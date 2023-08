Une récession pointe-t-elle à l’horizon?

Depuis plusieurs mois, les économistes annoncent une légère récession, qui ne s’est toutefois pas encore concrétisée. La Banque du Canada estime, quant à elle, qu’un « atterrissage en douceur » de l’économie est encore possible. Qu’en est-il ? Petit tour d’horizon des prévisions économiques pour les prochains mois.

Doit-on encore s’attendre à une récession ?

« Ça fait un an qu’on est pris dans un débat de sémantique, presque binaire. Entre un atterrissage en douceur ou une récession légère, le scénario est presque identique. C’est juste une question de dixième de pourcentage, donc on pourrait presque dire qu’il y aura une récession en douceur », soutient Jimmy Jean, économiste en chef chez Desjardins.

L’économiste en chef adjoint de la RBC Robert Hogue et l’économiste en chef de la Banque Laurentienne, Sébastien Lavoie, croient également que le Canada devrait entrer en récession dans les prochains mois, du moins au sens technique du terme — lorsqu’on observe deux trimestres consécutifs de recul du produit intérieur brut (PIB).

taux directeur de la Banque du Canada">

« Le rythme de l’économie jusqu’à présent continue d’être assez soutenu. Ça nous a surpris, comme ça a surpris la plupart des économistes, dit M. Hogue. Mais on demeure d’avis que la hausse très marquée des taux d’intérêt va avoir des effets. Et on commence déjà à voir certaines fissures. »

Au Canada, c’est à l’Institut C.D. Howe que revient la tâche de déterminer, a posteriori, si le pays est entré ou non en récession. Pour poser ce diagnostic, le comité surveille, certes, si le PIB enregistre plusieurs reculs, mais aussi vérifie si la baisse de l’activité économique est généralisée à l’ensemble des secteurs.



Pourquoi l’économie résiste-t-elle ?

« On assiste à ce qu’on appelle du revenge spending [des dépenses de vengeance] », souligne M. Lavoie, de la Banque Laurentienne. « Les consommateurs ont été brimés, et on le voit, par exemple avec les voyages et les sorties, qu’ils veulent rattraper ces dépenses qu’ils n’ont pas pu faire pendant la pandémie », dit-il.

Entre autres, l’épargne accumulée par les ménages durant la pandémie sert encore de coussin financier à certains, ce qui leur permet de soutenir leurs dépenses malgré les hausses de taux, notait le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, il y a quelques semaines.

Toutefois, l’effet maximal des taux ne s’est pas encore fait sentir, rappelle Jimmy Jean. « En général, on parle de 18 à 24 mois. En ce moment, ça fait 17 mois depuis la première hausse de taux au Canada, qui a eu lieu en mars 2022. Alors on va entrer dans cette période plus difficile », explique-t-il.



Quels sont les signaux à surveiller ?

Plusieurs indicateurs donnent le pouls de l’économie canadienne.

D’abord, il y a la variation du produit intérieur brut. Actuellement, « les chiffres sur le PIB ne semblent pas si mal, même s’il y a une perte de cadence », note Sébastien Lavoie. « Mais en réalité, quand on regarde le PIB par habitant, on voit que la richesse décline », précise-t-il. En effet, selon une récente étude de la Banque Nationale à ce sujet, lorsqu’on rapporte ces chiffres en proportion de la population, on constate que le Canada en est à son quatrième trimestre de croissance négative.

Il faut aussi scruter le taux de défaillance ou de défaut de paiement des prêts, souligne Robert Hogue, de la RBC, qui cite en exemple celui des cartes de crédit et des prêts automobiles, qui commencent à augmenter. « On n’est pas encore aux niveaux d’avant-pandémie, donc ce n’est pas encore inquiétant, mais on note tout de même une augmentation assez claire. »

Concernant les prêts hypothécaires, les ménages canadiens font encore preuve de résistance. Or, « c’est seulement le tiers des emprunteurs hypothécaires qui ont renouvelé leur hypothèque jusqu’à maintenant », rappelle M. Jean, de Desjardins, qui souligne que les hausses de taux ne se sont pas encore reflétées sur la majeure partie des prêts.

Le marché de l’emploi, qui a récemment montré des signes de ralentissement, soit la hausse du taux de chômage en juin, et l’activité du marché immobilier sont d’autres éléments dont il faut tenir compte.

À quoi s’attendre pour ce qui est des taux d’intérêt ?

La remontée du taux directeur appliquée par la Banque du Canada a été radicale. Entre mars 2022 et juillet 2023, elle a augmenté le taux à dix reprises, le faisant passer de 0,25 % à 5 %.

Selon les économistes que Le Devoir a consultés, il est probable que la Banque du Canada maintienne son taux directeur au niveau actuel lors de la prochaine annonce, qui aura lieu en septembre.

« À ce stade-ci, on pense que la Banque du Canada a pas mal terminé la hausse des taux, prédit M. Hogue. On pense que 5 % est le sommet du cycle, mais que la Banque du Canada va le maintenir jusqu’au deuxième trimestre de l’année prochaine. »

Le gouverneur de la Banque du Canada a toutefois insisté pour dire que l’institution serait prête à relever les taux de nouveau si cela s’avère nécessaire