augmenté en Alberta, au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard, tandis qu’il a reculé au Manitoba et en Saskatchewan. Les autres provinces, dont le Québec, ont connu peu de variation.

En matière d’emploi, il y a eu changement de tendance. Il a légèrement reculé de 6000 en juillet dans l’ensemble du Canada alors que de janvier à juillet, la hausse mensuelle moyenne de l’emploi s’est chiffrée à 22 000.

Statistique Canada précise que par rapport à un an plus tôt, l’emploi au Québec a augmenté de 100 000, ou de 2,3 %, principalement en raison de la croissance observée au cours de la deuxième moitié de 2022.

Entre juin et juillet derniers, le taux de chômage a baissé au Nouveau-Brunswick, de 6,4 % à 6,2 %, de même qu’à l’Île-du-Prince-Édouard, de 8,2 % à 8,1 %. Il a augmenté sensiblement en Nouvelle-Écosse, de 6,4 % à 7.7 %.

Statistique Canada ajoute que par rapport à un an plus tôt, le salaire horaire moyen a augmenté de 5 % en juillet au Canada, après avoir progressé de 4,2 % en juin et de 5,1 % en mai.