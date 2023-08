Forte hausse de l’insolvabilité au Canada

Les dossiers d’insolvabilité des consommateurs et des entreprises ont considérablement augmenté au Canada lors du deuxième trimestre en raison de la hausse des taux d’intérêt, a indiqué jeudi le Bureau du surintendant des faillites.

L’agence fédérale a indiqué que les 31 224 dossiers d’insolvabilité de consommateurs au cours de la période d’avril à juin ont augmenté de 23,5 % par rapport à la même période l’an dernier, tandis que les insolvabilités d’entreprises ont augmenté de 36,9 %, pour se dénombrer à 1090.

Pour le mois de juin, le nombre total de dossiers d’insolvabilité a augmenté de 19,6 % par rapport au même mois en 2022, mais a diminué de 2,8 % par rapport à mai.

Le nombre total de dossiers d’insolvabilité pour la période de 12 mois se terminant le 30 juin était de 116 653, ce qui représentait une hausse de 23,2 % par rapport à la période précédente.

L’Association canadienne des professionnels de l’insolvabilité et de la réorganisation (ACPIR) a observé que les hausses de taux d’intérêt augmentaient la pression sur les entreprises, car elles font face à des coûts plus élevés et à un affaiblissement de la demande des consommateurs.

Selon le regroupement, les dossiers d’insolvabilité des consommateurs augmentent régulièrement et atteignent des niveaux comparables à ceux d’avant la pandémie. L’ACPIR s’attend d’ailleurs à ce qu’ils dépassent les moyennes prépandémiques plus tard cette année.