Coûts de chaleur, ou l’économie et une autre sorte de surchauffe

La multiplication et l’aggravation des épisodes de chaleur extrême pèseront de plus en plus lourd sur l’économie si l’on n’apprend pas à s’y adapter. Ce n’est pas vrai seulement pour les répercussions et les dommages infligés par le réchauffement climatique dans leur ensemble. Non. Ça l’est aussi pour les seules vagues de chaleur.

Des chercheurs de l’Université Dartmouth, aux États-Unis, ont estimé l’automne dernier que les vagues de chaleur extrême provoquées par les changements climatiques avaient déjà coûté entre 5000 et 29 000 milliards $US à l’économie mondiale entre 1992 et 2013. Cette terrible facture — établie à partir des baisses de croissance économique observées durant ces épisodes de chaleur — a surtout été payée par les pays les plus pauvres, qui ont ainsi perdu chaque année l’équivalent de 6,7 % de leur produit intérieur brut par habitant, contre 1,5 % pour les économies les plus riches et grandes responsables du réchauffement du climat.

Et cela, c’était bien avant que le problème commence à s’emballer au point que l’ONU annonce, la semaine dernière, que juillet 2023 a été « très certainement le mois le plus chaud jamais mesuré » et que son secrétaire général, António Guterres, déclare que l’humanité est désormais entrée dans l’« ère de l’ébullition » climatique.

Les pertes économiques attribuables à ces températures anormalement élevées découlent notamment des heures de travail perdues parce que les entreprises des secteurs du tourisme, de l’agriculture, de la construction, de la restauration, de la fabrication, et certains services publics même, se voient forcées de réduire leurs activités. Rarement en raison des lois et des normes du travail, qui sont souvent étonnamment laxes en la matière, mais surtout parce que les clients les ont désertées ou que leurs employés n’en peuvent tout simplement plus, rapportait le mois dernier le Financial Times.

Des travailleurs moins productifs

Une baisse de productivité s’observe aussi lorsque les employés sont au travail. Ils tendent à travailler moins vite, à faire des pauses plus longues et à avoir une capacité de concentration plus faible, rapportait à la fin du mois de juin l’Institut climatique du Canada (ICC) dans un rapport sur la vague de chaleur extrême du 25 au 30 juin 2021 en Colombie-Britannique. La situation est pire encore lorsque les nuits sont presque aussi chaudes que les journées et qu’ils ne parviennent pas à dormir comme il faut.

En Colombie-Britannique, plus du tiers des lieux de travail ne disposaient pas de système de climatisation en 2019, tout comme près des deux tiers des logements résidentiels en 2021. Au Québec, la proportion de climatisation résidentielle est plus élevée, avec une moyenne de 63 %, rapporte Statistique Canada. Elle est de 69 % à Montréal, de 55 % à Québec et de 51 % à Saguenay.

619 C’est le nombre de personnes qui sont décédées au Canada en raison de leur exposition à la vague de chaleur extrême survenue à l’été 2022.

En Colombie-Britannique, les deux tiers des accidents du travail liés à la chaleur et ayant nécessité une indemnisation en 2021 concernaient toutefois des personnes travaillant à l’extérieur. Les travailleurs étrangers temporaires du secteur agricole se sont révélés particulièrement vulnérables.

La productivité du travail ralentit déjà à des températures supérieures à 24-26 °C, a indiqué l’Organisation internationale du travail (OIT) dans un rapport en 2019. « À 33-34 °C, et pour une intensité de travail modérée, la performance du travail chute de 50 %. »

Au rythme où vont les choses sur le front du réchauffement climatique, disait l’OIT, on peut s’attendre à ce que « le stress thermique » réduise le nombre total d’heures travaillées dans le monde d’au moins 2,2 % en 2030, pour un coût de 2400 milliards, c’est-à-dire presque dix fois plus qu’en 1995.

Il n’y a pas que les travailleurs qui souffrent de la chaleur extrême. En Colombie-Britannique, plus de 660 000 volailles et 70 % des mollusques d’élevage sont morts durant l’été 2021, tandis qu’a dégringolé de 54 % sa production de framboises et de 59 % celle de brocolis.

Il faisait si chaud dans les hôpitaux que des appareils d’IRM ne pouvaient pas fonctionner et que l’air n’était plus assez dense pour permettre aux hélicoptères-ambulances de décoller. Ramolli par la chaleur, le bitume des routes s’est mis à épouser la forme des véhicules qui y passaient, et l’on a craint, à plusieurs endroits, que le réseau électrique ne flanche devant une demande devenue plus forte qu’en hiver.

Des vies perdues

Mais le principal coût économique de la vague de chaleur de 2021 a été payé en maladie et en vies humaines, explique l’ICC. Les experts ont une méthode pour attribuer une valeur sociale et économique à une vie. Et comme, au Canada, cette « valeur d’une vie statistique » (VVS) était de 8,89 millions $CA en 2022 par vie perdue et qu’au moins 619 décès ont été directement attribués à l’exposition à la vague de chaleur extrême cet été-là, on peut tout de suite parler d’un « coût sociétal » de 5,5 milliards.

Cette estimation demeure toutefois conservatrice, parce qu’elle ne tient pas compte des autres personnes qui ont aussi pu faire les frais des bouleversements provoqués par la canicule. La Colombie-Britannique a d’ailleurs recensé, ces jours-là, 740 décès supplémentaires par rapport à la moyenne historique (surmortalité).

Or, au rythme où va le réchauffement climatique, et si rien n’est fait pour le freiner ou s’y adapter, on devrait atteindre, d’ici 2030, une moyenne de 1370 décès liés directement à la chaleur par année, pour une rondelette somme de 12,2 milliards, et toujours seulement en Colombie-Britannique.

« Les épisodes de chaleur extrême sont la forme la plus meurtrière des catastrophes liées au climat, affirme l’ICC, mais ils sont souvent considérés comme moins prioritaires […] car ils n’ont pas les mêmes coûts tangibles que d’autres événements liés au climat », comme les inondations et les incendies de forêt.

L’urgence de s’adapter

Déjà volumineux, le rapport de l’ICC ne se penche pas sur l’impact qu’a pu aussi avoir cette vague de chaleur de six jours en juin 2021 sur la violence interpersonnelle et familiale, les feux de forêt ou encore les écosystèmes.

On y constate à quel point les normes professionnelles, les règles dans les entreprises et la réponse des pouvoirs publics se sont révélées confuses et incohérentes en matière de stress thermique lorsque la crise est survenue. Et là comme ailleurs, ce sont d’abord les travailleurs les plus modestes et les personnes les plus fragiles et les plus démunies qui en ont principalement fait les frais.

Entre autres mesures d’adaptation, on propose de déplacer les heures de travail durant les vagues de chaleur pour que l’habituel 9 h à 17 h se transforme en 5 h à 13 h, par exemple. Il faudrait également apprendre à construire des bâtiments conçus non seulement pour garder la chaleur durant l’hiver, mais aussi pour l’évacuer l’été. L’ajout de zones d’ombrage et la végétalisation des villes seraient également nécessaires.

Plus généralement, il faut non seulement accélérer la lutte contre le réchauffement climatique pour le freiner, mais aussi accélérer notre préparation pour faire face à ses inévitables conséquences