La baisse de la note américaine passe mal

Le gouvernement Biden a crié à l’injustice mercredi, après la décision de Fitch de priver les États-Unis de leur précieux AAA, l’agence de notation invoquant pour sa part des dizaines d’années de détérioration de la gouvernance entre républicains et démocrates.

« La décision de Fitch est étonnante compte tenu de la vigueur de l’économie que nous constatons aux États-Unis. Je suis en profond désaccord avec la décision de Fitch, et je pense qu’elle est totalement injustifiée », a déclaré la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, lors d’un déplacement au centre des impôts de McLean, en Virginie.

Elle a, de nouveau, affirmé que « l’évaluation est fondée sur des données obsolètes et ne reflète pas les améliorations dans une gamme d’indicateurs, y compris ceux liés à la gouvernance, que nous avons vues depuis deux ans et demi », soit depuis que Joe Biden est à la Maison-Blanche. Selon elle, néanmoins, « la décision de Fitch ne change rien à ce que nous savons tous déjà : que les titres du Trésor restent le principal actif sûr et liquide du monde, et que l’économie des États-Unis est fondamentalement forte ».

« À long terme, les États-Unis restent la plus grande économie du monde, la plus dynamique et la plus innovante — et dotés du système financier le plus solide du monde », a assuré Mme Yellen.

L’agence de notation ne prend pourtant pas totalement le gouvernement par surprise : fin mai, alors que le risque d’un défaut sur la dette américaine se profilait à cause du bras de fer entre républicains et démocrates sur le relèvement du plafond, Fitch avait fait savoir qu’elle risquait de revoir le « AAA » à la baisse. Plus encore, après l’accord trouvé entre le Congrès et la Maison-Blanche, l’agence avait déclaré maintenir la note sous surveillance, déplorant alors au passage la « division politique ».

Interrogé mercredi sur CNBC, le responsable de Fitch Ratings pour le continent américain, Richard Francis, a de nouveau justifié l’abaissement de la note à AA+, rappelant que « parmi les éléments importants pour nous, il y a le fait que les gouvernements, des deux côtés, républicain et démocrate, n’ont pas été capables de trouver des solutions durables pour régler les problèmes budgétaires grandissants ». « Nous avons observé une détérioration assez constante de la gouvernance au cours des dernières décennies », a-t-il souligné, notamment mise en lumière par « la résolution constamment sur la corde raide de la question du plafond d’endettement ».

Mieux contrôler les plus riches

D’autant que la situation budgétaire des États-Unis ne devrait pas s’arranger, selon Fitch, qui prévoit des déficits élevés et persistants dans les deux prochaines années. « Nous nous attendons à une hausse du déficit sur les trois prochaines années. Et plus encore, du fait des taux d’intérêt élevés et du taux d’endettement important, les données sous-jacentes sont plutôt négatives », a ajouté M. Francis.

Sa visite dans un centre des impôts était justement l’occasion pour Janet Yellen de rappeler les efforts faits en termes de service aux usagers, mais aussi, et surtout, d’amélioration du recouvrement, en particulier auprès des hauts revenus et des grandes entreprises. « La priorité de nos contrôles est que nous comprenions mieux les structures des grandes entreprises, les partenariats complexes ainsi que les contribuables à hauts revenus et haut patrimoine afin de nous assurer qu’ils payent tout ce qu’ils nous doivent », a fait valoir Mme Yellen.

La secrétaire au Trésor a d’ailleurs souligné que dans les derniers mois, le Service du revenu des États-Unis a clôturé 175 procédures concernant des millionnaires, pour un recouvrement total de 38 millions de dollars.

L’agence de notation a annoncé mardi avoir abaissé la note de la dette américaine à long terme, la faisant passer d’AAA à un cran en dessous, AA+, et l’associant à une perspective « stable », ce qui signifie que Fitch ne prévoit pas de nouvelle dégradation à court terme.

Fitch est la deuxième agence à dégrader la note américaine, la précédente action en la matière, par S&P, remontant cependant à 2011. S&P n’a jamais remonté la note américaine depuis, qui est également à AA+. Seul Moody’s attribue toujours, à ce stade, la meilleure note de crédit à la dette de la première économie mondiale.

Dès mardi soir, la Maison-Blanche avait critiqué la décision de l’agence, estimant qu’« elle va à l’encontre de la réalité », qu’elle vient « au moment où le président Biden a permis de réaliser la plus forte reprise de toutes les grandes économies du monde », selon sa porte-parole, Karine Jean-Pierre.